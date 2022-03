La 94 edición de los Óscar, que se celebrarán en el Dolby Theater de Los Ángeles este 27 de marzo, contará con una nutrida presencia de representantes hispanos en categorías que van desde la mejor película o actriz de reparto hasta el filme de animación del año o la mejor canción original.



En la categoría reina, la de mejor película, se encuentra la cinta "Nightmare Alley", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, y que también opta a las estatuillas de mejor fotografía, mejor vestuario y mejor diseño de producción.

Si bien es cierto que, eclipsada por otras producciones como "The Power of the Dog" o "Dune", la crítica no otorga grandes expectativas a "Nightmare Alley". Así que no parece que Del Toro vaya a poder repetir el éxito cosechado en 2018 con "The Shape of Water", cuando consiguió el Óscar a mejor película y a mejor director.



Pero la que si tiene opciones y parte como la favorita de su categoría es Ariana DeBose, por su trabajo en "West Side Story", con el mismo papel, Anita, que le dio el primer Óscar a una actriz latina, Rita Moreno, en el filme original de 1957.



DeBose, cuyo padre es puertorriqueño, tenía bastante experiencia en musicales en teatro pero no tanta en el cine. Y con un solo papel se ha hecho un hueco en la industria de Hollywood, que se ha rendido ante ella.



En lo que va de temporada ha sido galardonada en los Globos de Oro, en los premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés), en los Bafta o en los Critics Choice Award.



Sin duda, DeBose es uno de los premios cantados de la noche, con permiso de Judi Dench ("Belfast"), Kirsten Dunst ("The Power of the Dog"), Aunjanue Ellis ("King Richard") y Jessie Buckeley ("The Lost Daughter"), sus compañeras nominadas a mejor actriz de reparto.

Música y animación con marcado acento hispano

El artista y compositor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda logró una nominación a mejor canción original por el tema "Dos oruguitas" de la película "Encanto", interpretado por el colombiano Sebastián Yatra.



Una categoría en la que hay pesos pesados como Billie Eilish con su "No time to die", del filme homónimo de James Bond; Van Morrison con "Down to Joy", de "Belfast", o "Be alive", de Beyonce para "King Richard".



Lo tiene difícil Miranda en su segunda nominación a mejor canción tras la conseguida en 2017 con "How far I'll go", de la película "Moana".



Además, Miranda ha dirigido "tick, tick... Boom!", un musical nominado en la categoría de mejor edición y con su protagonista, Andrew Garfield, también entre los finalistas.



No acaba ahí la presencia latina en los apartados musicales porque "Encanto", el filme de Disney ambientado en Colombia está nominado en la categoría de mejor banda sonora, obra de la compositora estadounidense de origen mexicano Germaine Franco.



Franco ha sido la primera mujer que ha compuesto una banda sonora para Disney y fue la primera compositora latina que entró en la Academia de Hollywood.



Asimismo, "Encanto" competirá por el Óscar a mejor película de animación, categoría en la que también está "Raya and The Last Dragon", codirigida por el joven cineasta mexicano Carlos López Estrada.



López Estrada llega a los Óscar tras una trayectoria ligada al mundo del viodeoclip y con el que es su primer largometraje de animación.



Igualmente en animación, en la categoría de cortometraje, hay nominación latinoamericana, la del cortometraje chileno "Bestia", dirigido por Hugo Covarrubias y Tevo Díaz, centrado en uno de los episodios más oscuros de la dictadura pinochetista.



Y en la categoría de mejores cortos de acción en vivo, la cineasta mexico-estadounidense Kristen Dávila, conocida como KD Dávila, está entre los cinco finalistas con "Please Hold", una sátira futurista sobre el sistema de justicia estadounidense.



