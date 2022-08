Los Óscar volverán a anunciar los ganadores de todos los premios durante la gala, en lugar de entregar las estatuillas de las categorías técnicas una hora antes de la emisión en directo.

El nuevo consejero delegado de la institución, Bill Kramer, afirmó en A.Frame, la revista de la Academia, que le gustaría volver a ver "que todas las disciplinas artísticas y científicas son honradas durante el espectáculo". "Necesitamos producir unos Óscar que celebren el trabajo colaborativo de la industria", añadió.



En la más reciente edición de los premios, de las 23 categorías que conforman los Óscar, 8 se anunciaron antes de que comenzara la gala, mientras terminaba la alfombra roja y la gran mayoría de invitados aún no se había sentado en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.).



Luego, durante la retransmisión, se emitió un resumen con las reacciones de los vencedores. Las categorías que no se entregaron en directo fueron mejor documental, mejor edición, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto, mejor corto animado y mejor banda sonora.



El cambio redujo la presencia hispana en la ceremonia, ya que los españoles Alberto Mielgo y Leo Sánchez recogieron el Óscar a mejor corto animado por 'The Windshield Wiper' durante este tramo.



Aquella decisión enfadó a muchos, y organizaciones sindicales que representan a editores, músicos e ingenieros de sonido plantearon organizar un boicot y propusieron que los nominados rechazaran la invitación a la ceremonia.

En 2018, la Academia anunció su intención de sacar de la gala los premios técnicos y entregarlos durante la pausa publicitaria, pero se retractó tras el rechazo de la comunidad cinéfila. Otros premios, como los Grammy y los Latin Grammy, entregan la mayoría de los galardones en una ceremonia previa que no se emite por televisión, aunque su caso está más justificado porque cuentan con casi un centenar de categorías frente a las 23 de los Óscar.



EFE

