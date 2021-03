¿Dónde se pueden ver las películas nominadas al Óscar?

Después de conocer los candidatos de las 23 categorías de la edición 93 de los premios Óscar, les contamos en dónde puede ver algunos de las películas o las fechas de estreno en salas en Colombia.

En Netflix están disponibles Mank -que se erige como la favorita con 10 nominaciones-, La madre del blues -que tiene cinco candidaturas incluida la póstuma para Chadwick Boseman-, El juicio de los 7 de Chicago -que opta por seis estatuillas-, Fragmentos de una mujer (que solo cuenta con la nominación de su protagonista, Vanessa Kirby) y la criticada nueva película de Ron Howard, Hillbilly Elegy, que logró una postulación a actriz secundaria para Glenn Close y en mejor maquillaje y peluquería.





Los documentales Mi amigo el pulpo y el chileno El agente topo, y las películas Hermanos de sangre, de Spike Lee, y La vida ante sí, con la actuación de Sophia Loren, también están disponibles en Netflix.

En la plataforma Amazon Prime Video se puede ver la sorpresa de esta edición de los premios de la academia: Sound of Metal, que aspira a seis estatuillas; la segunda parte de Borat



Disney Plus cuenta con Soul, Onward -que compiten como mejor película animada- y Mulan -que figura en vestuario y efectos especiales-..

Las que se estrenarán a las salas de cine

Nomadland, que tiene seis postulaciones llegará a los cines el 24 de abril



Promising Young Woman (Hermosa venganza), que aspira a cinco estatuillas se verá el 8 de abril.

Las que no se verán en Colombia (por ahora)

Si vive en Estados Unidos, podrá ver The United States vs.Billie Holiday en Hulu, plataforma que forma parte de Disney. Esta película llegará a los cines del país próximamente, así como Minari, de la mano de Diamond Films.



Otras joyas como Judas & The Back Messiah, The Father, Another Round, Emma no tienen por ahora distribución en Colombia ni en teatros ni en plataformas.

