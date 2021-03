Los ausentes y los 'palos' en las nominaciones de los Óscar

Muchos se preguntan qué hace Glenn Close en las nominadas al Óscar a la mejor actriz de reparto. Claro, es una estupenda intérprete que suma con esta ocho candidaturas a la estatuilla dorada. La duda surge porque su personaje en la más reciente película de Ron Howard, Hillbilly Elegy, también aspira a un Razzie –los galardones a lo peor del cine de Hollywood que anuncian sus candidatos casi en simultánea con los del Óscar-.



Y es que en la lista de postulados de la Academia de Hollywood que concede los Óscar siempre hay sorpresas –algunos los llamarán ‘palos’- y ausencias notables. Este lunes 15 de marzo se revelaron los nombres de películas y actores que optarán por el premio el próximo 25 de abril.

Una de las ausencias más notorias es la de Hermanos de sangre, la película que Spike Lee escribió, produjo y dirigió, y que se puede ver en Netflix. De la misma plataforma tampoco figuraron Malcolm & Marie o Fragmentos de una mujer (aunque su protagonista Vanesa Kirby sí está nominada como mejor actriz principal). Aunque Netflix no puede quejarse pues su producción Mank lidera las candidaturas con 10 postulaciones.



The Mauritanian –inspirada en el caso de real de un hombre inocente que estuvo preso durante diez años en Guantánamo- es otra de las faltantes en esta contienda, así como la poca presencia de Tenet en las categorías técnicas –solamente figura en diseño de producción y efectos especiales-. Regina King, la actriz que tiene un espectacular debut como directora en Una noche en Miami, también se quedó por fuera de la fiesta de la academia.

The Human Voice, el debut en inglés del español Pedro Almodóvar, protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, no logró tampoco la nominación al Óscar a mejor cortometraje.



Por el lado de los ‘palos’ –a los que les puede caer injustamente esta denominación por el hecho de ser desconocidos de perfiles discretos- podríamos hablar de la presencia de Sound of Metal, la producción de Amazon Prime, en las categorías más importantes –película, actores principal y de reparto, sonido, guion original-.

Muchos pueden ver como un ‘palo’ la presencia del danés Thomas Vinterbergen el apartado de mejor dirección por su película Another Round que también aspira a ser la mejor del año. De hecho, su protagonista Mads Mikkelsen, es considerada como una omisión por su interpretación.



Dos actores de Minari, Youn Yuh-jung –como actriz secundaria- y Steven Yeun –actor principal- podrían dar la sorpresa en sus categorías. Lo que sí queda claro es el tono de inclusión de la academia para este 2021 y el veredicto final será el 25 de abril cuando se den a conocer los ganadores en una ceremonia atípica en la historia de estos premios.

