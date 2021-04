Opinión / La categoría imperdible de los Óscar

Aunque a veces marginada y sin las luces apuntándole, la categoría de documental de los premios Óscar es la más variada, la de las historias más novedosas, reales, emotivas, para reflexionar y ahora, además, es más accesible gracias a las plataformas de streaming. Y no, no es aburrida. Saquémonos eso de la cabeza. Este género nos sacude el sillón y debate nuestras visiones del mundo.

Las cinco nominadas para este año nos cuestionan y entretienen: ‘Mi maestro el pulpo’ (Netflix) nos sumerge en una historia de amor entre un documentalista y una molusco, en un vistoso mar que parece otro planeta, para replantear nuestra relación con la naturaleza; ‘El agente topo’ (Netflix), de Chile, es una colorida película sobre un espía aprendiz, de 84 años, que batalla contra la tecnología mientras se infiltra en un hogar de adultos mayores e invita a pensar en el abandono a padres y abuelos; ‘Campamento extraordinario’ (Netflix) presenta el viaje de un grupo de personas en situación de discapacidad, que hablan de sexualidad, amistad y drogas, al tiempo que generan una revolución que nos abofetea por desconocer sus derechos; ‘Time’ (Amazon Prime), a través de videos caseros, nos narra la historia de un amor infranqueable entre dos ladrones de banco condenados a prisión, y debate sobre la privación de la libertad, en una obra que traspasa la política para convertirse en arte; y ‘Collective’ (HBO) expone, a través de la observación, una investigación periodística reveladora sobre un incendio en Bucarest que destapa una cadena devastadora de corrupción.

No hablo del cine de ficción que ya tiene todos los ojos encima. Pretendo, en cambio, invitar a ampliar la mirada. Es fundamental parar, pensar, descubrir, viajar, repensarnos y el documental es una maravillosa herramienta. El cine nació siendo documental –no podemos olvidarlo–, pero el foco comercial hacia la ficción hizo que, con el tiempo, audiencias fáciles de pilotear ignoraran a un género diverso en el que directores y productores han sufrido por falta de difusión, horarios horribles (a medianoche en la televisión pública), prejuicios erróneos (que es aburrido, denso, de mamertos, comunistas…), y falta de presupuesto, en un mercado casi marginal.



El documental ha recuperado algo de la posición que se merece gracias al éxito de plataformas como Amazon Prime, HBO, Netflix y Disney+, entre otras, que le apuntaron a estas producciones quizás impulsadas por la relación costo-calidad. No es casualidad que los documentales ganadores del Oscar en 2020 y 2018, ‘American Factory’ e ‘Ícaro’, sean de Netflix y gran parte de los nominados de los últimos años también pertenezcan a plataformas. Atrás están épocas cuando esta categoría de los Oscar era una anécdota porque no habíamos podido ver ninguna cinta.

La tecnología le cayó bien al documental y cambió hábitos de consumo. En 2020, la segunda producción más vista de Netflix, la plataforma con más suscriptores en el mundo (203 millones), fue la serie documental ‘Tiger King’ con 64 millones de reproducciones.



Los invito a ampliar el panorama audiovisual, a revisar este género ahora más cercano, y también a entretenerse con las nominadas, seguro se van a encontrar sorpresas. Si les queda tiempo, vean también los cortos.





Andrés Ruiz Zuluaga

Para EL TIEMPO