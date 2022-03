Comenzó la ceremonia de La edición 94 de los premios Óscar se arriesgó a romper algunas tradiciones y la ceremonia de este año es en realidad un laboratorio de pruebas para la búsqueda de una evolución en su gala.



No ha estado exenta de polémicas, pero lo cierto es que ha generado mucha expectativa y se espera que cambios, como la decisión de acercar al público a través de Twitter para que escojan su película y escenas favoritas con las etiquetas #OscarsFanFavorite y #OscarsCheerMoment, le dé el aire fresco que tanto necesita.



Igual esta noche categorías como mejor banda sonora original, maquillaje y peinado, edición, diseño de producción, sonido, así como las tres dedicadas a los cortometrajes (documental, animado y acción real) no irán en la transmisión en directo en televisión, posiblemente para dinamizar la ceremonia frente a las cámaras.



En los premios que no fueron televisados, el español Alberto Mielgo ganó con 'The Windshield Wiper' la estatuilla al mejor cortometraje animado; un premio al que también aspiraba el director chileno Hugo Covarrubias con “Bestia”.



The Queen of Basketball , acerca de Lucy Harris, una de las mejores jugadoras de baloncesto de la historia en la NBA, se quedó con el premio a mejor corto documental. The Long Goodbye fue el mejor cortometraje.

Las tenistas Serena y Venus Williams dieron la bienvenida a la gala del premio dando paso a la interpretación de la canción 'Be Alive', que hace parte de la película Rey Richard: una famiia ganadora. En un espacio abierto que emulaba a una cancha de tenis, Beyoncé cantó la composición que acompañó a una historia de empoderamiento. disciplina y lucha por los sueños.

"Estamos aquí donde los amantes del cine que se unen y ven la televisión. Este año la Academia contrató a tres mujeres porque es más barato que a un hombre", fue uno de los comentarios de Amy Schumer, junto a Regina Hall y Wanda Sykes. Se burlaron un poco de los Globos de Oro, la masculinidad tóxica y del gran trabajo de películas como 'El poder del perro'.

"Estamos en los Óscar no puedo creerlo es el mejor lugar, quiero felicitar a todos los que hicieron una película en esta pandemia, no fueron todas grandiosas, eran difíciles de entender (...). Vi como 109 veces Encanto", bromeó Schumer, que le dio un toque irónico e irreverente en este encuentro en el que hasta Will Smith le dio un golpe a Chris Rock,en la entrega del premio a mejor documental Summer of Soul. Un momento extraño y tenso que quedó registrado en la emisión de la gala.



Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane" ,Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", gritó

Smith. La actriz y cantante sufre de alopecia.

"Will Smith":

Porque como que se enojó con Chris Rock en los #Oscars. pic.twitter.com/8YXBViKnV0 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 28, 2022

Así fue la ceremonia y los reconocimientos....

Coda: la mejor película de la gala

'Coda', una película para escuchar con el corazón Foto: CORTESÍA

Fue una sorpresa,pero no tanto.Este drama con visos de comedia de una joven que tiene que escoger entre la música y su familia sorda impactó a los miembro de la Academia.



Coda' es una versión de la original cinta francesa 'La familia Bélier'. Pero no resulta un remake melodramático o forzado: el filme en inglés logra mantener la esencia, pero toma distancia y se abre su propio camino.

La actriz que se robó la mirada de los premios

Jessica Chastain. Foto: EFE

Jessica Chastain recibió en Óscar a mejor actriz por su trabajo en Los ojos de Tammy Faye,la biografúa de una evagelista que llevó la fe y los grises de la condición humana del éxito a la decadencia.

