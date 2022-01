Mientras se acerca la gala de los premios Óscar (que se realizarán el 25 de abril) ya comienza la expectativa y las ganas de ver las producciones que podrían pelearse algunas de las categorías más importantes de los galardones.

Precisamente, plataformas de streaming tienen en sus librerías una buena dosis de drama, comedia y hasta ciencia ficción que están en la pelea por la estatuilla dorada.



Una de las que ha sido un éxito, tanto en cine como en otras pantallas, es la cinta animada Encanto. Esta tierna historia familiar en una Colombia cargada de color y con un toque de realismo mágico y aventura, se puede ver (o repetir) en Disney Plus. Con una producción visual muy impactante, un mensaje sencillo y cercano, al igual que un gran éxito musical con 'No se habla de Bruno', la producción de Disney suena con fuerza para estar entre las seleccionadas.



Netflix también tiene un interesante propuesta de las que van por el Óscar. Desde la impactante y profunda El poder del perro, un western diferente de la mano de la realizadora Jane Campion, que desde su estreno ha recibido la ovación en diferentes festivales internacionales y estaría en la batalla a mejor guion, y por qué no a mejor película. Ya fue preseleccionada por su trabajo de sonido.



Igual podría pasar con La hija oscura, un drama tenso acerca del reto de ser madre, contada a partir de la experiencia de una profesora de literatura que está pasando unas vacaciones en Grecia y termina reviviendo traumas y culpas. Esta es la primera película como realizadora de Maggie Gyllenhaal (actriz, famosa por Batman: Dark Knight y La secretaria). Netflix apostó con acierto por una aventura que lleva al espectador por los terrenos del suspenso y la tensión psicológica, para luego hacer un retrato del universo femenino muy interesante e inesperado. Podría pelear por mejor actriz (para una Olivia Colman imponente) y mejor actriz secundaria para Dakota Johnson.



La hija oscura, con Olivia Colman. Foto: Netflix

A esa se suma Fue la mano de Dios, la interesante fábula urbana con aire retro que ya está en la lista corta en la categoría a mejor película extranjera, con una trama de familia, juventud y Diego Armando Maradona. El éxito de Netflix No miren arriba ya tiene un espacio a mejor banda sonora, quizá el único premio al que optaría en los Óscar.

Algo parecido le podría pasar a Matrix Resurrecciones que, a pesar de las críticas negativas, se le reconoció como una candidata a mejor sonido, junto a la grandiosa aventura de ciencia ficción Duna. Ambas ya se pueden disfrutar en HBO Max. Al igual que Rey Richard: una familia ganadora, que tiene asegurado una preselección en el grupo de mejor canción con Be Alive. Cabe decir que Will Smith podría estar entre los seleccionados a mejor actor, por esta historia acerca del padre de las tenistas Venus y Serena Williams.



Apple TV+ no se queda atrás y tiene dentro de su programación el documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, que sigue la vida de la estrella del pop y analiza su ascenso al estrellato. Esta plataforma también tiene La tragedia de Macbeth, que está en la puja por el reconocimiento a mejor banda sonora en una batalla campal con Green Knight (que ya se estrenó en Amazon Prime Video) o El último duelo que se puede ver en Star+.



Tampoco se puede dejar por fuera a Coda (Apple TV+), el drama de una joven que tiene que escoger entre su amor por la música o su familia; las producciones de Marvel Black Widow, Eternals o Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que están disponibles en Disney Plus y que son firmes candidatos para las categorías visuales.



El director Joel Coen y la actriz Frances McDormand desarrollaron esta nueva versión de la obra de Shakespeare. Foto: Apple TV+

Al igual que Godzilla vs. Kong (HBO Max). Un príncipe en n Nueva York 2 (Amazon Prime Video); Cruella (Disney Plus) y El escuadrón Suicida (la de James Gunn está en HBO Max), quieren llevarse el Óscar en la categoría a mejor maquillaje y peluquería. El 8 de febrero se conocerá la lista oficial de los nominados a los premios Óscar.



