Con 13 y 9 nominaciones, respectivamente, Monos y El olvido que seremos caminan a convertirse en las estrellas que más brillarán el lunes 6 de diciembre durante la entrega de la IX edición de los Premios Nacionales de Cine, mejor conocidos como los Premios Macondo.

En total, 21 largometrajes de ficción y 6 largometrajes documentales que se estrenaron durante los últimos dos años en los cines del país formaron parte de la competencia más importante para el cine nacional que revelará sus ganadores en una imponente gala en las instalaciones de la Cinemateca de Bogotá, a partir de las 7 de la noche.



Monos, la producción del director Alejandro Landes, aspira a quedarse con los premios Macondo a la mejor película, dirección, actuaciones principales (Julianne Nicholson y Moisés Arias), mejor actriz secundaria (Sofía Buenaventura), dirección de arte (Daniela Schneider y Ángela Leyton), fotografía (Jasper Wolf), vestuario (Daniela Schneider y Johanna Buendía), guion (Alejandro Landes y Alexis dos Santos), maquillaje (Andrés Ramírez), música original (Mica Levi), mejor sonido (Lena Esquenazi) y efectos especiales (Linus Lindbalk y The Gentleman Broncos).



La historia de Monos incomoda, es anacrónica, pero las secuencias se repiten una y otra vez en la mente. Un grupo de adolescentes cumple la misión de cuidar a una mujer extranjera que ha sido secuestrada. Las escenas van del entrenamiento, las órdenes, el desasosiego, la locura juvenil, la huida y unos helicópteros sobrevolando el lugar. Después de los créditos, quedan muchas dudas, no hay explicaciones y quedan en el ambiente. La película se estrenó en el 2019.

'Monos', del realizador Alejandro Landes. Foto: Cortesía Stela Cine

El olvido que seremos es su gran competidora. Ganadora del Goya a la mejor producción iberoamericana y dirigida por el español Fernando Trueba es candidata en nueve de las 17 categorías que premia la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.



Mejor película, dirección (Fernando Trueba), actor y actriz principal (Javier Cámara y Patricia Tamayo), dirección de arte (Diego López), fotografía (Sergio Iván Castaño), vestuario (Ana María Urrea), maquillaje (Laura Copo) y mejor sonido (Eduardo Castro, Octavio Rojas y César Salazar) son los apartados en los que compite El olvido que seremos, que fue la gran ganadora de la pasada edición de los premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano.

'El olvido que seremos', de Fernando Trueba, Foto: Dago García Producciones

La película producida por Caracol Televisión y Dago García se basa en la novela homónima de Héctor Abad Faciolince y retrata la vida del doctor y activista Héctor Abad Gómez, padre del escritor asesinado por paramilitares en Medellín en 1987.



Los 638 miembros de la academia son los encargados de seleccionar a los ganadores de los premios Macondo en los que también se destacan Lavaperros, de Carlos Moreno, con diez candidaturas; y Litigante, de Franco Lolli, con siete; Los días de la ballena, con seis postulaciones, y Segunda estrella a la derecha, con 4.



El gran premio Macondo de honor le será concedido este año a la actriz y quien fue presidenta de la academia colombiana de cine durante seis años Consuelo Luzardo. El público tendrá su espacio a través de la votación en internet en el link: https://conexioncapital.co/programas/pelicula-favorita-publico-premios-macondo-2021/

Lista completa de nominados

Mejor película de ficción

​

El olvido que seremos



Litigante



Los días de la ballena



Monos



Mejor película documental:



Después de norma



La fortaleza



Sinfónica de los Andes



Sumercé



Mejor dirección:



El olvido que seremos - Fernando Trueba



Lavaperros - Carlos Moreno



Litigante - Franco Lolli



Monos - Alejandro Landes



Mejor interpretación principal femenina:



Patricia Tamayo- El olvido que seremos



Carolina Sanin- Litigante



Julianne Nicholson- Monos



Silvia Varón- Segunda estrella a la derecha



Mejor interpretación principal masculina:



javier Cámara- El olvido que seremos



Christian Tappan- Lavaperros



Moises Arias- Monos



Miguel González- Nowhere

Carolina Sanín es la protagonista de 'Litigante'. Foto: Cortesía Evidencia Films



Mejor interpretación secundaria femenina:



Salma Tafur- Angela



Sharon Guzmán- Luz



Sofía Buenaventura- Monos



Diana Wiswell- Segunda estrella a la derecha





Mejor interpretación secundaria masculina:



Jhon Alex Toro- Lavaperros



Anderson Ballesteros- Lavaperros



Biassini Segura- Ruido



Andrés Jiménez- Segunda estrella a la derecha



Mejor guion:



Litigante - Franco Lolli - Marie Amachoukeli - Virginie Legeay



Los días de la ballena - Catalina Arroyave



Monos - Alejandro Landes - Alexis dos Santos



Tantas almas - Nicolás Rincón Guille





Dirección de arte:



El olvido que seremos - Diego López



Litigante - Marcela Gómez



Los días de la ballena - Tatiana Vera



Monos - Daniela Schneider - Angela Leyton





DIrección de fotografía:



El olvido que seremos - Sergio Ivan Castaño



Lavaperros - Juan Carlos Gil



Monos - Jasper Wolf



Tantas almas - Juan Sarmiento





Mejor vestuario:



El olvido que seremos - ana maria urrea



Litigante - juliana hoyos



Lavaperros - ana maria acosta



Monos - daniela schneider - johanna buendía





Mejor maquillaje:



El olvido que seremos - Laura Copo



Lavaperros - Sara VIctoria Cuellar



Los días de la ballena - Maria Fernanda Silvestre



Monos - Andres Ramírez

Christian Tappan en 'Lavaperros', del director Carlos Moreno. Foto: 64-A Films



Mejor montaje:



Después de Norma - David Esteban Rojas - Carlos Cordero



Dopamina - Maria Alejandra Briganti



Lavaperros - Andres Porras



Litigante - Nicolas Desmaison - Julia Duclaux





Música original:



Despues de Norma - Santiago Lozano



El concursante - Andres Martinez - Carlos Osuna



Monos - Mica Levi



Nowhere - Andres Soto





Mejor canción original:



El concursante - Andres Martinez - Carlos Osuna



Irma - Paola Barreto - David Torres Tolosa



Lavaperros - Johan Paz - Marlon Pérez



Segunda estrella a la derecha - Daniel González - Fabio Cháves



Mejor sonido:



El olvido que seremos - Eduardo Castro - Octavio Rojas - Cesar Salazar



Lavaperros - Cesar Salazar - Gustavo Pomeraneg - Adrian Rodríguez



Los días de la ballena - Alejandro Escobar - Daniel Vasquez - Sebastian Alzate



Monos - Lena Esquenazi

Mejores efectos especiales:



Afuera del tiempo - Luis Miguel Henao



Loladrones - Laburo Digital



Los días de la ballena - Juan Manuel Betancourt



Monos - Linus Lindbalk - The Gentleman Broncos



Premio Macondo honorífico: Consuelo Luzardo



