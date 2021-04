Así fue la ‘película’ de los premios Óscar

Los premios Óscar de este año pasarán a la historia no solo por ser los galardones que se dieron durante una pandemia mundial, sino porque por primera vez se sintió que la ceremonia era en realidad una película: con un gran plano secuencia en su inicio y créditos sobre la imagen, con la actriz y directora Regina King como protagonista y que fue la encargada de dar la bienvenida y entregar algunos premios durante la transmisión de este domingo, en Los Ángeles (Estados Unidos).

Es cierto que ya lo había adelantado el productor del evento televisivo, el cineasta Steven Soderbergh, al decir que iba a contar una historia, y en realidad se arriesgó a entregar una narrativa con desarrollo, un par de giros inesperados y un desenlace al que solo le faltó alguna escena poscréditos.



Además, tuvo locaciones como el teatro Dolby para la alfombra roja y el Union State, una famosa estación de trenes que lució espectacular ante la cámara y les dio un aire un poco intimista y cercano a los premios, una decisión celebrada por algunos y criticada por otros. En realidad, la apuesta fue interesante y le quitó ese exceso de espectáculo de otros tiempos. Hasta se podría pensar que fue bueno ver a todas esas estrellas en un formato más sencillo y más relajado.

Luego vino el desarrollo, más o menos predecible, con el triunfo de varias de las películas que más sonaban en las predicciones de todos. Chloé Zhao, la directora de Nomadland, hizo historia al ser la primera mujer de origen asiático en ganar un Óscar como mejor directora, y la segunda en ganar el premio en esa categoría, tras el que recibió Kathryn Bigelow por The Hurt Locker (Zona de miedo), en el 2009.



El inmenso logro de Zhao fue ignorado por los medios e instituciones de su país natal. Al parecer, le cobraron unas polémicas declaraciones que hizo en el 2013 en las que afirmaba que “China es un lugar donde hay mentiras por todas partes”. Más allá de todo, la cineasta celebró que su producción se quedó con el premio más importante de la noche: el Óscar a la mejor película, además del de mejor actriz para su protagonista, una estupenda Frances McDormand.

Frances McDormand y Chloé Zhao, ganadoras del Óscar 2021. Foto: AFP

“Es realmente fabuloso ser mujer en el 2021. Me siento extremadamente afortunada por hacer lo que amo para ganarme la vida, y si el hecho de que gane significa que personas como yo, que pertenecen a minorías, pueden empezar a creer en sus sueños, ¡bienvenido sea! Estoy muy agradecida por el premio”, dijo la directora.

El poder femenino de estos galardones se sintió con el reconocimiento al guion original de la impactante película Promising Young Woman, un relato de venganza y crítica social escrito y dirigido por Emerald Fennell, quien reconoció que no esperaba ganar e improvisó (como se hace a veces en un filme para fortalecer el momento), recordando que el único discurso que escribió en su vida fue a los 10 años.



Asimismo, Mia Neal y Jamaika Wilson fueron las primeras afroamericanas en ganar en la categoría de mejor peluquería por su trabajo en La madre del Blues, protagonizada por Viola Davis. “Me encuentro aquí mientras Jamaika y yo rompemos este techo de cristal con tanta emoción por el futuro. Porque puedo imaginarme a las mujeres trans negras de pie aquí, a las hermanas asiáticas, a nuestras hermanas latinas y a las mujeres indígenas. Y sé que algún día no será raro o revolucionario: simplemente será algo normal”, comentó emocionada Mia Neal con su estatuilla dorada en las manos.

La gandora del Óscar Yuh-Jung Youn, por 'Minari'. Foto: AFP

También se robó el show la coreana Yuh-Jung Youn, que tras ganar el premio a mejor actriz de reparto por Minari recalcó que no existe la competencia como tal, sino que hay algo “cercano a la buena suerte” que la hizo ganar por su interpretación de una abuela muy peculiar en este drama sobre el sueño americano. “Señor Brad Pitt... al fin. Encantada de conocerlo”, le dijo la actriz de 73 años al actor que anunció el premio (y fue productor de Minari). “¿Dónde estaba usted cuando estábamos rodando?”, bromeó Youn. “¿Cómo puedo ganarle yo a Glenn Close? Todos la conocemos. Somos cinco nominadas, y hemos hecho distintos papeles en distintas películas, así que ¿cómo vamos a competir las unas con las otras?”, dijo en su emotivo discurso.



La trama de los Óscar siguió con los premios a mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, y mejor película extranjera para Another Round, dirigida por el danés Thomas Vinterberg, quien le rindió un homenaje a su hija que falleció en un accidente de tránsito cuando él estaba por comenzar el rodaje.



La inclusión fue un tema clave en esta ‘película’ de los Óscar: desde los premios para Sound of Metal –a mejor sonido y edición–, una historia sobre un baterista que está perdiendo la audición, pasando por la presentación de galardones con lenguaje de señas hasta el anuncio en coreano del cineasta Bong Joon-ho –autor de Parásitos– de la mejor dirección para Zhao.



El Óscar al mejor cortometraje se lo llevó Two Distant Strangers, una demoledora historia inspirada en el asesinato de George Floyd. Sus realizadores recordaron al recibir el trofeo que muchas personas mueren al año por la violencia policial en Estados Unidos.

Este año en particular se permitió que los ganadores se extendieran un poco más en sus discursos; algunos se lo tomaron a pecho, como los autores del documental Mi maestro el pulpo, una de las sorpresas de la noche, ya que se apostó más por Collective, e incluso sonó con fuerza la propuesta chilena El agente topo.



Hubo un poco de drama por lo que sucedió con Mank, que llegó con diez nominaciones y solo se llevó dos premios técnicos –muy merecidos–: mejor fotografía y mejor diseño de producción.



Pero lo que sí se reveló como giro inesperado, y un tanto extraño, fue el anuncio a mejor película, antes del final de la ceremonia, rompiendo una tradición en los Óscar y que se llevó Nomadland.



Esto afectó un poco el ritmo de la transmisión y les restó interés a las dos categorías actorales más importantes de la noche, que se quedaron para el cierre y en las que fueron reconocidos Frances McDormand (Nomadland) y Anthony Hopkins, por The Father. El legendario actor no asistió a la gala y el final de ‘película’ del Óscar fue un tanto incómodo; sin embargo, Hopkins, aprovechó sus redes sociales para agradecer el premio.

