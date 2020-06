¿Los Óscar estarían favoreciendo a los grandes estudios?

Analistas de distintos medios han llegado a una conclusión: la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood estaría dándoles concesiones a los estudios más grandes, con el fin de que puedan incluir sus títulos en la competencia por el Óscar.

(Le puede interesar: Entrega de los premios Óscar será en abril del 2021)

Al ampliar las votaciones de los miembros de la academia hasta el 28 de febrero del 2021, día en el que se iba a celebrar la gala originalmente, se estaría favoreciendo la participación de películas gigantes que no han podido estrenarse en los cines por culpa de la pandemia.



Dicha ampliación fue anunciada por la academia el pasado lunes, cuando también se reveló que la gala de entrega de la 93 edición de los Óscar se celebrará el 25 de abril de 2021, después de que la Junta de Gobernadores de la academia aprobó el 15 de junio aplazar dos meses el evento. Los nominados en las categorías se anunciarán el 15 de marzo.



(Además vea: Los detalles desconocidos detrás del filme 'El olvido que seremos')

“Si los grandes de Hollywood no pudieran llegar a los cines antes de que termine el año, tal vez sería el momento de mayores oportunidades para los indies desvalidos, sin mencionar las minorías tradicionalmente subrepresentadas. Si el cine de estudio sigue siendo un reino predominantemente blanco y masculino, las películas de y sobre mujeres y personas afro tienden a obtener una posición más justa en VOD (video on demand) y plataformas de streaming”, expone el diario inglés The Guardian.



Hace algunas semanas, la academia determinó que para la siguiente entrega de los Óscar podrían participar películas que se estrenaron directamente en digital, que hubiesen tenido intención de ser proyectadas en salas, todas cerradas por motivos sanitarios desde marzo pasado.



“Durante más de un siglo, las películas han jugado un papel importante para consolarnos, inspirarnos y entretenernos en los momentos más oscuros. Ciertamente lo han hecho este año. Nuestra esperanza al extender el período es proporcionar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y lanzar sus películas sin ser penalizados por algo que está fuera del control", dijo en un comunicado el presidente de la institución, David Rubin.



(También lea: Subastan cita privada con Keanu Reeves)

La publicación Vulture señala que en un año atípico como este en la categoría de mejor película seguramente clasificarían títulos como Da 5 Bloods, Never Rarely Sometimes Always, First Cow, Bacurau, Beanpole, The Wild Goose Lake, Sorry We Missed You, Emma, Shirley y The Assistant. Todas, películas independientes o producidas para las plataformas on line.

CULTURA

En Twitter: @CulturaET