Sudáfrica celebra con 'My Octopus Teacher' primer Óscar a documental

Sudáfrica amaneció celebrando la victoria lograda de madrugada en los Óscar por el filme "My Octopus Teacher" ("Lo que el pulpo me enseñó"), convertido en el primer documental sudafricano en lograr la preciada estatuilla.



"Felicidades de nuevo al equipo de producción de 'My Octopus Teacher' por ganar 'Mejor Largometraje Documental'en los Óscar.

El documental ha abierto una ventana a la belleza natural y a la diversidad de los océanos y ecosistemas marinos de Sudáfrica", destacó este lunes el presidente del país, Cyril Ramaphosa, a través de Twitter.



(Lea además: Zendaya lució 183 quilates de diamantes valorados en US $ 6 millones)



"Esperamos que impulse un mayor aprecio y defensa de la conservación marina en un tiempo en el que la degradación marina es un problema global creciente", agregó el jefe de Estado.



En un sentido similar se pronunció el ministro de Cultura, Nathi Mthetwa, quien se confesó "orgulloso" y esperanzado de que este logro histórico sirva para incrementar la producción cinematográfica sudafricana.



En los principales medios del país, además, la noticia acaparaba los titulares más destacados y en las redes se multiplicaban los mensajes de felicitación, tanto de personalidades del sector cultural nacional como de ciudadanos anónimos.



"My Octopus Teacher", que es el primer documental de naturaleza en hacerse con un óscar desde The Cove (2010) y que ya logró un BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) el pasado 11 de abril, fue un éxito de la plataforma de contenidos Netflix en 2020.



Dirigida por Pippa Ehrlich y James Reed, el filme descubre la historia del cineasta y buceador Craig Foster y el impacto positivo para su vida de seguir a un inteligente pulpo común en las frías aguas de las costas del Cabo Occidental de Sudáfrica.



En un comunicado difundido tras anunciarse su victoria, el equipo de producción destacó que la película "ha puesto la base para un crecimiento sin precedentes de la conciencia sobre los océanos".



"En muchos sentidos esta es una pequeña historia personal que se desarrolló en los bosques marinos del extremo de África, pero a un nivel universal espero que haya proporcionado un vistazo a un tipo de relación diferente entre los seres humanos y el mundo natural", expresó Ehrlich tras recoger el galardón, según el comunicado.



(Le puede interesar: Hopkins: desde secretos actorales hasta su vida con una colombiana)



En la que fue la edición 93 gala de los Óscar, "My Octopus Teacher" competía contra los largometrajes documentales "Time" (Estados Unidos), "Collective" (Rumanía), "El Agente Topo" (Chile) y "Crip Camp: A Disability Revolution" (Estados Unidos).



EFE

Otras noticias del cine: