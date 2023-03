Cada año los fanáticos del cine esperan con ansias la noche en que la Academia entregue sus premios a las películas que más se destacaron en la temporada anterior. Precisamente, este 12 de marzo se celebra la ceremonia número 95.



Pero ¿alguna vez se preguntó por qué reciben ese nombre? ¿Quién decidió que se llamarían los Premios Óscar? Le contamos.

La ceremonia se realiza este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Foto: John G. Mabanglo. EFE

Primero, es necesario aclarar que el diseño de la estatuilla no ha cambiado con el paso del tiempo, aunque su base sí. Actualmente mide 13 ½ pulgadas de altura y pesa 8 ½ libras.



Según narra la Academia en su página web, su nombre oficial es Premio

de la Academia al Mérito (Academy Award® of Merit), pero es más conocido por su apodo: Óscar.



Ellos mismos aclaran que “su origen no es claro”. No obstante, citan una historia popular que poco a poco se ha instalado en el imaginario colectivo.



La bibliotecaria Margaret Herrick, quien llegó a ser directora ejecutiva de la Academia, pensó que la estatuilla se parecía a su tío Óscar y una vez lo expresó en voz alta así se quedó.



Los miembros de la Academia comenzaron a llamarla Óscar, pero no fue sino hasta la sexta presentación de los Premios, en 1934, que el columnista de Hollywood, Sidney Skolsky, utilizó este nombre en uno de sus escritos.



Cinco años más tarde la organización adoptó el apodo de manera oficial.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS