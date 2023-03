No hacer nada. Quedarse y luchar. Irse. Son las opciones que contempla un grupo de mujeres en una comunidad religiosa aislada, tras haber sufrido violentas agresiones sexuales por parte de los hombres de su colonia.



(Además: 'La Brea': la historia del apocalipsis que comienza en Los Ángeles)

La historia es la trama de la película Ellas hablan (Women Talking) —a su vez inspirada en el libro del mismo nombre de la escritora Miriam Toews—, cuyo guion y dirección estuvieron a cargo de la canadiense Sarah Polley. Se lanzó oficialmente el 23 de diciembre en Estados Unidos, está nominada a mejor película en los Óscar y acaba estrenarse en las salas de cine de Colombia.



Lo que se cuenta en esta cinta va más allá de las pantallas, pues aunque nunca se dice dónde transcurre, está inspirada en hechos ocurridos en Manitoba (Bolivia), dentro de una comunidad menonita, movimiento del que procede la propia Toews.



En agosto de 2011, ocho hombres de esa colonia —detenidos dos años antes— fueron condenados por violar a 151 mujeres y niñas entre 2005 y 2009. Para hacerlo, rociaban por puertas y ventanas un tipo de droga en spray que era usada para anestesiar animales; con esta, adormecían a todos los que se encontraran en las casas y abusaban sexualmente de las mujeres.



(Le puede interesar: Muy nominados al Óscar pero nunca lo han ganado)

Facebook Twitter Linkedin

En portadas de periódicos bolivianos se registró la fuga de uno de los menonitas arrestados, por lo que fueron 8 los condenados. Foto:

Ellas se despertaban confundidas, con moretones, sangrados, entre otros signos de violencia. La sustancia era tan fuerte que, si bien las víctimas aseguraban que algo había sucedido, podían no recordar qué con exactitud. Y por las creencias de esta comunidad, muchos decían que eran inventos para llamar la atención e incluso llegaron a pensar que se trataba de algún tipo de castigo o presencia del demonio. Esto fue así hasta que una noche uno de los hombres fue sorprendido irrumpiendo en una de las casas, y fue él quien delató al resto.

Debido al carácter ultraconservador de la colonia, los hallazgos fueron aún más impactantes. Así lo recordó Freddy Pérez, el fiscal del caso, según lo citó un artículo de la BBC en 2019.



“La imagen que tenemos de los menonitas en Bolivia es que trabajan desde las 6 a. m. hasta las 9 p. m., son muy religiosos y no bailan ni se emborrachan. Así que cuando recibí la llamada del oficial (que le informó de los hombres aprehendidos bajo acusaciones de violación) simplemente no lo podía creer”, relató. Además, se cree que hubo víctimas que no denunciaron.

Es posible hablar no solo de lo que queremos destruir y ya no soportamos, sino sobre lo que queremos construir y de cómo queremos reconstruir el mundo. FACEBOOK

TWITTER

¿Quiénes son los menonitas? Se trata de una variante del cristianismo que surge en el marco de la reforma protestante del siglo XVI y tiene sus orígenes en Alemania, los Países Bajos y Suiza. Según el sociólogo Víctor Alarcón, investigador del grupo de estudios sociales de las religiones de la Universidad Nacional de Colombia, “es un movimiento pacifista, de una doctrina esencial, muy horizontales y de algún modo más democráticas”.

En el caso boliviano, es una comunidad de bienes —que comparte tierras y labores— que vive aislada, lejos de las carreteras asfaltadas. Se oponen a cualquier muestra de modernidad, su principal transporte son las carretas arrastradas por caballos y, entre otras cosas, las mujeres deben llegar vírgenes al matrimonio. Esta es otra razón por la que es probable que muchas no denunciaron las agresiones que sufrieron, pues les podría haber significado el rechazo de los hombres.



En Ellas hablan, esta atmósfera conservadora es perfectamente retratada por las actrices Claire Foy (The Crown), Rooney Mara (Los hombres que no amaban a las mujeres) y Jessie Buckley (La hija oscura), principalmente. Reunidas en un pajar con otras mujeres y un hombre (Ben Whishaw, como August), que está allí para tomar nota de lo que se habla, discuten por horas sobre cuál es el rumbo que tomarán, que será también el futuro de sus familias, antes de que regresen sus agresores a la colonia.



