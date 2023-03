Michelle Yeoh, marcó la historia del cine en la edición 95 de los Óscar 2023. La actriz que protagonizó la película ‘Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo’, se llevó el premio a la mejor actriz, además de ser la primera interprete asiática en conseguir este premio.



La actriz también fue galardonada con el Globo de Oro en la categoría de mejor actriz de comedia y como la mejor actriz del Sindicato de Actores y en los premios Independent Spirit Awards.

¿Quién es esta mujer?

Sus estudios en danza los cursó en su país natal y en Europa, generando que su talento en el movimiento coreográfico y, por supuesto, su belleza abrieran paso en su carrera para debutar en los 80 en “Dos Gangsters en Apuros” en el que compartió pantalla con Jackie Chan en 1984.



La actriz aseguró para la BBC que no creció pensando en ser actriz sino en tener su propia escuela de ballet y enseñar lo que más le gustaba hacer, que era bailar; sin embargo, se lanzó al mundo, mayormente liderado por hombres, el de las artes marciales.



Luego de su divorcio con Dickson Poon y tras un descanso de la actuación, la actriz volvió a las pantallas participando en películas como ‘The Heroic Trio' (1993), del director Johnny To, o 'Tai Chi Master' (1993) y 'Wing Chun' (1994), ambos filmes dirigidos por Yuen Woo-Ping, los cuales fueron de los más visto en Hong Kong.



Esta película la llevó a participar en la adaptación de ‘Memorias de una Geisha' interpretando a Mameha (2005), ‘La momia: la tumba del emperador Dragón' (2008); 'Last Christmas' (2019) y en la segunda parte de 'Avatar'. Teniendo en cuenta la participación de su voz en películas animadas como ‘Minions: El origen de Gru’ y ‘Kung Fu Panda 2'.

El debutante reconocimiento de La Academia llegó a sus 60 años con la película que se llevó 7 de las 11 nominaciones en las que se encontraba la película ‘Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo’, interpretando a una mujer china de mediana edad que vivía en EE.UU y que tiene la misión de salvar a su familia. Este papel la llevó a ganar el premio en el que estaban nominadas mujeres como Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) y Andrea Riseborough (Women Talking).



Este premio la convierte en la primera mujer asiática en ganar un Óscar, quien dio unas emotivas palabras al recibir la estatuilla dirigidas a personas diferentes, como ella los llamó y agradeció a todas las madres del mundo.



"Para todos los niños y niñas pequeños que se parecen a mí y están viéndome esta noche. Este es un faro de esperanza y posibilidades. Esta es la prueba de que si sueñas a lo grande, los sueños se hacen realidad. Y mujeres, no permitan que nadie les diga que ha pasado su mejor momento", expresó.

Laura Camila Ramos Conde

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS