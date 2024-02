Premios Óscar 2024: ¿Cuándo son y dónde puede ver la ceremonia en vivo?

Y se cercan los premios más importantes de la industria cinematográfica. Se trata de la 96ª entrega de los Premios Óscar, la cual se llevará a cabo en el Teatro Dolby en Ovation Hollywood, Los Ángeles.

Los Premios de la Academia, son anualmente otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en reconocimiento a la excelencia en la industria cinematográfica.

Ke Huy Quan, Michelle Yeoh, Brendan Fraser y Jamie Lee Curtis, con sus premios. Foto: Caroline Brehman. Efe. EPA

Estos se dividen en varias categorías, que incluyen mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor guion original, mejor guion adaptado, mejor película animada, entre otros.

La entrega de este año estará conducida por cuarto año consecutivo por el productor, comediante y escritor Jimmy Kimmel, quien fue ganador del Premio Emmy.

¿Cuándo serán los premios Óscar?



La transmisión en vivo de la gala comenzará el domingo 10 de marzo a las 6:00 p.m. en vivo desde en el Teatro Dolby por TNT y Max (antes HBO Max). La completa cobertura comenzará una hora antes con el "pre-show" , que incluirá entrevistas con celebridades nominadas en la alfombra roja y análisis de expertos.

Nominados a las principales categorías de los premios



Mejor película del año:

​American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor dirección

​

- Justine Triet, Anatomy of a Fall.

- Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

- Christopher Nolan, Oppenheimer.

- Yorgos Lanthimos, Poor Things.

- Jonathan Glazer, The Zone of Interest.

Florence Pugh interpretó a Jean Tatlock, la amante de Robert Oppenheimer. Foto: Universal Pictures

Mejor actriz principal

​

- Annette Bening, Nyad

- Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

- Sandra Hüller, Anatomy of a Fall

- Carey Mulligan, Maestro

- Emma Stone, Poor Things

Mejor actor principal

​

- Bradley Cooper, Maestro

- Colman Domingo, Rustin

- Paul Giamatti, The Holdovers

- Cillian Murphy, Oppenheimer

- Jeffrey Wright, American Fiction

Mejor película animada

​- The Boy And The Heron.

- Elemental.

- Nimona.

- Robot Dreams.

- Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Mejor película internacional

​- Io Capitano.

- Perfect Days.

- La sociedad de la nieve.

- The Teachers’ Lounge.

- The Zone Of Interest.

Montaje de escenografia de efectos especiales. Foto: Netflix.

Mejor canción original

​- The Fire Inside (Flamin’ Hot)

- I’m Just Ken (Barbie)

- It Never Went Away (American Symphony)

- Wahzhazhe (A Song For My People) (Killers Of The Flower Moon)

- What Was I Made For (Barbie)

Mejor actriz de reparto

​

- Emily Blunt (Oppenheimer).

- Danielle Brooks (The color purple).

- America Ferrera (Barbie).

​- Jodie Foster (Nyad).

​-Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers).

Mejor guion original

​

- Anatomy Of A Fall.

- The Holdovers.

- Maestro.

- May December.

- Past Lives.

Mejor actor de reparto

​

-Sterling K. Brown (American Fiction).

- Robert De Niro (Flowers of the moon).

-Robert Downey Jr. (Oppenheimer).

-Ryan Gosling (Barbie).

-Mark Ruffalo (Poor Things).

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

