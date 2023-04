Ya no es raro que la televisión pública obtenga en cada versión de los premios India Catalina varios galardones. Pero a diferencia de otros momentos, en la última década han ganado en apartados que antes eran propiedad de los canales privados, como mejor presentador de entretenimiento para Santiago Rivas (en tres ocasiones) y mejor programa de entretenimiento 'Los puros criollos', de Señal Colombia.

El año pasado, además, la serie 'Emma Reyes, la huella de la infancia', se llevó cuatro premios, incluido el de mejor telenovela.



Por mucho tiempo, además, Señal Colombia obtuvo la gran mayoría de galardones técnicos y en apartados como mejor documental, pero su fuerte siempre ha sido la televisión infantil, que no solo ha ganado en los únicos que reconocen la televisión colombiana; sus triunfos también son internacionales y se ha convertido en un referente.



Este año, la sorpresa fue mayor, de nuevo obtuvo el premio a mejor ficción de larga duración (lo que se conocía como mejor telenovela o seriado) con una serie netamente infantil: la tercera temporada de 'Territorio mágico', que competía con pesos pesados: 'Arelys Henao, canto para no llorar' (Caracol), 'El Rey, Vicente Fernández' (Netflix), y 'Leandro Díaz' (RCN).



Además, 'Territorio mágico' se llevó las estatuillas a mejor programa infantil y a mejor producción audiovisual de humor. También, 'Frailejón Ernesto Pérez' ganó en mejor contenido audiovisual de marca y producción audiovisual de animación.



Por su parte, Teleantioquia, con 'La sinfonía de los bichos raros', ganó mejor actriz de reparto, para Karla Cajamarca, rapera bogotana; director musical (Juancho Valencia), diseño sonoro (Diego Cáceres y Camilo Perez), actor de reparto (Jacques Toukhmanian), producción de inclusión social y miniserie de ficción.



En esta última categoría la competencia también era muy fuerte: 'Camisa de fuerza' (Canal TRO), 'Ciénaga oscura' (Fahrenheit Films para el Sistema de Medios Públicos MinTIC), 'Goles en contra' (Dynamo Producciones para Netflix), y 'Noticia de un secuestro' (Amazon Studios).



Todo lo anterior le da más poder a la televisión infantil colombiana, un hecho que no es nuevo. Desde hace 16 años, Señal Colombia tiene su programación para niños y jóvenes en la franja Mi Señal, con cinco horas diarias de programación de lunes a viernes, y seis horas diarias sábados, domingos y festivos.



Igualmente, en la plataforma RTVCPlay están alojados actualmente 36 contenidos infantiles (con sus capítulos y temporadas).



Andrés Huertas es el director de 'Territorio mágico' y no es ningún desconocido en la televisión infantil: estuvo al frente de 'Brújula mágica', de los años 90, y 'Club 10', de Caracol. “Este es un espacio que responde a las necesidades de los niños, desde un set lleno de juegos y humor, donde una familia diversa, típica, alargada y muy colombiana, comparte una cantidad de conflictos internos y tensiones, pero también las habilidades necesarias para resolver las situaciones”, dice de su programa ganador.

Sus personajes son Angustín Temblores, el monstruo más tierno y tímido del mundo, Adelaida Trueno y Jerónimo Guerrero. También están Débora Víbora, Valentina (mamá de Adelaida), Bromualda (mamá de Angustín), Analepsis Escalofríos, Raquel (mascota de Angustín) y el Profesor Web.



En esta temporada, la tercera, llega Leticia Arroyo, una joven que debe dejar el campo para vivir a la ciudad. Deberá adaptarse y mirar las oportunidades, como poder estudiaro. Además, el Alzheimer de Débora Víbora se profundiza, lo que obliga a quienes la rodean a cuidarla, acompañarla y entenderla más.

'La sinfonía de los bichos raros'



Las canciones de este disco infantil de Juancho Valencia y Puerto Candelaria se transformaron en la exitosa serie de Teleantioquia que se grabó a finales del año pasado.



Para cumplir con las reglas del premio India Catalina y poder aspirar a quedar entre los nominados en el apartado de dramatizados, a finales de diciembre se presentaron sus seis capítulos en el canal regional.



Sin embargo, una persona identificada como Alexánder Rodríguez presentó hace unos días un derecho de petición argumentando que la producción se había estrenado en marzo, todavía estaba al aire y, por lo tanto, no podía competir.



Luis Felipe Hincapié, gerente de Teleantioquia, le dijo a EL TIEMPO que al haberla emitido antes de finalizar el 2022 les daba la opción de proponerla para el premio. “Por eso lo hicimos, porque queríamos estar ahí. De lo contario, no pasaba para concursar. En marzo lo que hicimos fue el lanzamiento comercial”, y agregó que ya tienen lista la respuesta para Rodríguez con todos los soportes necesarios.



