‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, la película nominada a once premios Óscar en la gala que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, es el mejor ejemplo de una de las ediciones más diversas de los nominados a los premios más populares del cine.



Esta alocada producción de ciencia ficción que junta universos, juguetes sexuales y dedos de salchicha en la que se habla de los conflictos de una familia y el dolor profundo de una mujer en su proceso de recomponer su distanciamiento con su hija, causó revuelo en el público por su riesgo visual y una imaginación desbordada que se hizo realidad gracias a la magia del cine.



Pero no fue la única, la cinta Argentina 1985 fue protagonista al ser nominada a la estatuilla dorada en la categoría de mejor película internacional.

Una situación que contrasta con otras entregas, como del año pasado, cuando la Academia de Hollywood nominó a los actores Javier Bardem, Penélope Cruz y Ariana DeBose; al propio Del Toro y al director Carlos Estrada; al fenómeno animado Encanto; y a los compositores Germaine Franco, Lin-Manuel Miranda y Alberto Iglesias.

Los Óscar marcan el regreso del glamur, los nervios y una serie de producciones que este año demostraron un cine muy sólido, complejo y con un nivel muy alto de producción y temáticas, que trató de conjurar el incómodo recuerdo de la bofetada que le dió Will Smith al presentador Chris Rock, en la premiación del 2022, por un chiste del comediante acerca de la alopecia de Jada Pinkett-Smith, esposa del actor.

Smith no fue a la ceremonia (está vetado y no puede ir durante diez años) y se perdió la oportunidad de entregar el premio a la mejor actriz, que como tradición, era la función del ganador del Óscar del año anterior (Will Smith lo ganó -con todo y polémica-como mejor actor por el filme Rey Richard: Una familia ganadora).

Minuto a minuto Todo al mismo Óscar Ke Huy Quan dio un emotivo discurso al ganar el premio como mejor actor de reparto en la cinta Todo en todas partes al mismo tiempo, una de las favoritas de la gala. Con lágrimas en los ojos dijo que hay que creer en los sueños. "Casi me me doy poR vencido, agregó. Le siguió Jamie Lee Curtis, que se quedó con el Óscar por la misma cinta y en la categoría como actriz de reparto". FACEBOOK

whatsapp Ke Huy Quan ganó el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto. Todo en todas partes al mismo tiempo. Foto: Diamond Films 7:19 p.m. Un Óscar cantando Dwayne Johnson y Emily Blunt entregaron el primer premio de la noche en la categoría a mejor película animada, que se lo llevó quizá el Óscar más cantando de la noche: Pinocho, de Guillermo del Toro.



"La animación está lista para ser llevada al siguiente nivel, por favor ayúdenos", dijo emocionado el director Mexicano que consiguió una visión tiernamente oscura del famoso niño de madera.

whatsapp 7:11 p.m. Una pequeña advertencia "Elvis está aquí",bromeó el presentador. "Es una noche muy especial, que se diviertan y se sientan seguros: si alguien comete un acto de violencia serán nominados y ganarán un Óscar", bromeó haciendo referencia a la bofetada del año pasado de Will Smith. "Todas las categorías están de regreso", comentó. FACEBOOK

whatsapp 7:00 p.m. Jimmy Kimmel llegó en paracaídas Desde el Teatro Dolby de Los Ángeles inicia la edición 95 de los Premios de la Academia, que es conducida por el comediante Jimmy Kimmel, quien comenzó la gala parodiando a 'Top Gun: Maverick'. Con un paracaídas llegó al escenario se burló un poco de Steven Spielbeg y Seth Rogen. "Steven es el único director nominado en seis diferentes décadas", dijo mientras rindió homenaje a lo todos los nominados. "Es un gran año para las películas", agregó mientras se burló del fracaso económico de Babylon. FACEBOOK

