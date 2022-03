Este domingo se realizó la entrega número 94 de los Premios Óscar, los galardones más importantes del mundo para la industria cinematográfica, pues reconocen lo mejor del cine y todo lo que hay detrás de él: fotografía, música, vestuario, montaje, etc.

Aunque algunos piensan que la famosa estatuilla puede costar una cuantiosa fortuna, lo cierto que su valor es de un dolar (3.780 pesos colombianos al cambio de hoy). Precio asignado según las normas de la Academia, las cuales prohíben la venta del galardón, a menos que sea a la misma Academia por el precio mencionado.

¿Por qué? El objetivo de esta medida es evitar que tan importante reconocimiento pierda su valor simbólico, el de ser el máximo galardón de la industria. Además, evita que se hagan millonarias transferencias por su venta entre curiosos y coleccionistas, por lo que también se limitan las réplicas del 'trofeo'.



En general, solo quienes realmente sobresalieron con su trabajo son quienes merecen tener en la mano tan invaluable premio.

'CODA' se quedó con el premio Óscar a la mejor película Foto: AFP

Por otro lado, los ganadores de los premios Óscar no reciben ningún tipo de beneficio económico, pues la Academia considera que es más que suficiente la estatuilla y el estatus de ser uno de los mejores directores, actores o actrices del mundo.



De hecho, aunque los galardonados no reciben dinero, sí se ven beneficiados por el impulso que da el premio a su carrera. Muchos actores, por ejemplo, empiezan a ser solicitados por importantes producciones de Hollywood y marcas.



Quien recibe un Óscar, se convierte automáticamente en una estrella para la industria, por lo que las grandes productoras no escatiman en gastos al momento de contratarlo. Entre otras cosas, porque tener a famosos talentos puede garantizar el éxito en taquilla.



Entre los ganadores de la edición número 94 se destacan el actor Will Smith, la actriz Jessica Chastain, la directora Jane Campion y las películas 'CODA' y 'Encanto'. Además, Ariana DeBrose y Troy Kotsur sobresalieron como los mejores actores de reparto.

