En dos horas y 39 minutos Baz Luhrmann logró emocionar a los fanáticos del rock and roll, recorriendo el nacimiento, ascenso y decadencia de Elvis Presley, quien a día de hoy sigue siendo una de las mayores estrellas que alguna vez ha pisado la Tierra.



El director de ‘Romeo + Julieta’ (1996) y ‘The Great Gatsby’ (2013) -por mencionar algunos filmes- se aventuró a hacer un biopic sobre el rey de este género, consiguiendo un resultado inigualable.



‘Elvis’ ahora compite en los Premios Óscar, siendo además uno de los filmes que más nominaciones se llevó, y habrá qué esperar al domingo 12 de marzo para saber si gana uno. Mientras tanto, quien desee puede verla en la plataforma de streaming HBO.

Las categorías que disputa son:



- Mejor película

- Mejor actor

- Mejor sonido

- Mejor diseño de producción

- Mejor fotografía

- Mejor maquillaje y peluquería

- Mejor diseño de vestuario

- Mejor montaje



La magia de la época

Sin duda, en lo que han coincidido los críticos es que Luhrmann logró trasladar la estética de la época de los 50, 60 y 70 a la pantalla (y más allá de eso, el sentimentalismo y la nostalgia que provoca).



Y aunque deja elementos a la ficción, sí se mantiene fiel a la historia en casos como la presentación de ‘Hound Dog’ o ‘If I can dream’ en el 68 Comeback Special. Tanto así que con este último se pueden hacer comparaciones toma por toma y las similitudes serán innegables.

Una interpretación que se llevó todos los aplausos

El 25 de mayo de 2022 el cast de ‘Elvis’ llegó al Festival Internacional de Cine de Cannes para proyectar por primera vez el filme. Allí estuvieron acompañados de las propias Priscilla y Lisa Marie Presley.



¿El resultado? Una ovación de pie durante 12 minutos dedicada a Austin Butler, el protagonista, quien de hecho se metió tanto en el papel que quedó con vestigios de la voz del cantante y le ha costado eliminarlos.

Pero ‘Elvis‘ no es solo sobre el rey del rock and roll, sino sobre su mánager. Tom Hanks encarna al coronel Tom Parker, quien, de hecho, narra la película, y su actuación también fue elogiada. No obstante, no fue nominado en los Óscar.



Al final, la producción cinematográfica logra lo que se propone cuando deja al espectador preguntándose: ¿Cómo fue posible que un artista de tal talla nunca hubiese hecho un tour mundial?

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS