La noche de los premios Óscar fue intensa, sorpresiva, tuvo sabor colombiano con el reconocimiento en el apartado de mejor película animada para Encanto y un impactante derechazo del actor Will Smith al rostro del comediante Chris Rock, quien se burló de la esposa del protagonista de Rey Richard: una familia ganadora.



La alegría comenzó con el premio cantado a la historia de la familia Madrigal y su inesperada heroína Mirabel. “Estoy muy orgullosa de hacer parte de una película con personajes muy diversos con los que se están identificando en todo el mundo”, dijo Yvett Merino, productora de Encanto que subió al escenario junto con los directores Jared Bush y Byron Howard (Charise Castro Smith, la otra codirectora, no estuvo presente).



“Muchas gracias al departamento de música, liderado por Lin-Manuel Miranda, y a todo Colombia, donde nos brindaron todo para hacer este filme”, agregó Bush.

Sebastián Yatra interpreta 'Dos oruguitas',en español, en los Óscar. Foto: Efe

Minutos antes, los colombianos vivimos uno de los momentos más emocionantes: Sebastián Yatra apareció en el escenario para interpretar en español Dos oruguitas, de Encanto, que fue vencida por No Time To Die, el tema de James Bond: sin tiempo para morir, de Billie Eilish y Finneas O’Connell, como la mejor canción original. El paisa lució un traje negro adornado con mariposas amarillas, estuvo acompañado de una pareja de bailarines ataviados con trajes típicos y con una escenografía con tamboras y plantas.



Carolina Gaitán y Mauro Castillo, los otros dos colombianos, participaron en la presentación de We don’t Talk about Bruno, al lado de Luis Fonsi y Becky G, la más exitosa canción de Encanto. Lástima que su intervención se haya visto cortada durante la emisión en TV.

Will Smith: estatuilla y 'derechazo'

El mejor actor de la noche fue Will Smith, por su papel como el papá de las tenistas Williams en Rey Richard: Una familia ganadora (King Richard). De hecho, él protagonizó el momento desconcertante de la noche, cuando el ganador del Óscar subió al escenario y le lanzó un puñetazo en la cara al comediante Chris Rock después de que este bromeara sobre su esposa y su corte de cabello.



Después regresó a su asiento notablemente molesto y vociferando palabras de grueso calibre: “No pongas el nombre de mi esposa en tu p…a boca”.



Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane" ,Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades La actriz y cantante sufre de alopecia.



Unos minutos después el nombre de Will Smith se pronunció de nuevo en el Dolby Teatro. Ya estaba un poco calmado y pudo recibir el premio a mejor actor.



"Estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea en este mundo (...) Me están llamando en la vida para que ame a las personas y que sea como un río para mis personas, Yo sé que al hacer lo que hacemos tienes el poder para que la gente hable locuras sobre ti, debes sonreír y hacer como que todo estuviera bien", dijo.



"Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, se trata sobre poder darle luz a las personas", dijo hablando de todo el elenco. "El arte imita a la vida, me veo como el papá loco, pero el amor te hace cosas locas", finalizó pidiendo una disculpa a la Academia y esperando que lo vuelvan a invitar a los premios.



Jessica Chastain, gracias a su papel protagónico en The Eyes of Tammye Faye, se quedó con el Óscar a la mejor actriz principal y dio un emotivo discurso de agradecimiento."Estamos saliendo de momentos difíciles, que nos han llenado de traumas y hemos estado aislados. Muchas personas allá afuera se sienten desesperanzadas y se sienten solos y el suicidio es una de las principales razones de muerte en Estados Unidos y ha tocado a varias familias, y a varios miembros de la comunidad LGBTQ que algunas veces se sienten fuera de lugar... nos enfrentamos a la discriminación y a las leyes que están sacudiendo a nuestro país con la meta de dividirnos más”.

