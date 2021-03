Le contamos cuándo se anuncian los nominados al premio Óscar 2021

Desde hace tiempo el programa especial en el que se anuncia a los nominados a los premios Óscar se venía realizando de manera virtual para todo el mundo. Con la llegada de la pandemia la premiación más famosa del cine tiene el reto no solo de revelar los nominados ante un panorama tecnológico y social diferente, sino llevar a cabo una premiación realmente atípica y que ha tenido cambios en su agenda.

Mientras se preparan todos los detalles para la ceremonia de este año que está agendada para el próximo 25 de abril; la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará a los nominados el 15 de marzo, dando paso a una dinámica de votación de los miembros de ese ente organizador del evento que se extenderá hasta mediados de abril.



Este año suenan entre el grupo de películas que competirían por la estatuilla dorada producciones como Nomadland, El juicio de los 7 de Chicago, Sound of Metal o Mank.



Este año se espera que la ceremonia del Óscar pueda contar con la presencia de los nominados, aunque no hay muchos detalles, se dice que se está trabajando para que la gala cumpla con todos los protocolos de seguridad.



Se tratará de evitar que los candidatos estén solo conectados de manera digital a la premiación como se vio en otros eventos como Los Golden Globes.



El Teatro Dolby de Los Ángeles será el espacio de encuentro para la gala.



No se sabe si habrá un maestro de ceremonias, pero lo que si se conoce es el nombre del director del evento televisivo: Steven Soderbergh, quien es uno de realizadores más respetados de Hollywood y, como dato curioso, fue el artífice de la película Contagio, que es considerada como una ficción que se adelantó a lo que se está viviendo en el mundo con la pandemia.



