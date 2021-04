Estas son nuestras predicciones para Óscar

El próximo 25 de abril se entregan los premios Óscar y ya es posible tener un panorama de quiénes podrían ser los ganadores. Tras la celebración de las galas de los Globos de Oro y el 11 de abril los Bafta (premios británicos) está claro que películas como Nomadland y Promising Young Woman van a batallar por los reconocimientos más importantes de la premiación de la famosa estatua dorada.

Historias de mujeres dirigidas por mujeres y con el impresionante carisma de sus protagonistas están llamadas a ser las estrellas en los Óscar. Es arriesgado dar nombre, pero Nomadland, de la realizadora Chloe Zao, tiene todo para quedarse con el premio en la categoría de mejor película. Ya ganó en ese apartado en los Globos de Oro y en el Bafta, Va a ser difícil que haya sorpresas.



También puede leer: Estos son los ganadores de los premios Bafta, ‘los Óscar británicos’

Facebook Twitter Linkedin

Nomadland es protagonizada por Frances McDodrmand. Ganó como mejor película de drama en los Golden Globes Foto: Archivo EL TIEMPO

Zao también estaría en las apuestas principales como mejor directora, lo que sería afianzar un ciclo de un cine independiente muy valorado y poderoso (gracias a películas como Rider o Songs my Brothers Taugh Me) con el premio más importante de la cinematografía estadounidense.



La gran recepción a su nueva película acerca de cambios radicales y vida nómada, protagonizada por Frances McDormand, también es candidata con más fuerza para llevarse el reconocimiento. Cabe recordar que Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección de los Globos de Oro, después de que lo hiciera Barbra Streisand con Yentl en 1984 y se quedó con el Bafta también.



McDormand podría repetir lo que hizo en Tres anuncios por un crimen, al recibir el Óscar por su papel de Fern, en Nomadland, pero Carey Mulligan (de Promising Young Woman) sería su principal competidora.



Aunque no hay que olvidar que la sorpresa le da más dramatismo a los premios y una Andra Day –con el Globo de Oro en su casa- podría arrebatarle el premio gracias a su trabajo en The United States vs Billie Holiday.

Facebook Twitter Linkedin

The United States vs Billie Holiday. Foto: archivo EL TIEMPO

En el terreno de mejor actor es claro que la Academia podría repetir lo alcanzado por Chadwick Boseman en los Globos de Oro y darle la estatuilla dorada por su gran trabajo en La madre del Blues, sería un Óscar póstumo, ya que el actor falleció el 28 de agosto de 2020, tras lidiar una batalla contra el cáncer. Sin embargo, ese premio tiene también acechando a Anthony Hopkins, que ha sido aplaudido por su trabajo en The Father. Sería una competencia emocionante.



Puede consultar: 10 películas imperdibles de los Óscar 2021





Mientras que, sin hacer tanto ruido, la ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto podría estar entre para Yuh-Jung Youn por su trabajo en Minari o Amanda Seyfried por Mank. Mientras que es casi un hecho que el de mejor actor en esa categoría recaerá en Daniel Kaluuya por su trabajo en Judas and the Black Messiah, convertido en un líder carismático del movimiento revolucionario de los Panteras Negras en Estados Unidos.

Tendría que pasar algo absolutamente inesperado o extraño para que Soul no se quede con el reconocimiento a mejor película animada. Aunque Over the Moon se revela como su principal competidora en ese grupo, de lejos la nueva producción de Disney que rinde homenaje a la música y tiene un sólido mensaje espiritual tiene casi asegurado el Óscar.



Parece que tampoco nadie le quitaría la estatuilla dorada a La madre del Blues en algunos apartados técnicos. Está casi cantado que se quede con el de mejor diseño de vestuario y el de mejor maquillaje y peluquería, al igual que Tenet que no fue tenido en cuenta en las nominaciones más importantes, pero ha sido reconocida por sus efectos visuales en otras galas de cine.

Tendría que pasar algo absolutamente inesperado o extraño para que Soul no se quede con el reconocimiento a mejor película animada FACEBOOK

TWITTER

En la categoría de mejor fotografía la pelea se dará entre Nomadland y Mank. Podría ser un premio de consolación para la cinta de David Fincher, que tiene a Gary Oldman en la pelea por mejor actor, pero que aseguraría aquí un premio de la Academia junto al de mejor diseño de producción. Sound of Metal sería el elegido para mejor montaje y, claro, mejor sonido.

Laura Pausini reactivó su carrera con un Globo de Oro y podría repetir con La vida por delante, que hace parte de la banda sonora de la cinta de Netflix protagonizada por Sofía Loren.



En cuanto a los guiones, la teoría más acertada de acuerdo a lo que se vislumbra en el contexto cinematográfico y los encuentros en el ámbito en Hollywood y otros festivales, es que Promising Young Woman se lleve el de mejor guion original y el Óscar al guión adaptado quede en manos de El juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin, que tiene todo para darle la pelea a Nomadland.

La película que podría sin lugar a dudas ganar en el apartado de filme extranjero es Another Round, una de las más celebradas del realizador danés Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, que tiene un lugar en la batalla a mejor director, pero que en realidad tiene más opciones en el premio al cine de otras latitudes.



CULTURA

@CulturaET