'Coda', la gran sorpresa

El Óscar a la mejor película fue para Coda, la gran sorpresa de la noche, que acumuló tres galardones: el mejor actor de reparto fue Troy Kotsur, que interpreta al papá en esta historia de una familia de pescadores sordomuda cuyo único puente con el mundo es su hija adolescente, que sueña con ser cantante. Kotsur protagonizó uno de los momentos más bellos de la ceremonia, cuando todos los asistentes en el Dolby se pusieron de pie y empezaron a agitar sus manos –que es la seña de aplauso para los sordomudos–. Coda también se quedó con el premio al mejor guion adaptado (está inspirada en la exitosa cinta francesa La familia Belier).

'Coda' se quedó con el premio Óscar a la mejor película. Foto: AFP

Por tercera vez en la historia del Óscar una mujer se lleva el premio a la mejor dirección: Jane Campion se alzó con la estatuilla por su película El poder del perro, que llegó como la favorita con 12 nominaciones. Antes que ella ganaron Chloé Zhao (Nomadland) y Kathryn Bigelow (The Hard Locker).

La velada comenzó con el show de Beyoncé, que interpretó el tema Be Alive desde un campo de tenis (la canción aspiraba al premio a tema original), y con el galardón para lae mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, de West Side Story.



"Ahora ven porque Anita dice: quiero estar en América...los sueños se hacen realidad. Gracias Steven Spielberg", fue parte del emocionado discurso de la actriz. "Vean a esta afrolatina con un Óscar". remató DeBose que agradeció a Rita Moreno, la intérprete que hizo el papel de Anita en la versión original de 1961.

'Duna' se alzó con seis premios en las categorías técnicas más importantes. Fue la película con más galardones. Foto: Warner Bros Pictures

Duna, la epopeya futurista de Denis Villeneuve, se llevó una nutrida cantidad de premios técnicos: ganó los Óscar a mejor sonido, efectos especiales, fotografía, diseño de producción, edición y banda sonora original (Hans Zimmer).



Drive my Car, la película japonesa, se quedó con el Óscar a la mejor cinta extranjera, superando a Flee, Fue la mano de Dios, Lunana y La peor persona del mundo.

Minutos antes de empezar la transmisión televisada se conocieron los ganadores en 8 categorías, que, por primera vez en la historia de los Óscar, no fueron televisadas, un hecho que generó polémica cuando fue anunciada por la Academia. Los ganadores fueron apareciendo en breves discursos.



El español Alberto Mielgo ganó la estatuilla al mejor cortometraje animado, con El limpiabrisas, un premio al que también aspiraba el director chileno Hugo Covarrubias con Bestia. The Queen Of Basketball fue escogido como el mejor corto documental, y The Long Goodbye fue el mejor corto de live action.

Al Pacino, Francis Ford Coppola y Robert de Niro en el homenaje de los Óscar a los 50 años de 'El padrino'. Foto: Efe

Aunque se pensaba que esto iba a mejorar el ritmo de la gala, en realidad, por momentos se sintió pesada y con poco brillo.



Las sagas de James Bond y El Padrino fueron protagonistas de la ceremonia: la franquicia del agente 007 cumple 60 años y la primera entrega de la trilogía de Francis Ford Coppola llega al medio siglo. De forma sorpresiva y en medio de una gigante ovación aparecieron en el escenario, Coppola, Robert de Niro y Al Pacino, el director y dos de los actores del clásico de la mafia.



La gala de entrega de la edición 94 de los premios Óscar regresó al Dolby Theatre –que estaba a un 80 por ciento de su aforo–, con la presentación de las comediantes Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes.



"Estamos en los Óscar no puedo creerlo es el mejor lugar, quiero felicitar a todos los que hicieron una película en esta pandemia, no fueron todas grandiosas, eran difíciles de entender (...). Vi como 109 veces Encanto", bromeó Schumer.



Si esta nueva edición de los Óscar, que apostó de nuevo por la presencialidad, buscaba llamar la atención, realmente lo lograron.