Más allá de la crudeza de los hechos, según Polley, dirigir esta cinta la llenó de un sentimiento de posibilidad. “Es posible reimaginar las cosas; no quedar atrapados en estos roles de género insidiosos. Es posible hablar no solo de lo que queremos destruir y ya no soportamos, sino sobre lo que queremos construir y de cómo queremos reconstruir el mundo”, cuenta en una entrevista cedida por Universal Pictures.



Incluso se podría decir que la película es un extenuante debate filosófico que pone a prueba la fe frente a la ira. Rezan, ríen, gritan, se contradicen, sufren ataques de pánico, hablan del perdón, de la violencia y de por qué Dios no las protegió. “Tiene el potencial de cambiarte y de afectarte”, dice Buckley, quien además asegura que es una enseñanza para todos. “Tanto hombres como mujeres deben desaprender ciertas cosas para aprender nuevas”, concluye.

Facebook Twitter Linkedin

August, interpretado por el británico Ben Whishaw, es el único hombre en el debate. Está allí para tomar notas. Foto: Cortesía Universal Pictures

Un patrón que se repite



Lejos de quedarse en la ficción o en comunidades aisladas, las violaciones perpetradas por actores religiosos son recurrentes. En Colombia no es muy distinto. De hecho, Alarcón asegura que los menonitas —movimiento que también existe en el país, aunque más moderno— no son el único ejemplo. “En el caso colombiano y en América Latina hay una deuda grandísima para saber cuál es el estado de cosas, pero evidentemente esto se ha dado dentro de las iglesias cristianas y evangélicas”, señala.



En el país, uno de los casos más recientes es el del pastor José Francisco Jamocó Ángel, líder del Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai (Bogotá), quien fue enviado a la cárcel en septiembre pasado por abusar sexualmente de cinco de sus feligresas, entre ellas dos menores de edad. Los hechos se registraron entre 2005 y 2019. Según la Fiscalía, con una conducta sistemática, Jamocó se aprovechó de su rol de líder espiritual para crear un contexto de dominación que permitió la cosificación de las mujeres, con lo que las llevó a un nivel de inferioridad para someterlas.



(Puede interesarle: Muy nominados al Óscar pero nunca lo han ganado)

En el caso colombiano y en América Latina hay una deuda grandísima para saber cuál es el estado de cosas, pero evidentemente esto se ha dado dentro de las iglesias cristianas y evangélicas. FACEBOOK

TWITTER

El pastor empezaba sus acercamientos pidiéndoles besos en la boca a sus víctimas, algo a lo que intentaba quitarle la connotación sexual con el argumento de que se trataba del ‘ósculo (beso) santo’. Una denunciante contó que Jamocó la besaba en la boca, tocaba partes de su cuerpo y le decía que no se sintiera mal pues supuestamente era algo que “Dios permitía y (que) ella era un regalo de Dios” para él. Un día, abusó de ella. Según valoraciones de Medicina Legal, estas agresiones produjeron en las víctimas un trastorno de estrés postraumático, depresión, falta de confianza, dificultad para adaptarse, entre otras consecuencias.



En Cali, la Fiscalía judicializó a otro pastor en marzo de 2022. Se trata de Carlos Eduardo Cuero, pastor y guía espiritual de la iglesia cristiana La Puerta Estrecha, a quien envió a la cárcel por presuntamente abusar de nueve mujeres entre 2012 y 2019, incluyendo a una menor de edad. Esto, en entornos de coacción, violencia verbal y degradación.



Según la investigación, en el marco de lo que denominaba ‘formación y crecimiento espiritual cristiano’, el pastor presionaba psicológicamente a sus víctimas a través de sugestión e influencia psíquica. Con ello, forzó la exhibición de sus cuerpos con manipulación de sus partes íntimas, acceso carnal e inducción a actos sexuales.

En lo que respecta a la Iglesia católica, no se puede olvidar la conmoción que han causado casos como el del sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, quien en marzo del año pasado fue enviado a prisión por abusar y obligar a abortar a una menor de 13 años en San Bernardo del Viento (Córdoba), entre otros repudiables casos en el país.



