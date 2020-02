Siga en vivo la ceremonia de los premios Óscar 2020

La lluvia se encargó de cambiar un poco la dinámica de la 92.ª edición de los premios Óscar de la Academia que se entregan ahora en el Teatro Dolby de Los Ángeles, una fiesta que rinde un tributo a lo mejor del séptimo arte y que se celebra entre críticas por la falta de diversidad entre sus nominados, un problema que muchos creían estaba en vías de resolverse.



Para que usted esté al tanto de todos los acontecimientos, en este artículo se actualizará a partir de las 8 p.m. (hora colombiana) con los detalles de la ceremonia que se lleva a cabo en el Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.).

'Joker', con once nominaciones, parte con ventaja por delante de '1917', 'The Irishman' y 'Once Upon a Time... in Hollywood', todas ellas con diez candidaturas cada una.



El drama bélico '1917' y el fenómeno surcoreano 'Parasite' son las aspirantes destacadas al premio a la mejor película, una categoría donde también están nominadas 'Once Upon a Time... in Hollywood', 'The Irishman', 'Ford v Ferrari', 'Jojo Rabbit', 'Joker', 'Little Women' y 'Marriage Story'. Siga a continuación el minuto a minuto de la ceremonia.

9:00 p.m. 'Mujercitas' se lleva el Óscar a Mejor Vestuario

La diseñadora de vestuario Jacqueline Durran se llevó el Óscar a mejor vestuario por su trabajo en la película ‘Mujercitas’. Esta es la séptima nominación y la segunda victoria de Durran en los Óscar. La primera fue en 2012 por el vestuario que diseñó para la película ‘Anna Karenina’.



En entrevista con ‘IndieWire’, Greta Gerwig, directora de ‘Mujercitas’, destacó que el vestuario que diseña Durran “siempre está dentro del contexto de la vida de los personajes”. Comentó, además, que a cada personaje le asignaron una paleta de colores y que juntas se inspiraron en las fotografías de Julia Margaret Cameron y las pinturas de Winslow Homer.

8:57 p.m. Premio Óscar a mejor diseño de producción

La cinta del director Quentin Tarantino se lleva el premio Óscar a mejor diseño de producción. El premio va para Barbara Ling por el diseño de producción y a Nancy Haigh por la decoración del set.

8:48 p.m. Marshall Curry se lleva el Óscar a mejor cortometraje de ficción

The Neighbors’ Window, del director Marshall Curry, se lleva el premio Óscar a mejor cortometraje de ficción.

8:43 p.m. Entregan premio Óscar a Mejor guión adaptado

Taika Waititi gana el premio Óscar a mejor guión adaptado por 'Jojo Rabbit'. Waititi agradeció a su madre por ser quien le dio el libro que adaptó para esta película.

8:40 p.m. Primer Óscar para 'Parásitos'

Bong Joon Ho & Han Jin Won reciben el premio Óscar a mejor guión original por 'Parasite' ('Parásitos'). La exitosa película coreana también se llevó el premio a mejor guión original en los Writer’s Guild Awards y en los Bafta.



“Escribir un guión es algo muy solitario. Nunca escribimos para representar a nuestros países. Este es el primer Oscar para Corea del Sur”, dijo en su discurso Bong Joon-ho, quien también es director de la cinta.

8:26 p.m. 'Hair Love' se lleva el premio Óscar

'Hair Love' se lleva el premio Óscar al mejor cortometraje animado.

8:23 p.m. Óscar para Toy Story 4

El premio Óscar a la mejor película animada es para Toy Story 4. "Queremos agradecerlo a todos lo que crecieron con 'Toy Story'", dijo sobre el escenario Josh Cooley, el director de la cuarta entrega de esta franquicia que comenzó en 1995.



Lo cierto es que esta nueva entrega de los carismáticos juguetes animados ha cosechado buena críticas, en parte, por conseguir mantener y renovar a su público varias décadas después de su primera entrega.

8:15 p.m. Brad Pitt se lleva su primer Óscar por actuación

Brad Pitt se lleva el premio Óscar a mejor actor de reparto por su papel en 'Once Upon a Time In... Hollywood'. Este es su primer Óscar por actuación. En 2013, Pitt ganó un Óscar como productor de '12 años de esclavitud', que ese año se llevó el Óscar a Mejor Película.



“Esto se trata de Quentin Tarantino. Original, único”, dijo Brad Pitt al recibir la estatuilla. “Esto es para mis hijos, que los adoro”, añadió. Como actor de reparto, Brad Pitt ganó en esta temporada de premios el Golden Globe, el Critics’ Choice Awards, el SAG Award y el Bafta.

Brad Pitt en su discurso de aceptación al Óscar este domingo. Foto: Kevin Winter / AFP

8:10 p.m. Un llamado por la falta de mujer nominadas al Óscar

Durante la presentación de apertura de la ceremonia, Chris Rock y Steve Martin hicieron referencia a la ausencia de directoras nominadas. "Hay algo que falta este año", dijo Rock. Y ambos respondieron al tiempo: "Vaginas".



Estos comentarios están relacionados, sobre todo, con la ausencia de Greta Gerwig en la categoría de mejor dirección, a pesar de que su película 'Little Women' (Mujercitas) sí quedó entre las opcionadas a Mejor Película.

8:00 p.m. Janelle Monae abre la ceremonia de los premios Óscar 2020

La actriz y cantante Janelle Monae abrió la edición 92 de los premios Óscar con una presentación de 'A Beautiful Day in the Neighborhood', rindiendo un homenaje al emblemático Fred Rogers, 'Mister, Rogers.



Durante su presentación, Monae le cantó directamente a Tom Hanks, quien fue nominado a la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación de Mister Rogers en la película 'A Beautiful Day in the Neighborhood'. Vea a continuación parte de la presentación.

