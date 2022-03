Puede ser que un cantante sueñe con llegar un día a llevarse una estatuilla en los Grammy o en los Billboard u otros galardones musicales, pero el Óscar es otro nivel.



Estar nominado a este reconocimiento y –más aún– estar invitado a cantar en la ceremonia de gala de este no estaba ni siquiera en la lista de deseos de Sebastián Yatra cuando comenzó a cantar. Ni siquiera cuando lo llamaron para proponerle participar en Encanto la primera vez, pues no pensaba que tendría un espacio en la banda sonora, al interpretar Dos oruguitas.



Pero desde que le dio el sí a la exitosa película la vida ha ido dándole emocionantes sorpresas.

¿Qué significó la nominación al Óscar?



Cuando nos nominaron a los Golden Globes, un par de meses antes, se empezó a hablar de la posibilidad de estar nominados a un Óscar con la canción. Yo tenía bastante seguridad de que Encanto quedaría nominada a mejor película animada, pero no sabía qué podía pasar con la canción, porque hay tantas canciones increíbles, de muchas películas. Competimos con Billie Eilish, Beyoncé, Diane Warren y Van Morrison. Me he enfocado no en pensar en ganar, sino en disfrutar cada parte de este proceso. No estaba pensando en la nominación. De por sí estar en una película nominada en los Óscar es un sueño gigante. Pero es más emocionante porque la película es sobre nuestro país y porque, junto con la canción, es un fenómeno absoluto por el mundo y está poniendo en alto nuestra bandera, enamorando a la gente de todos los rincones de la magia que hay en Colombia. Esa es la recompensa más grande. Pienso que, después de Encanto, la cantidad de nuevos turistas que vamos a tener es una cosa loca. Así que la nominación al Óscar no es nada más que un regalo de la vida: fue cosa de estar en el lugar correcto en el momento correcto. Soy el afortunado al que eligieron para estar en esta película, pero pudieron haber elegido a cualquier otro.

'Encanto' aspira a tres premios Óscar. Foto: Cortesía Disney

¿Qué tan lejos de sus sueños quedaba cantar en la ceremonia del Óscar?



Fue algo absolutamente inesperado. Ni me cabía en la cabeza poder cantar allí algún día. Todavía lo estoy procesando. Entonces, realmente ahora lo vivo desde el gozo, disfruto de estos nervios que siento. A lo largo de la carrera se pierde un poco el miedo a pararse en el escenario. Lógicamente, siempre hay deseos de que el show salga bien. Pero estar en el Óscar me saca de la zona de confort y es bonito. Estoy representando a todos los colombianos y a los latinos en general con esta nominación. Es como ser parte de nuestra cultura y nuestra historia por algo realmente especial que es haber participado en Encanto.



¿Qué le gusta de Encanto? ¿Por qué es tan significativa, además de su inspiración en el país?



Porque les da importancia a todos los atributos de los seres humanos y de los seres vivos, en general. Nos enseña a amarnos tal y como somos y a darnos cuenta de que todos tenemos una magia especial. Es cuestión de abrir los ojos y verla, pero también de cerrar los ojos y sentirla.

¿Cómo fue la relación con Lin- Manuel Miranda? ¿Y la selección de la canción?

Me escogieron para la canción. Yo estaba en Medellín, en mi finca. Y me llama mi mánager, Paula Kaminsky, y me dice: “Sebas, me están llamando de Disney sobre esta película, Encanto, que Lin- Manuel está haciendo la música…”. Y yo dije: “¡Sí!, lo que sea que te estén diciendo, di que sí, ya, a lo que sea”. Porque quería ser parte de la película, porque uno no puede llamar a Disney a decir: “Ey, métanme ahí”. Sabía que la película existía y tenía la ilusión de ser parte de ella, porque antes hice doblajes.

¿Cuáles?



Hice la voz de Jesper Johansson en la película de Navidad Klaus. También en Pie Pequeño hice la voz de Migo, el personaje principal. Yo quería estar en la película, pero imaginaba que sería desde la actuación. Nunca imaginé que me dieran la canción principal. Es hermosa esa canción, lo que transmite, lo que cuenta, y Lin-Manuel siempre tuvo mucha fe y todos los de Disney. Ellos habían escuchado un tema mío llamado Adiós, que saqué en mi álbum Dharma. Es una balada muy profunda, directa, sincera. Quitando todas las capas, los llevó a tomar la decisión de que interpretara Dos oruguitas. Querían el sentimiento de Adiós en ella.



¿Cómo es ponerle un sentimiento a la canción? De hecho, coinciden en que es la más emotiva de toda la banda sonora...



Me emocioné mucho grabándola. Veía las escenas mientras grababa. Fue lindo porque era un trabajo en equipo con la gente de Disney. Son apasionados en lo que hacen y le prestan atención a cada detalle, por eso logran lo que se proponen. Así que ahí lo di todo. Cuando vi la película lloré de alegría y mucho. Pero ya en mi parte, como la canto, me metí más en la escena desde un lado distinto.

¿Cuál fue la primera película de Disney que vio? ¿Y qué pensaba de estos estudios?

Creo que fue La sirenita. Disney es el mundo donde todo es posible. Crecí con Disney, me eduqué y conocí las historias de amor a través de Disney. Ha tenido una gran influencia en nuestra psicología desde pequeños. Me encanta que ellos tengan cada vez más claro ese impacto gigante en la vida de los seres humanos, en las mentes de los niños y se encarguen de que sus películas, aparte de ser cuentos lindos, lleven grandes lecciones.

Como los nuevos mensajes presentes en Encanto…



Hay muchos artículos sobre Encanto. Hay psicólogos y otras personas que quieren que los niños la vean, porque, más allá de la historia específica, es una película con intención, que aporta y lo hace de forma consciente, con responsabilidad, para la educación emocional de la gente y, sobre todo, los niños. Te da la conciencia de que no necesitas ser una princesa para ser feliz y conseguir a tu príncipe azul, ni siquiera necesitas a un príncipe azul. Habla de gente normal viviendo historias y hay magia ahí también. Eso es lo más bonito de lo que se viene haciendo en esta película y en Soul, que también tiene un mensaje espectacular. Son películas para la gente y no tienen ese aspiracional al que deberíamos llegar, que no es real.

¿Cómo siente la rivalidad entre Dos oruguitas, que ganó la nominación, y No se habla de Bruno, que ha sido un éxito en listas mundiales de reproducción?



No se habla de Bruno es el éxito más grande de la película, creo que es la más exitosa del año en Estados Unidos y Spotify. Es un fenómeno. Representa el soundtrack completo de la película y su conexión con la gente. Es muy diferente. Lin-Manuel Miranda dijo que no esperaba que una canción de grupo de una película musical fuera la que tuviera el gancho comercial más grande. Nadie esperaba eso, menos con la música que pega hoy, que es más urbana (reguetón, rap), y de la nada sale una canción de un musical que llega a todo el mundo. Fue inesperado y hermoso. Esto habla de la maravilla del trabajo de Lin-Manuel y Germaine Franco. Dos oruguitas termina postulada al Óscar porque representa la esencia de Encanto y la emoción de la película y de los colombianos y de las personas que han pasado por tantas cosas en nuestro país y, a pesar de eso, seguimos fuertes y superamos juntos cualquier obstáculo. Entonces, habla del amor de pareja, de familia, lo incondicional. Está en el nudo y desenlace de la película, entonces, también hay muchas razones por las que la canción está allí.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

CULTURA​

@lilangmartin

