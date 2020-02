Eminem, la grata sorpresa en el Teatro Dolby

Eminem se subió al escenario de los Óscar para dar una actuación sorpresa en la gran gala del cine con su canción Lose Yourself, de la película 8 Miles (2002).

La participación del rapero estadounidense no había sido anunciada previamente por la Academia de Hollywood dentro de las actuaciones para la 92° edición de los

Óscar.



Eminem ganó la estatuilla a la mejor canción original por este tema perteneciente a la banda sonora de 8 Millas, cinta que protagonizó junto a la malograda actriz Brittany Murphy (1977-2009) y que supuso el debut interpretativo de esta gran y controvertida figura del hip-hop.



El rapero saltó al escenario sin ser anunciado y después de un vídeo que recordó cómo la música y el cine han caminado de la mano en numerosas ocasiones. Eminem actuó con una orquesta y recibió al final una gran ovación por parte del público.



La de Eminem fue una actuación sorpresa dentro de una ceremonia sin presentador pero con multitud de actos musicales. En enero de este año lanzó el álbum Music To Be Murdered By.

​

Elton John, Cynthia Erivo, Idina Menzel -con Gisela y Carmen Sarahí-, Randy Newman y Janelle Monáe formaban parte del programa musical previsto para una gala a la que pondrá la guinda Billie Eilish, la sensación del momento y flamante ganadora de los últimos Grammy.



EFE