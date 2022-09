Después de ganar la Concha de Oro, el máximo galardón en el Festival de cine de San Sebastián, la película 'Los reyes del mundo' fue escogida por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas como la representante de Colombia en los premios Óscar.

La segunda película de Laura Mora, que debutó con Matar a Jesús, reafirma su estilo directo, doloroso, pero lleno de honestidad, y algo de rebeldía. “El carácter romántico que hay en lo subversivo y lo desobediente”, dice Mora.



(Le recomendamos: Cinta colombiana 'Los reyes del mundo' ganó en el Festival de San Sebastián)



“No sé cuánta gente nos dijo que no podíamos rodar en el Bajo Cauca, pero nunca desistí. Ese es quizás el primer acto político de esta película, creo yo. Demostrar que no debería haber territorios vetados, que no podemos imposibilitar a nadie el acercamiento a la belleza, eso también es un acto de resistencia. A su vez, constatar que de alguna manera el poder de los violentos también radica en la construcción del rumor mismo de la violencia y que genera tanto miedo que impide la entrada en contacto con el territorio”, agrega sobre 'Los reyes del mundo'.



La película podría ser nominada en la categoría de mejor película en lengua extranjera, un logro que hasta el momento solo ostenta 'El abrazo de la serpiente', de Ciro Guerra que fue producida por la realizadora bogotana Cristina Gallego, quien también está detrás de 'Los reyes del mundo'.



La Academia de Hollywood anunciarán su preselección de 15 filmes el próximo 21 de diciembre y las cinco candidatas definitivas al Óscar se darán a conocer el 24 de enero del 2023 con los nominadas en las demás categorías.



