Daniel Scheinert y Daniel Kwan son los directores y guionistas de la película ganadora del Óscar ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’. Este duo conocido como los Daniels, con 35 (Scheinert) y 34 años (Kwan), pasaron de realizar vídeos musicales a producciones para la pantalla grande con un auténtico lenguaje que funciona muy bien en este mundo contemporáneo y del Internet, es decir construir historias llenas de referencias e influencias.



Los Daniels se conocieron cuando estudiaban cine en Emerson Collage, en Boston , EE.UU, y su dupla se hizo oficial por dos razones: el amor que comparten hacia las producciones de Wes Anderson y sus ganas de hacer cine distinto al que conocemos.

Luego de producir videos musicales a artistas como Foster the People, Tenacious D y The Shins, se lanzaron al mundo de los largometrajes con ‘Un cadáver para sobrevivir’, la cual ganó el premio a la dirección en el Festival de Cine de Sundance en el 2016. Al igual que, en el Festival de Sitges, donde consiguió los premios a la mejor película y al mejor actor para Daniel Radcliffe.

Fue hasta el 2017 que esta dupla anunció a A24 (empresa cinematográfica) su siguiente gran idea, una película de ciencia ficción y aventura sobre la familia, guion que comenzaron a escribir en 2010 y que terminó en ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’.



Gracias a la gran respuesta que el público tuvo con la película, también firmaron un contrato por cinco años con Universal Pictures.



Su premio a mejor dirección

Los Daniels ganaron el premio de la Academia en su edición 95 como mejor dirección, convirtiéndose en el tercer dueto de cineastas en ganar un Óscar, luego de que lo lograran los hermanos Cohen con 'No Country for Old Man' y Robert Wise y Jerome Williams con 'West Side Story'.



Así como en la película, los directores hicieron una oda de agradecimientos a sus madres y las madres del mundo.



“Queremos dedicarle esto a las madres, a todas las madres del mundo, específicamente mi madre por no aplastar mi creatividad haciendo inquientantes películas de terror o comedias realmente pervertidas o vestirme de drag cuando era niño lo que no es una amenaza para nadie”, expresó Daniel Scheinert.



“Sé que todos los directores están de acuerdo conmigo cuando digo que un director no es nada sin su increíble reparto y equipo. Esta es mi familia y amigos. Si nuestra película tiene grandeza y genialidad, es solo porque ellos tienen grandeza y genialidad fluyendo por sus corazones, almas y mentes y nos la dan a nosotros y le dan este precioso regalo a nuestra película", dijo Daniel Kwan.