El momento más emotivo de Will Smith

No era fácil la competencia a mejor actor, pero ese importante reconocimiento fue para Will Smit por su trabajo como Rey Richard: una familia ganadora. Todos se pararon para felicitarlo y dijo que su personaje era un defensor de su familia. "Estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea en este mundo (...) Me están llanando en la vida para que ame a las personas y que sea como un río para mis personas, Yo sé que al hacer lo que hacemos tienes el poder para que la gente hable locuras sobre tí,debes sonreír y hacer como que todo estuviera bien", dijo.



"Este es un momento hermoso y no lloro por ganar un premio, se trata sobre poder darle luz a las personas", dijo hablando de todo el elenco. "El arte imita a la vida, me veo como el papá loco, pero el amor te hace cosas locas", finalizó pidiendo una disculpa a la Academia.

El poder de Jane Campion

'El poder del perro', de Jane Campion. En la foto con los actores Kirsten Dunst y Benedict Cumberbatch. Foto: EFE

Jane Campio, la neozelandesa artífice de El poder del perro, recibió el aplauso como mejor directora. "Amo a mis compañeros nominados (...) Amo dirigir porque es entrar de lleno en una historia y no estaba sol", comentó rindiéndole un homenaje a su equipo y a Netflix por apoyar este western atípico.

Billie Eilish: muy joven para el Óscar

La cantante británica no podía creer que se había llevado el Óscar a mejor canción, por el tema homónimo de la película de James Bond No Time to Die. Tiene 18 años, es una estrella musical y consiguió la melancolía y estilo que le exigía la trama del famoso agente secreto.

El mejor guion es...

El Óscar en esta categoría fue para Belfast. Su director Kenneth Branaghrecibió el premio y recalcó que era una "historia acerca de la dicha y la esperanza",en un mundo de violencia. En la de guion adaptado, lo ganó Coda.



Bruno se dejó oír

Carolina Gaitán y Mauro Castillo entonaron el éxito de We Don't Talk About Bruno, dándole un colorido especial a la ceremonia, acompañados por Becky G y Luis Fonsi. Otro momento muy especial que recalcó el protagonismo de Encanto en la gala. Lástima que la presentación fue cortada unos segundos en la emisión televisiva de los premios, pero el Teatro Dolby aplaudió con fuerza la intervención de los colombianos y los demás invitados.

Un gran vestuario para llevarse un premio

Emma Stone, en su papel de Cruella. Foto: The Walt Disney Company

Cruella era la candidata para quedarse con la estatuilla dorada y respondió a la expectativa. La diseñadora Jenny Beavan, una leyenda en ese apartado de creación, subió al escenario para agradecer el reconocimiento a un personaje y ambiente peculiar y divertido.

No hubo sorpresas en la cinta internacional

Drive my Car Foto: archivo particular

La categoría tenía producciones de gran solidez dramática y la competencia no era fácil, pero desde siempre se pensó en la producción japonesa Drive my Car. Esta cinta ganó por su impactante mensaje acerca de la pérdida, el amor y la redención.

"Estoy muy emocionado de estar aquí": Troy Kotsur

Troy Kotsur, el padre de Coda: señales de corazón', se llevó a casa el premio a mejor actor de reparto. "Estoy muy emocionado y honrado de estar aquí en los Óscar. Ha sido un proceso muy largo para desarrollar este proyecto y realmente este momento es maravilloso. Con 'Coda' tenemos este mundo que conecta a los que oyen con la comunidad sorda", dijo en la alfombra roja antes de los premios.

'Encanto' es la mejor película animada

Maribel es el personaje principal de Encanto. Foto: Disney

Era una de las cantadas. Encanto, inspirada en Colombia es una aventura que fortalece la idea de la familia; cuenta la aventura de un personaje que rompe esquemas y tiene la ternura, el drama y la magia para llevar al espectador por diferentes emociones.

The Oscar for Best Animated Feature goes to... #Oscars pic.twitter.com/8k8sJTtT37 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022



Sebastián Yatra apareció antes para cantar 'Dos oruguitas' la canción nominada de la película. El escenario estaba rodeado del color de la naturaleza colombiana. Muy entregado a la interpretación, Yatra lanzó un menaje de esperanza y cambio en el Teatro Kodak de Los Ángeles con la composición de Lin-Manuel Miranda.

El poder de Duna

Película Duna, de Denis Villeneuve Foto: Warner Bros

La mejor cinematografía,, uno de los premios técnicos, más importantes de la noche se lo llevó Duna. Jason Momoa y Josh Brolin llegaron al Teatro Dolby y fueron 'testeados' por Regina Hall, antes de dar el premio a mejor sonido. No había una pareja más idónea para ese reconocimiento, ya que ambos actores trabajaron en Duina, la ganadora de esa categoría.



Además, se quedaron con la estatuilla dorada por mejores efectos visuales. Hans Zimmer compuso la banda sonora ganadora del premio cinematográfico. Un premio casi que indiscutible. Sumado al de mejor edición y el de mejor diseño de producción.

Una afrolatina se llevó el Óscar

El premio en el apartado a mejor actriz de reparto para Ariana Debose, por su papel de Anita, en la nueva versión de West Side Story.

The Oscar for Best Actress in a Supporting Role goes to... #Oscars pic.twitter.com/uFBNyTThG0 — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

"Ahora ven porque Anita dice: quiero estar en América...los sueños se hacen realidad. Gracias Steven Spielberg", fue parte del emocionado discurso de la actriz. "Vean a esta afrolatina con un Óscar". remató Debose.

Entretelones de los Óscar

El mexicano Eugenio Derbez mostró su emoción por la acogida que está teniendo 'Coda: señales de corazón'.



"Fue algo espectacular porque la película salió en cines en agosto y gracias a la nominación la gente empezó a verla más y más, y esta última semana explotó. Eso me hace muy feliz porque tiene un mensaje muy hermoso. Si hablamos de diversidad e inclusión en Hollywood, esta película es el mejor ejemplo", señaló para TNT.



Por su parte, Guillermo del Toro ha estado publicando en sus redes sociales fotos al interior de la ceremonia de premiación de las categorías que no están siendo televisadas.

Starting in ONE minute!! pic.twitter.com/jnrn22NII9 — Guillermo del Toro (@RealGDT) March 27, 2022

Carolina Gaitán llega a la alfombra roja

Carolina Gaitán la voz principal de No se habla de Bruno, la canción de Encanto que llegó al numero 1 por cinco semanas en la lista Billboard, ya está en la alfombra roja de los Premios Óscar.



Esta noche la actriz y cantante colombiana interpretará la exitosa canción de la película de Disney junto a Mauro Castillo.

¡Llegó Pepa Madrigal! Carolina Gaitán (#Encanto) en la alfombra roja de los #Oscars. pic.twitter.com/YAymp0pfIC — Disney Latinoamérica (@mydisneylatino) March 27, 2022

'Estuve ensayando para que Dos Oruguitas no se me olvide': Sebastián Yatra

El cantante colombiano e intérprete de 'Dos oruguitas', nominada a la mejor canción, no guardó su emoción en la alfombra roja.



Ante las cámaras de TNT, Yatra señaló que ha estado ensayando la canción de Encanto para mecanizarla y evitar estar pensando en su letra.



El cantante manifestó su tristeza por la ausencia de Lin-Manuel Miranda, quien canceló su asistencia luego de que su esposa diera positivo para covid-19.



"Esta presentación se la dedico a él, a Colombia y a todas las personas que hablan español. Este idioma tan hermoso que no necesitan entender para sentir", señaló.

María Cecilia Botero, Mauro Castillo y el resto del elenco de 'Encanto' llega a la ceremonia

Las personas detrás de la familia Madrigal ya hace presencia en la alfombra roja. Entre ellos están Mauro Castillo, María Cecilia Botero, Carolina Gaitán y Stephanie Beatriz.



Noticia en desarrollo...

*Con información de EFE