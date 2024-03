Estos fueron los ganadores de los Premios Óscar 2024: Oppenheimer arrasó en estatuillas

Este domingo, 10 de marzo, se vivió uno de los eventos anuales más destacados en la industria del cine: los prestigios Premios Óscar, en su edición número 96ª.

Durante la transmisión fueron reconocidas las mejores películas, directores y actores.

En esta ocasión, Ryan Goslng, Christopher Nolan, Emma Stone y Billie Eilish hicieron parte de las celebridades que más destacaron en la gala.

La película "Oppenheimer", sin lugar a duda, destacó en esta edición al ganar el premio principal a la mejor película y acumular un total de siete estatuillas. Cabe resaltar que desde su lanzamiento, el filme ha ganado diferentes premios en los Globos de Oro, los premios Bafta y los premios de los sindicatos.

El filme cuenta la historia del físico teórico Robert Oppenheimer y sus aportes a la creación de la bomba atómica. Foto:Universal Pictures

Estos son los ganadores en las diferentes categorías

Mejor Película

- "Oppenheimer” - Ganadora

- “American Fiction”.

- “Anatomy of a Fall”.

- “Barbie”.

- “The Holdovers”.

- “Killers of the Flower Moon”.

- “Maestro”.

- “Past Lives”.

- “Poor Things”.

- “Zone of Interest”.

Oppenheimer se llevó el galardon a mejor película. Foto:EFE

Mejor actriz principal

- Emma Stone, “Poor Things” - Ganadora.

- Annette Bening, “Nyad”.

- Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”.

- Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”.

- Carey Mulligan, “Maestro”.

Emma Stone fue galardonada por papel de Bella Baxter, en Poor Things. Foto:EFE

Mejor director

- Christopher Nolan, “Oppenheimer” - Ganador.

- Justine Triet, “Anatomy of a Fall”.

- Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”.

- Yorgos Lanthimos, “Poor Things”.

- Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”.

Christopher Nolan, ganador a mejor director en los Premios Óscar. Foto:EFE

Mejor actor principal

- Cillian Murphy, “Oppenheimer” - Ganador.

- Bradley Cooper, “Maestro”.

- Colman Domingo, “Rustin”.

- Paul Giamatti, “The Holdovers”.

- Jeffrey Wright, “American Fiction”.

Cillian Murphy fue premiado por su rol en el film Oppenheimer. Foto:EFE

Mejor canción original

- “What Was I Made For?” de “Barbie” - Ganadora

- “The Fire Inside” de “Flamin’ Hot”

- “I’m Just Ken” de “Barbie”

- “It Never Went Away” de “American Symphony”

- “Wahzhazhe (A Song for My People)”, “Killers of the Flower Moon”

Mejor banda sonora

- “Oppenheimer” - Ganadora

- “American Fiction”

- “Indiana Jones and the Dial of Destiny”

- “Killers of the Flower Moon”

- “Poor Things”

Mejor sonido

- “The Zone of Interest” - Ganadora.

- “The Creator”.

- “Maestro”.

- “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”.

- “Oppenheimer”.

Mejor cortometraje

- “The Wonderful Story of Henry Sugar” - Ganador.

- “The After”.

- “Invincible”.

- “Knight of Fortune”.

- “Red, White and Blue”.

Mejor fotografía

- “Oppenheimer” - Ganadora.

- “El Conde”.

- “Killers of the Flower Moon”.

- “Maestro”.

- “Poor Things”.

Mejor documental

- “20 Days in Mariupol” - Ganador.

- “Bobi Wine: The People’s President”.

- “The Eternal Memory”.

- “Four Daughters”.

- “To Kill a Tiger”.

Mejor corto documental

- “The Last Repair Shop” - Ganador.

- “The ABCs of Book Banning”.

- “The Barber of Little Rock”.

- “Island In Between”.

- “Nǎi Nai & Wài Pó”.

Mejor edición

- “Oppenheimer” - Ganadora.

- “Anatomy of a Fall”.

- “The Holdovers”.

- “Killers of the Flower Moon”.

- “Poor Things”.

Mejores efectos visuales

- “Godzilla Minus One” - Ganadora.

- “The Creator”.

- “Guardians of the Galaxy Vol. 3”.

- “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”.

- “Napoleon”.

Mejor actor de reparto

- Robert Downey Jr., “Oppenheimer” - Ganador.

- Sterling K. Brown, “American Fiction”.

- Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”.

- Ryan Gosling, “Barbie”.

- Charles Melton, “May December”.

- Mark Ruffalo, “Poor Things”.

Mejor actriz de reparto

- Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers” - Ganadora.

- Emily Blunt, “Oppenheimer”.

- Danielle Brooks, “The Color Purple”.

- America Ferrera, “Barbie”.

- Jodie Foster, “Nyad”.

Mejor película internacional

- “The Zone of Interest", Reino Unido - Ganadora.

- “The Teachers’ Lounge", Germany-

- “Io Capitano", Italia-

- “Perfect Days", Japón-

- “La sociedad de la nieve”, España-

Mejor diseño de vestuario

- “Poor Things” - Ganadora.

- “Barbie”.

- “Killers of the Flower Moon”.

- “Napoleon”.

- “Oppenheimer”.

Mejor diseño de producción

- “Poor Things” - Ganadora.

- “Barbie”.

- “Killers of the Flower Moon”.

- “Napoleon”.

- “Oppenheimer.

Mejor maquillaje

- “Poor Things” - Ganadora.

- “Golda”.

- “Maestro”.

- “Oppenheimer”.

- “Society of the Snow”.

Mejor guion adaptado

- “American Fiction”- Ganadora.

- “Barbie”.

- “Oppenheimer”.

- “Poor Things”.

- “The Zone of Interest”.

Mejor guion original

- “Anatomy of a Fall” - Ganadora.

- “The Holdovers”.

- “Maestro”.

- “May December”.

- “Past Lives”.

Mejor película animada

- “The Boy and the Heron” - Ganadora.

- “Elemental”.

- “Nimona”.

- “Robot Dreams”.

- “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

Mejor corto animado

- “War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” - Ganador

- “Letter to a Pig”

- “Ninety-Five Senses”

- “Our Uniform”

- “Pachyderme”

