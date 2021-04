Premios Óscar 2021: 'Nomadland' fue la gran ganadora de la noche

Nomadland era la favorita para brillar en la noche de los Óscar y así fue. La academia la escogió como la mejor película del año, su protagonista -Frances McDormand fue la ganadora- y su directora, Chloé Zhao hizo historia.

El relato de una mujer que lo pierde todo y decide reiniciar su vida como una nómada en el oeste estadounidense fue la gran ganadora de la edición 93 de los premios más importantes del cine, que se entregaron en la noche del domingo 25 de abril en una ceremonia más relajada que se desarrolló en la Union Station, la estación de trenes de Los Ángeles.



En un hecho sin precedentes en la ceremonia de los Óscar, el ganador de los premios más importantes el año pasado (dirección y película), el coreano Bong Joon-ho -autor de Parásitos-, anunció en su lengua natal desde el Dolby Theatre de Seúl el nombre del ganador -ganadora en este caso- a la mejor dirección: Chloé Zhao, por Nomadland. Su galardón es histórico: es la primera mujer china en obtener el Óscar y la segunda mujer en ganarlo, después de Kathryn Bigelown en el 2009.

En las categorías de mejor actriz y actor principales los ganadores fueron: Frances McDormand, por Nomadland -que acumuló la tercera estatuilla de su carrera- y Anthony Hopkins por El padre -que se suma al galardón que ya obtuvo por El silencio de los inocentes-.



La coreana Yuh-Jung Youn, de 73 años, se quedó con el Óscar a la mejor actriz secundaria por su estupendo personaje en la emotiva Minari. "Estoy aquí, es algo que no puedo creer", dijo la intérprete que es una reconocida figura en el cine y la televisión de su país. "¿Cómo le puedo ganar a Glenn Close? Tengo un poquito más de suerte", agregó.



Daniel Kaluuya, por su parte, ganó el Óscar al mejor actor secundario por su personaje como un activista de los Panteras Negras en Judas and the Black Messiah.

'Judas y el mesías negro' basado en un hecho histórico ocurrido en Chicago, Estados Unidos. Foto: Workspace

Otro de los galardones importantes de la noche fue el de mejor película extranjera para la danesa Another Round. Su director Thomas Vinterberg de nuevo con el actor Mads Mikkelsen (estuvieron juntos en La cacería) se queda con el Óscar por este relato "que es sobre perder el control en la vida", comentó el realizador en su emotivo discurso de agradecimiento en el que recordó a su hija fallecida en un accidente.



Soul, la más reciente producción de Pixar disponible en Disney Plus, fue escogida como la mejor película animada. Es la estatuilla número 11 para Pixar que lidera esta categoría de los Óscar. El filme también se quedó con el Óscar a la mejor música original, compuesta por Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.



El primer premio de la velada fue para el de mejor guion original para Emerald Fennell, por Promising Young Woman. La también directora del filme subió a recibir el galardón por esta inteligente trama de venganza .



En la categoría de mejor guion adaptado vino una de las primeras sorpresas de la gala: el Óscar para El padre, escrito por Christopher Hampton y Florian Zeller, este último también director de la película- y que venció a la favorita Nomadland.

Uno de los momentos más divertidos de la noche lo protagonizó Glenn Close cuando en medio de una dinámica en la cual algunos invitados debían adivinar si las canciones que se escuchaban habían estado nominadas, la actriz -que se volvió a quedar solo como nominada- se puso de pie a bailar.

Señoras y señores, Glenn Close protagoniza uno de los mejores momentos de la noche en los #Oscars ¡Nos puso a bailar a todos! Qué energía, como siempre, la de ella ► https://t.co/qZdmiBz9lbpic.twitter.com/3dlNcSGgwC — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 26, 2021

La historia de Colette, una mujer de la resistencia francesa que luchó contra los nazis y que vuelve a Alemania en un viaje de nostalgia fue la ganadora del Óscar al mejor corto documental.



En la categoría de mejor documental, en la que competía el chileno El agente topo, el ganador fue My Octopus Teacher, que narra una inusual relación de amistad entre un pulpo y un cineasta. En un hecho emocionante en la historia de los Óscar, los apartados documentales fueron presentados en lenguaje de señas.



En el apartado de maquillaje y peluquería el Óscar fue para La madre del Blues, para el equipo integrado por Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson. En vestuario, Ann Roth -que se convierte en la mujer más longeva en obtener el Óscar a los 89 años- fue la ganadora por el mismo filme.

La academia reconoció como el mejor cortometraje a Two Distant Strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe), que fue producido por la plataforma Netflix. Y el mejor cortometraje animado fue Si algo me pasa, los quiero, un profundo relato sobre la pérdida de un hijo.

Fight for you, de Judas and the Black Messiah e interpretada por HER, se alzó con el Óscar a la mejor canción original, dejando en el camino a Laura Pausini y Diane Warren (autoras de Io Sí, de La vida por delante).



Minutos antes de que empezara el show central, la cantante Celeste interpretó Hear My Voice, canción de la película de El juicio de los 7 de Chicago y que era otra de las nominadas.

Categorías técnicas

En mejor sonido (Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michellee Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh) y edición (Mikkel E. G. Nielsen), los Óscar fueron para Sound of Metal, una estupenda historia acerca de un baterista que se está quedando sordo.



Los mejores efectos especiales fueron los de Tenet, la más reciente película de Christopher Nolan, que estuvieron en cabeza de Andrew Jackson.



Mank, la película que ostentaba una decena de candidaturas en esta edición 93 de los Óscar, se quedó únicamente con las estatuillas al mejor diseño de producción (Donald Graham Burt y Jan Pascale) y mejor fotografía (Erik Messerschmidt).

