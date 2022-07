En la tarde del martes 26 de julio, salió la lista de nominados de los premios MTV 2022. Jack Harrow, Kedrick Lamar y Lil Nas sacan la cara por el hip hop al ser los artistas con más nominaciones, pues cada uno de ellos cuenta con siete en diferentes categorías.



Lo propio hacen Dua Lipa, Billie Elish, Tylor Swift y The Weeknd al estar nominados en cinco categorías cada uno. Cabe señalar que para esta edición de la gala se han ampliado los cupos para su principal premio, ‘Video del año’, a siete plazas por primera vez en 39 años.



La celebración se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en el prudential Center de la ciudad de Nueva Jersey y, a un mes de que se abra el telón, EL TIEMPO le muestra cuáles son los participantes y los artistas latinos que lucharán por un VMA.

Video del año

Doja Cat – “Woman”.

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”.

Ed Sheeran – “Shivers”.

Harry Styles – “As It Was”.

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”.

Olivia Rodrigo – “brutal”.

Taylor Swift – “All Too Well” (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor).

Artista del año

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Bad Bunny



Canción del año



The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

Adele – “Easy On Me”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

'Mejor Artista Nuevo'

bebe no

paloma cameron

GAYLE

Lacto

luz de la luna

DE DIECISIETE

'Mejor colaboración'

Way 2 Sexy

Cold Heart (PNAU Remix)

INDUSTRY BABY

Sweetest Pie

One Right Now

LA FAMA

STAY



'Mejor pop'

Billie Eilish – "Happier Than Ever"

Doja Cat – "Woman"

Ed Sheeran – "Shivers"

Harry Styles – "As It Was"

Lizzo – "About Damn Time"

Olivia Rodrigo – "traitor"

‘Best Hip-Hop’

Eminem & Snoop Dogg – "From The D 2 The LBC"

Future ft. Drake, Tems – "WAIT FOR U"

Kendrick Lamar – "N95"

Latto – "Big Energy"

Nicki Minaj ft. Lil Baby – "Do We Have A Problem?"

Pusha T – "Diet Coke”

'Best Rock’

Foo Fighters – "Love Dies Young"

Jack White – "Taking Me Back"

Muse – "Won't Stand Down"

Red Hot Chili Peppers – "Black Summer"

Shinedown – "Planet Zero"

Three Days Grace – "So Called Life"



'Best Alternative’

Avril Lavigne ft. blackbear - "Love It When You Hate Me"

Imagine Dragons x JID – "Enemy"

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – "emo girl"

Måneskin – "I WANNA BE YOUR SLAVE"

Panic! At The Disco – "Viva Las Vengeance"

Twenty One Pilots – "Saturday"

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – "G R O W"

‘Best Latin’

Anitta – "Envolver"

Bad Bunny – "Tití Me Preguntó"

Becky G X KAROL G – "MAMI"

Daddy Yankee – "REMIX"

Farruko – "Pepas"J Balvin & Skrillex – "In Da Getto"

Best R&B’

Alicia Keys – "City of Gods (Part II)"

Chlöe – "Have Mercy"

H.E.R. – "For Anyone"

Normani ft. Cardi B – "Wild Side"

Summer Walker, SZA & Cardi B - "No Love (Extended Version)"

The Weeknd – "Out Of Time"



‘Best K-pop’

BTS – "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)"

ITZY – "LOCO"

LISA – "LALISA"

SEVENTEEN – "HOT"

Stray Kids – "MANIAC"

TWICE – "The Feels"

‘Video For Good’

Kendrick Lamar – "The Heart Part 5"

Latto – "P*ssy"

Lizzo – "About Damn Time"

Rina Sawayama – "This Hell"

Stromae – "Fils de joie"

‘Longform Video’ noms:

Billie Eilish – Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Foo Fighters – Studio 666

Kacey Musgraves – star-crossed

Madonna – Madame X

Olivia Rodrigo – driving home 2 u

Taylor Swift – "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)



‘Best Metaverse Performance’

BLACKPINK -The Virtual

BTS -Minecraft

Charli XCX - Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience

Rift Tour ft. Ariana Grande

Twenty One Pilots Concert Experience

