España, México y Panamá siguen en la carrera por el Óscar después de que la Academia de Hollywood incluyera a 'El buen patrón', 'Noche de fuego' y 'Plaza Catedral' entre las quince películas más votadas en la categoría internacional.



'Memoria', la cinta colombiana del director Apichatpong Weerasethakul, protagonizada por Tilda Swinton, no logróo entrar en este listado.



La institución anunció el 21 de diciembre sus semifinalistas en diez categorías, entre ellas la de mejor banda sonora original, donde también el músico español Alberto Iglesias logró estar entre los quince seleccionados por su trabajo en 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar.

Las nominaciones definitivas en todas las categorías se conocerán el 8 de febrero del 2022.



De las tres propuestas rodadas en español, la que cuenta con más posibilidades de colarse entre las cinco candidatas finales es la cinta mexicana, según las quinielas de la prensa especializada, aunque pocas apostaban por la panameña y la española que, finalmente, pasaron el corte.



Competirán contra propuestas aclamadas por la crítica como la italiana 'The Hand of God', la noruega 'The Worst Person in The World' y la japonesa 'Drive My Car', cuyo pase a la final se da casi por garantizado.



Sin embargo, queda fuera uno de los largometrajes más polémicos de los últimos años, la provocadora 'Titane', que a pesar de llevarse la Palma de Oro en el Festival de Cannes no ha convencido a los académicos de Hollywood y deja a Francia sin representación en estos Óscar.



La selección de 'Titane' causó división en Francia, ya que la otra aspirante, 'Petite Maman' está cosechando más premios en Estados Unidos.



Algo parecido sucedió en España cuando la Academia de Cine se decidió por 'El buen patrón', de Fernando León de Araona y protagonizada por Javier Bardem, en lugar de 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar.



La decisión recordaba al año 2002, cuando 'Los lunes al sol' se impuso a 'Hable con ella' y finalmente la primera se fue de vacío y la última se llevó un Óscar a mejor guion original.



"Muchas gracias por la confianza depositada", escribió Araona en Twitter tras conocerse la semifinalistas.

En contraste, la danesa 'Flee' competirá por doble, ya que pasó el corte en el apartado de mejor película internacional y mejor documental.



Por su parte, el resto de semifinalistas deja un puñado de trabajos con firma hispana. Alberto Iglesias, colaborador habitual de Pedro Almodóvar, sigue en la lucha por la estatuilla al meterse en el grupo de quince seleccionadas por la banda sonora de 'Madres paralelas'.



La noticia tendrá tirón en el mundo cinéfilo español, ya que la Academia de Cine española omitió su nombre en las nominaciones para los Goya, una decisión criticada en redes sociales y que lamentó públicamente Agustín Almodóvar, el hermano y productor de Pedro Almodóvar.



En Estados Unidos, Iglesias ya ha ganado el premio de la Crítica de los Ángeles y es uno de los nominados a los Globos de Oro en esta categoría. También hay un corto español entre los semifinalistas, 'Distancias', dirigido por Susan Béjar y rodado en el metro de Madrid.



Chile consigue pasar en la categoría de mejor corto animado con 'Besti'", que se presentó en el Festival de Annecy, mientras que 'Águilas', un corto documental estadounidense rodado en español sobre el drama de la inmigración también luchará por alcanzar una nominación definitiva.



Los Óscar se entregarán el 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood con una ceremonia que espera regresar al formato tradicional tras la pandemia.



EFE