Para hacer esta serie, con recursos del MinTic, Teleantioquia se unió a Merlín Producciones, la empresa de Juancho Valencia, dando como resultado la historia de Macha la cucaracha, que busca con sus amigos ganar un reality de cantantes humanos para ayudar a su papá a no perder su tienda de verduras.



El barrio en el que viven Macha, su familia y sus amigos es un lugar de marginados y, para ir a la gran ciudad, deben pasar una muralla.

La sinfonía de los bichos raros, serie de Teleantioquia. Foto: Camilo Mejía

Para Juancho Valencia, todos los premios recibidos fueron bienvenidos. “Especialmente el de mejor programa de inclusión social, porque muestra que los perdedores, extraños y marginados también pueden ganar. No son perdedores siempre, aunque algunas cosas se logren y otras no, y así es todo”.



El músico agrega que nunca pensó ganar tantos galardones. “Llegamos con expectativas bajas, como la de un equipo de fútbol regional que va a jugar con los mejores del mundo”.



Sabe que el perfil de los India Catalina “es la excelencia y así como juega lo comercial, también hay espacio para otros saberes. Los productos para niños no llevan la amenaza de lo comercial, más bien resaltan por su contenido potente”.



Aunque dice que no sabe mucho de la parte televisiva, como ganador del Grammy Latino con Puerto Candelaria y nominado en varias ocasiones, opiina que los galardones importantes “por lo general se entregan a otras cosas, a lo mejor y más relacionadas con la calidad”.



Y en su opinión, “la televisión pública tiene más libertad de expresar y buscar otras temáticas, se arriesga, es disrruptiva”.



Pero además de la queja de Alexánder Rodríguez, los productores y realizadores de 'La sinfonía de los bichos raros', que aboga por la diversidad, la inclusión y porque no es malo ser raro, han tenido que lidiar en los últimos días con el matoneo a Karla Cajamarca, conocida como Kei Linch, quien con su personaje de Yei Si, la Araña, le ganó a las caracterizaciones de Silvia Varón en 'Pálpito'; Viña Machado en 'Leandro Díaz' y Yuri Vargas en 'Arelys Henao, canto para no llorar'.



El acoso ha sido tal, que la joven rapera, que también es influencer, subió un video a su cuenta de Instagram en el que dice que seguirá trabajando porque lo suyo es, precisamente, eso: mostrar su arte a través de la música y ahora de la actuación. Y que no se dejará vencer por nada del mundo.

Colombia, una potencia

Por su parte, el crítico de televisión Ómar Rincón, avala la gran calidad de la televisión infantil colombiana. “Históricamente es una potencia en América Latina. Después de la que se hace en Argentina sigue la nuestra. Y Argentina nos gana porque tiene un canal exclusivo para niños y adolescentes, Paka Paka”.



En su opinión la programación de Señal Colombia es “innovadora, diversa e inclusiva, y la hace gente muy buena, pero a veces muy ilustrada, y eso no la hace popular”.



Esta franja, además, produce muchos empleos. Aunque RTVC va avanzando en hacer más proyectos propios, trabaja con un varias productoras que se dedican a este tipo de propuestas, con profesionales en distintas áreas que conocen cómo es trabajar para los niños.



“Pero pienso que los progrmas no debería tener temporadas tan cortas. La televisión es un ritual cotidiano. Vemos los 'realities' de hora y media en los canales privados y las series de 80 capítulos o más. Lo mismo debería pasar con los programas infantiles”, sigue Rincón.



Aun así, lo que se ve en la televisión pública es vital para muchos niños que viven en zonas alejadas o no tienen televisión por cable y menos acceso a plataformas.



Series como 'Dos pajaritos', 'Puerto Papel', 'Zander', 'Petit', 'Guillermina y Candelario', 'Cuentazos con efectazos', 'Cuento viajero', 'Las crónicas elefantiles', 'Alex de todas formas', 'Siesta Z', 'Lolalá vamos a cantar', 'Asquerosamente rico', 'Los fantásticos viajes de Ruka', 'El mundo animal de Max Rodríguez', 'Migrópolis', 'Pipo mi amigo imaginario', 'ZoOtecnia' y 'Contraseña verde', algunos de Señal Colombia y otras coproducciones, han ganado premios internacionales o han sido nominados a los Prix Jeunesse, de Alemania; Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy (Francia); Japan Prize (Japón); Chilemonos (Chile); Festival Internacional de Animación NonStop Animació (Barcelona); Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes – Divercine (Uruguay), Premios Quirino de la Animación Iberoamericana (España) y los Chinh India Kids Film Festival (India).



(No deje de leer: 'El Principito' celebra sus 80 años)



“Nuestros niños no son tontos, no son ingenuos, no son pequeños adultos que tienen que aprender cosas, por el contrario, están llenos de luz, de problemas, de ilusiones, de frustraciones, de energía y todo eso tiene que encontrar una forma de salir y de permitirles crecer alegremente con programas para ellos”, termina Huerta, que inició 'Territorio mágico' en plena pandemia, para no dejar solo a ese gran público de pequeños.