Por este tipo de hechos, la máxima autoridad de la Iglesia católica pidió perdón recientemente. “Reconocemos que todo caso de abuso sexual es un crimen, es un pecado grave, es un delito; por tanto, pedimos perdón a quienes han sufrido este flagelo por parte de algún miembro de la institución católica”, declaró monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, en la Asamblea Plenaria de Obispos, el pasado 10 de febrero.



Sin embargo, la institución aún no revela cuántos casos de este tipo conoce en todo el país, por lo que las cifras que se tienen hasta el momento pueden quedarse muy lejos de mostrar la magnitud del flagelo.

Esa capacidad de erigirse

como la autoridad única, con los auspicios divinos, es lo que permite que muchos líderes (religiosos) lleguen a estos extremos del abuso. FACEBOOK

TWITTER

Según la Fiscalía, en los últimos 13 años apenas se han registrado 42 denuncias contra sacerdotes católicos por casos de pederastia. De estos, así como lo señaló este diario en un reciente artículo, 20 estaban en indagación, uno en investigación, 15 en juicio y seis en ejecución de penas.



Pero es clave conocer la información que tienen las diócesis de cada territorio. Hace pocas semanas, por ejemplo, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de Armenia, respondió a una acción de tutela que presentó el periodista Juan Pablo Barrientos para solicitarle información sobre los casos en esa capital. Solo entre 2020 y 2022, informó monseñor Quintero, se han registrado 13 denuncias contra sacerdotes por abuso sexual a menores de edad. Por eso, las cuentas reales siguen siendo una tarea pendiente en el país.



(Además: ‘The Last of Us’: ¿dónde y cómo ver el último capítulo de la primera temporada?)

Manipulación de la fe



De acuerdo con el sociólogo Alarcón, estos casos se dan principalmente por la concentración de poder en el líder religioso. De él, explica, “casi que como antiguamente pasaba con el rey, se dice que es designado directamente por Dios y por ello es portador de un carisma adicional, de un espíritu que de manera extraordinaria administra los bienes de salvación. Entonces, se convierte en una figura que se vuelve la voz de Dios para toda la iglesia”.



Además, comenta que así como el líder político, el religioso porta un carisma que tiene un poder contagioso y manipulador, por lo que si no existe una coherencia con lo que se profesa, puede llevarlo a excesos. “Esa capacidad de manipular, de engañar, esa capacidad que tiene de siempre erigirse como la autoridad única, con los auspicios divinos, es lo que permite que muchas veces estos líderes lleguen a estos extremos del abuso”, dice.



Por otro lado, señala Alarcón, apelan a justificar sus acciones con las escrituras y la palabra. Algunos utilizan pasajes marginales de la escritura, los descontextualizan y aplican para intereses particulares; otros hacen alusión a revelaciones extracotidianas —que supuestamente les han sido dictadas por Dios— para manipular a los fieles.



(Siga leyendo: La Feria del Libro de Bogotá revela sus primeros invitados)

A esto se suma que los espacios propios de la consejería cristiana, que es manejada mayoritariamente por pastores hombres, se da en contextos de vulneración emocional, especialmente para las mujeres que atraviesan situaciones problemáticas, lo que las deja en riesgo de abuso.



Por esto, Alarcón dice que es necesario que en todas las religiones exista una comunidad crítica con sus líderes, para ejercer vigilancia ante sus pronunciamientos y conductas. Y señala que “se requiere una amplia participación del Estado para controlar este tipo de movimientos, sin que con ello se piense que no pueden mantener su autonomía”, pues en caso de que se cometa algún delito, debe ser tratado como se haría con cualquier ciudadano.



Ellas hablan retrata la crudeza del ser humano, pero también su tenacidad y resiliencia. Foy dice que verla en cine, acompañado, es clave, pues debe ser “una experiencia colectiva” por plantear conversaciones que la gente debe tener.



Verla invita a pensar sobre las estructuras de poder, la diferencia de opiniones y las secuelas del dolor. Y que pese a todo ello, hay quienes se atreven a imaginar mundos distintos a los que siempre han habitado.

PAULA ANDREA GAVIRIA AUCIQUE

Subeditora del Impreso

EL TIEMPO