Los cinéfilos han tenido el tiempo necesario para correr y ver algunas de las películas que este año compiten por la estatuilla dorada de los Óscar, algunos tienen listas sus predicciones y cuentan las horas para que llegue el domingo 12 de marzo y seguir la transmisión por TNT, TNT Series y por HBO Max, con una transmisión que comenzará desde las 6 p.m. con la llegada de las estrellas, la alfombra roja y todo el protocolo antes de conocer a los ganadores.



Pero más allá de los multiversos demenciales, las cartas de amor al cine en cada una de las producciones nominadas y hasta los temores y logística para evitar cachetadas o conflictos fuera del guion de la gala, le tenemos un test para medir su conocimiento y fanatismo por estos premios, los más populares del cine en todo el mundo.

1. La persona más premiada de los Óscar es:

A. Meryl Streep.

B. Vincent Price.

C. Christian Bale.

D. Walt Disney.



2. ¿En qué año se hizo la primera ceremonia de los premios de la Academia?

A. 1921.

B. 1929.

C. 1931.

D. 1927.

Leonardo Di Caprio. Foto: EFE

3. ¿Qué película le dio el Óscar a Leonardo DiCaprio.

A. ¿Quién amará a Gilbert Grapes?

B.Titanic.

C. El lobo de Wall Street.

D. El renacido.



4. ¿En qué año se pudo ver la primera transmisión de los premios en TV?

A. 1970.

B. 1966.

C. 1959.

D. 1968.



5. ¿Qué actor en protesta por la poca diversidad en Hollywood envió a una representante de las comunidades indígenas estadounidenses a recibir el premio?

A. Marlon Brando.

B. George C. Scott.

C. Tom Cruise.

D. Nick Nolte.



6. ¿Cuál es la actriz más joven en ganar el premio?

A. Ana Pacquin.

B. Jennifer Lawrence.

C. Janet Gaynor.

D. Tatum O´Neal.

7. Will Smith no solo aboteó a Chris Rock en la gala de 2022.

A. Fue multado por boicotear la transmisión de los premios.

B. Fue reprendido fuertemente por Denzel Washington.

C. Dañó su momento al recibir el premio poco después.

D. Se convirtió en un paria de Hollywood.

Smith protagonizó un acto violento que le dio la vuelta al mundo. . Foto: Getty



8. ¿En qué año se dio la primera nominación para una película latinoamericana?

A. 1960.

B. 1965.

C. 1958.

D. 1969.



9. ¿Cuál fue la primera película latinoamericana ganadora del Óscar?

A. Alucarda.

B. Pedro Páramo.

C. Vampiros en La Habana.

D. La historia oficial.



10. ¿Qué interprete colombiana estuvo nominada en la categoría de mejor actriz?



A. Vicky Hernández.

B. Laura García.

C. Catalina Sandino

D. Sofía Vergara.



11. ¿Qué película colombiana fue nominada al Óscar?

A. Rodrigo D.: no futuro.

B. La estrategia del caracol.

C. Los reyes del mundo.

D. El abrazo de la serpiente.



12. ¿Qué vive con la leyenda urbana de que recibió un Óscar por error?

A. Jennifer Lawrence.

B. Marisa Tomei

C. Maria Bello.

D. Charlize Theron.



13. ¿Qué película solo pudo disfrutar el Óscar por unos segundos?

A. La La Land.

B. Moonlight.

C. El gran dictador.

D. El renacido.



14. ¿Qué actriz perdió el Óscar durante una fiesta?

A. Juliette Lewis.

B. Lana Turner.

C. Elizabeth Taylor.

D. Frances McDormand.

15. ¿En qué año se le llamó ‘Óscar’ a los Óscar?

A. 1930.

B. 1939.

C. 1941.

D. 1928.



16. ¿Quién era Oscar?

A. El escultor de la estatua.

B. El gran mecenas de los premios.

C. El primer miembro de la Academia de Hollywood.

D. El tío de la bibliotecaria de la Academia de Hollywood.

Muchos dicen que Tom Cruise es el rey de la taquilla. Foto: Paramount Pictures

17. Tom Cruise, el gran olvidado de estos premios, fue nominado en la categoría de mejor actor por:

A. Top Gun.

B. Leyenda.

C. Magnolia.

D. The Firm.



18 El Óscar saldó su deuda con Martin Scorsese con la película…

A. El lobo de Wall Street.

B. Los infiltrados.

C. El irlandés.

D. La edad de la inocencia.



19 ¿Quién es el actor más viejo que ha ganado un Óscar (no vale el de toda una vida)

A. Alec Guinness.

B. John Houston.

C. Christopher Plummer.

D. Charles Chaplin.

19. ¿Por cuál película se llevó un premio Sandra Bullock?

A. The Blind Side.

B. Máxima velocidad.

C. Gravedad.

D. Bird Box.

Sandra Bullock en una escena del drama Imperdonable. Foto: Netflix

20. ¿Quién fue la primera actriz afroamericana en ganar un Óscar?

A. Whoopi Golberg.

B. Hatti McDaniel.

C. Halle Berry.

D. Regina King.

21. ¿Por que 1940 fue un año horrible para los premios?

A. Se cancelaron por la Segunda Guerra Mundial.

B. Fueron víctimas de un ataque terrorista.

C. Se perdieron los sobres con los ganadores.

D. Un periódico publicó los ganadores antes de la gala.

22. ¿Qué película nominada al Óscar ya había ganado uno antes?

A. Babylon.

B. Sin novedad en el frente.

C. El gran Gatsby.

D. Psicosis.

23. ¿Quién es la primera actriz de Marvel en ser nominada a un Óscar?

A. Laura Dern.

B. Michelle Pfeiffer.

C. Angela Bassett.

D. Sandra Oh.

24. ¿Cuánto cuesta un Óscar?

A. 10 mil dólares.

B. 50. mil dólares.

C. 150 dólares.

D. Un dólar.



25. Uno de estos famosos no ha sido maestro de ceremonia de la gala de los premios.

A. Billy Cristal.

B. Whoopi Goldberg.

C. Bob Hope.

D. Jimmy Fallon.



Respuestas:

1:D

2:B

3:D

4:B

5:A

6:D

7:C

8:D

9:D

10:C

11:D

12:B

13:A

14:D

15:B

16:D

17:C

18:B

19:C

20:B

21:D

22:B

23:C

24:D

25:D

