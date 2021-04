Premios Óscar 2021: Chloé Zhao, la directora que podría hacer historia

Un día después de haber recibido el premio Bafta a mejor directora por Nomadland, Chloé Zhao estaba sentada con una camiseta de colores psicodélicos y el cabello recogido, esperando una rueda de prensa para hablar de la película que para muchos será la protagonista de la gala de los premios Óscar 2021, que se llevarán a cabo hoy en Los Ángeles.



Con una sencillez increíble para alguien que ha sido catalogada por muchos críticos como la realizadora del año, gracias a una historia acerca del desarraigo y la reinvención de una mujer en un Estados Unidos lejano al ideal del sueño americano, Zhao estaba lista para hablar de su aventura cinematográfica. Sonrió tímidamente antes de contestar las preguntas en un panel vía Zoom en el que participó EL TIEMPO.

Ella es la favorita para quedarse con el premio a mejor dirección en los Óscar –que la convertiría en la segunda mujer en la historia en ganar la estatuilla–, y Nomadland resuena con fuerza para llevarse los de mejor actriz (Frances McDormand) y mejor película.



La directora, nacida en China hace 39 años, es recordada por producciones como Songs My Brothers Taught Me y The Rider, con las que alcanzó reconocimiento en el circuito del cine independiente y fue construyendo un estilo con una intención muy clara de crear historias con un gran contexto sociológico, conectadas con la naturaleza interior de sus personajes y el ambiente que los rodea.

Tras Nomadland, afronta el reto de dirigir el próximo proyecto de los estudios Marvel: The Eternals, una aventura de superhéroes y gran presupuesto. Con la prensa habló de Nomadland –que se estrenará en Colombia el próximo primero de mayo– y de ese salto a una liga cinematográfica totalmente diferente al ecosistema en el que ha labrado sus historias.

Antes que nada, ¿qué significa la soledad, un elemento que se puede ver en 'Nomadland' y en otras de sus películas?

Pienso que sí, todas mis películas exploran la soledad y el aislamiento, y la diferencia que ambos conceptos cobijan. Siento que uno no está solo cuando decide aislarse, pues puede estar conectado a algo más.



Es el caso de la travesía que tiene Fern (el personaje principal de Nomadland), que decide cambiar de vida y viajar al oeste americano para vivir en caravanas y como una nómada; ella tiene un viaje que va de la pérdida al encuentro consigo misma, del dolor a la sanación para estar bien y no sentirse sola.

¿Qué significa ser la primera mujer de nacionalidad china en ser nominada a un premio Óscar?

Me siento realmente orgullosa. Siento que el cambio ha sucedido en los últimos años y que Emerald Fennell (directora de Promising Young Woman) ha sido nominada porque hizo una película increíble. Estoy feliz de que ella haya sido reconocida y espero que esto sea solo el principio de un gran cambio en la industria.

¿Ha reflexionado acerca del impacto y el éxito que ha tenido 'Nomadland'?

De cierta manera, la pandemia frenó abruptamente nuestras vidas. La manera como vivíamos como especie cambió, así como le pasa a Fern, ya que su vida como era desapareció, así que su viaje se puede identificar en cierto grado con lo que ahora vivimos. Además, esa desaceleración ha llevado a que el público tolere las películas que tienen otro ritmo.



Nomadland es protagonizada por Frances McDodrmand. Ganó como mejor película de drama en los Golden Globes Foto: Archivo EL TIEMPO

La película está inspirada en el libro de Jessica Bruder, ¿cómo fue su acercamiento al relato?

Es un rico collage de historias y personajes, y Jessica aportó gran parte a mi investigación. Creo que el gran tema de Nomadland se centra en el sentimiento colectivo de pérdida: de una manera de vivir, de un ser querido, de una comunidad, de un trabajo... y sobre cómo redescubrirse y seguir adelante. Desde ese enfoque

creamos un personaje que representara un viaje emocional.Así fue como Frances MacDormand y yo le dimos vida a Fern, que nos lleva a espacios y personas muy interesantes en una trama que escapa a lo típico.

¿Cómo reaccionó Bruder a la película?

Me encantó su reacción porque ella fue capaz de articular el tipo de alma que su libro y la película capturaron, porque ella se enamoró del oeste estadounidense y de la comunidad de nómadas. Pasó tanto tiempo entre ellos, así que sabe que detrás de la política y todas las cosas que reportaba hay una historia muy personal, pero a la vez universal, que experimentaban los nómadas.



Creo que para ella, la película es más bien un compañero para el libro, enfocándose más en las historias personales que en las grandes narrativas de las que ella escribió.

Usted ha recorrido Estados Unidos, ¿cómo se revela esa sensibilidad adquirida en esas experiencias en 'Nomadland'?

Creo que en gran parte mi cuerpo entiende el ritmo del camino, porque he pasado más de seis años viajando antes de hacer esta película. Y ese ritmo era algo que cuando estaba trabajando en el guion me hizo entender que necesitaba escribir algo que no sea impulsado solo por la trama.



Así que el no estar atrapados en un lugar por mucho tiempo nos permite tener este ritmo orgánico, que es el ritmo del movimiento.

Eso, además del entendimiento de la cultura de los nómadas, fue lo más importante que me infundió el ritmo de los caminos estadounidenses. De esa manera lo pude poner en mi escrito y en la edición de la película.



¿Qué piensa de los nómadas contemporáneos?

Que podría ser cualquiera de nosotros mañana. Si compramos un carro mañana y ponemos un colchón ahí, ya somos nómadas. Estas personas vienen de todos los rincones de la sociedad, pueden ser veteranos, amas de casa, maestros, banqueros de inversión, cualquier persona.



Ellos han decidido vivir de esa manera, incluso alguno con una buena base financiera; lo hacen porque están buscando un estilo de vida en verdadero movimiento. Así como desprenderse de cosas materiales y de una sociedad en la que necesitamos muchas cosas y muchas relaciones en nuestra vida para sentirnos realizados, cuando de lo que se trata es de ser felices consigo mismos.



Creo que en una sociedad capitalista eso es lo que nos dicen, así que el estilo de vida nómada comenzó como una manera de contrarrestar esta narrativa de que solo se puede vivir la vida de una manera. No creo que solo haya una manera de vivir u otra, tiene que haber un balance.

¿Cómo ha sido el nuevo giro como realizadora de la película de Marvel 'The Eternals'?

Ahora trabajo con un grupo muy reducido de gente y con mis productores de Marvel. Desde el principio, cuando propuse The Eternals traje bastante referencias de lo que me inspiró a hacer mis tres primeras películas y encontrando maneras interesantes de unir ese concepto con el lenguaje de ese universo cinematográfico, y eso comenzó a hacer parte de la manera como rodamos las escenas de acción, con qué cámara o lente grabamos, dónde filmamos... todo eso provenía de la decisión inicial de hacer algo diferente. La tecnología ha abierto muchas posibilidades, y creo que la manera en cómo vemos las películas hoy es un reto, pero también es emocionante. Las audiencias quieren cosas diferentes, y creo que es posible para los estudios a tomar más riesgos que nunca.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

En Twitter: @AndresHoy1