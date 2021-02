Películas de México, Guatemala y Chile podrían aspirar al Óscar

La Academia de Hollywood, que concede los premios Óscar, reveló este martes 9 de febrero las listas cortas o de preseleccionados en nueve de sus categorías. Una de las más esperadas era la de película extranjera en la que estaba en puja la cinta colombiana El olvido que seremos, dirigida por Fernando Trueba. Sin embargo, no fue escogida por la academia en la lista de preseleccionados que este año se amplió a 15 participantes.



En ese apartado fueron seleccionadas las producciones de Chile, El agente topo, un documental sobre un espía de 83 años; México, Ya no estoy aquí, un retrato sobre la migración forzada, y Guatemala, La llorona, que también aspira al Globo de Oro. La película de Chile también figura en el listado de documental.

Las tres cintas latinoamericanas fueron escogidas entre 93 postulantes . Con ellas quedaron filmes de Bosnia y Herzegovina (Quo Vadis, Aida?), República Checa (Charlatan), Dinamarca (Another Round), Francia (Two of Us), Hong Kong (Better Days), Iran (Sun Children), Costa de Marfil (Night of the Kings), Noruega (Hope), Rumania (Collective), Rusia (Dear Comrades!), Taiwán (A Sun) y Tunisia (The Man Who Sold His Skin).

La academia también reveló sus preseleccionados en documental largo y corto, maquillaje y peluquería, banda sonora, canción original, cortometrajes animados y live action y efectos especiales.



The Human Voice, el cortometraje en inglés dirigido por Pedro Almodóvar y protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton figura en el listado de la academia, en el apartado de mejor corto de acción real (live action).



Películas como Mank, y Ma Rainey’s Black Bottom, de Netflix, Birds of Prey, y One Night in Miami... figuran entre las seleccionadas en mejor maquillaje y peinado.

Los nominados definitivos de estas y las demás categorías serán anunciados el próximo 15 de marzo y la premiación de la edición 93 de los galardones se llevará a cabo el domingo 25 de abril.

