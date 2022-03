Los Premios India Catalina están de regreso. Este domingo, a las 7:30 p.m., tendrá lugar en Cartagena la versión número 38 de los tradicionales premios que resaltan la calidad de las producciones audiovisuales de Colombia.



Hasta este viernes 19 de marzo, los ciudadanos podrán votar por sus producciones favoritas en el sitio oficial de los premios. Aquí le presentamos las categorías y la lista de nominados.

Nominados a los Premios India Catalina 2022

Trofeos de los premios. Foto: @PremiosIndia

Noticieros, programas periodísticos y opinión

City Noticias, nominado como mejor noticiero regional o local. Foto: Youtube

Mejor Noticiero Nacional

Noticias Caracol 7PM – Caracol Televisión.

Noticias UNO – NTC Televisión – Cablenoticias.

Red Más Noticias – Red Más TV.



Mejor Noticiero Regional o Local



City Noticias – City TV.

Noticiero 90 Minutos – Universidad Autónoma de Occidente y Telepacífico.

Sistema Informativo Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

Telecafé Noticias – Telecafé.



Mejor Presentador(a) de Noticias

Claudia Palacios - CM& La Noticia - Canal 1.

Felipe Aramburo - Sistema Informativo Teleantioquia Noticias – Teleantioquia.

Juan Diego Alvira - Noticias Caracol - Caracol Televisión.

Sandra Isabel Rivera – City Noticias – City TV.

Patricia Pardo – RTVC Noticias – Señal Colombia.



Mejor Presentador(a) de deportes



Andrea Guerrero – Noticias RCN – Canal RCN.

Georgina Alejandra Ruiz Sandoval (Goga) - Goga Rueda por el Mundo – Señal Colombia.

Jaime Dinas – Telepacífico Noticias – Telepacífico.

Juan Felipe Mejía Medina – Teleantioquia Deportes – Teleantioquia.

Ricardo Orrego – Noticias Caracol - Caracol Televisión



Mejor Producción Periodística y/o de Opinión

Constitución de 1991, Volvamos al futuro – Quinto Color para Señal Colombia.

El reino de Hippo – Teleantioquia.

Frente al Espejo – Capital, Sistema de Comunicación Pública.

Los informantes – Caracol Televisión.

Proyecto 170 – Ministerio de Cultura, Agencia Nacional de Tierras OIM con el apoyo de USAID para Telepacífico.



Mejor Producción Documental



¿A que sabe Colombia? – Laberinto Cine y Televisión para Caracol Televisión.

Documental Javier Ayala Álvarez - Canal Universitario Nacional Zoom y Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano.

Los gatos / antes de tiempo – Fundación Tiempo de Juego y Señal Colombia.

Panda de los Andes – La Compagnie des Taxi, brousse, Cábala Producciones, Toínsafilms, Ushuaia TV, Arte G.E.I.E. y Señal Colombia.

Víctimas Anónimas - Canal 129 Direct Place y el Centro Nacional de Memoria Histórica.



Mejor Producción de Serie Documental

Constitución de 1991, Volvamos al futuro – Quinto Color para Señal Colombia.

Contra el Olvido T2 – Señal Colombia y Asociación de Música Sinfónica.

Elemento D - Prácticamente Audiovisual y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Nuestra Tierra - Teleantioquia.

Patrimonio Travel – Telecafé.



Mejor producción deportiva



Goga rueda por el mundo – Señal Colombia.

Mariana Pajón: The Golden Route – Redbull Media House y La Familia London para Claro Sports.

Olímpicos – Caracol Televisión.

Sin límite – Candelaria Cine e ISBC.

Tiempo Xtra – Telecafé.



Telenovelas, series o miniseries

La Reina del Flow 2, nominada como mejor serie. Foto: Instagram @lareinadelflow2oficial

Mejor telenovela o serie

Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

La Nieta Elegida – Canal RCN.

La Reina del Flow 2 – Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.



Mejor miniserie

Hojarasca- Telecafé.

Hombres de Dios – Kymera Studios para Telecaribe.

Mil Colmillos – WarnerMedia Latin America/ Rhayuela Films para HBO Max.

Natalia – TC10 Producciones y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Turbia – Contravía Films, Inercia Películas para Telepacífico.



Mejor Director de Telenovela, Serie o Miniserie

Jaime Osorio - Mil Colmillos – WarnerMedia Latin America/ Rhayuela Films para HBO Max.

Klych López, Andrés Felipe López y Harold Ariza- La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Luis Alberto Restrepo - Emma Reyes, La huella de la infancia - Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Mario Ribero – Si fue Gol de Yepes – Telecaribe.

Rodrigo Lalinde, Consuelo González y Alejandro Castaño – La Nieta Elegida – Canal RCN.



Mejor Libreto de Telenovela, Serie o Miniserie (original o adaptación)



Gabriel Jaime Mesa Lara - Verónica Escobar Jaramillo - Nuestra Tierra – Teleantioquia.

Jaime Osorio y Guillermo Escalona - Mil Colmillos – WarnerMedia Latin America/ Rhayuela Films para HBO Max.

Luis Alberto Restrepo - Emma Reyes, La huella de la infancia - Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Oscar Ruiz Navia, Alonso Torres, César Augusto Acevedo, Carlos Moreno, Geny Cuervo, Jorge Navas, Carlos Téllez – Turbia – Contravía Films e Inercia Películas para Telepacífico.

Said Chamié y Claudia Sánchez - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.



Mejor Actriz Protagónica de Telenovela, Serie o Miniserie

Carolina Gaitán - Malayerba – Pantaya, Sony Pictures Television International y Dynamo Capital para STARZPLAY.

Carolina Ramírez - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Consuelo Luzardo – 1977 – 16a13 Producciones y 2.35 Digital para Canal Trece.

Juliette Pardau – Natalia – TC10 Producciones y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Valeria Emiliani - Emma Reyes, La Huella de la Infancia - Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.



Mejor Actor Protagónico de telenovela, serie o miniserie



Alberto Cardeño – Arenas - Opción Vídeo Digital y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Carlos Torres – La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Claudio Cataño - Mil Colmillos - WarnerMedia Latin America/ Rhayuela Films para HBO Max.

Elkin Diaz – Infierno en la torre negra - Producciones y Contenido AZA y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Waldo Urrego - 1977 – 16a13 Producciones y 2.35 Digital para Canal Trece.



Mejor Actriz de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie



Esmeralda Pinzón - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Lina Tejeiro – Chichipatos – Caracol Televisión para Netflix.

Marcela Benjumea – La Nieta Elegida – Canal RCN.

Sara Pinzón – Clave de Sol – Filmawa para Canal Trece.



Mejor Actor de Reparto Telenovela, Serie o Miniserie



Alfonso Ortiz – Clave del Sol – Filmawa para Canal Trece.

Carlos Alberto Mariño - Mil Colmillos - WarnerMedia LatinAmerica/ Rhayuela Films para HBO Max.

Jose Lombana - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Juan Manuel Restrepo - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Ramiro Meneses – Café con aroma de mujer – Canal RCN.



Mejor Actriz Antagónica Telenovela, Serie o Miniserie



Carmen Villalobos – Café con aroma de mujer – Canal RCN.

Diana Wiswell - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Katherine Porto – Mano Dura – Internacional de Medios para Telecaribe.

Nicole Santamaría - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Victoria Hernández- 1977 - 16a13 Producciones y 2.35 Digital para Canal Trece.



Mejor Actor Antagónico Telenovela, Serie o Miniserie

Diego Cadavid - Café con aroma de mujer – Canal RCN.

Juan Pablo Barragán – Hombres de Dios - Kymera Studios para Telecaribe.

Juan Sebastián Calero - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Jose Lombana – La Niña Julia – Fílmica TV y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Lucho Velasco - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.



Mejor Actriz o Actor Revelación del Año



Catalina Gómez - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Gregorio Urquijo – La Nieta Elegida – Canal RCN.

Jeka Garcés - Chichipatos – Caracol Televisión para Netflix.

Juan Sebastián Palau - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Keyller De La Hoz – Mano Dura – Internacional de Medios para Telecaribe.

Categoría menciones especiales

Mención Especial Mejor producción de canal comunitario

El camino de los siglos – Arquidiócesis de Tunja, Telesantiago.

Éramos más – Támesis TV.

La noche más oscura – Fundación Magdalena Medio de Comunicación y Enlace Televisión.

Luminaria – Asociación de Copropietarios de la Antena Parabólica Garagoa TV.

Relatos adultos contados por nietos - Canal por cable Escuela Audiovisual Infantil.



Mención Especial a Mejor Producción de Inclusión Social

De Leones y Mariposas – Teleantioquia

Les Otres- Quinto Color y Señal Colombia

LGTBIQ+ - Canal Tro]

Ponte en mis zapatos – Secretaria de la No-Violencia de la Alcaldía de Medellín y Telemedellín.

Sin límite – Candelaria Cine e ISBC



Categorías escogidas enteramente por el público

Mejor Producción 'Online'

Calle y Sazón – Caracol Televisión.

La Colombia que soñamos - Canal Trece.

La Pulla – El Espectador – La Pulla.

Los de la culpa 2nda Temporada - Canal de Youtube Los de la culpa

Sesiones RTVC – RTVC Play.



Mejor Serie de Ficción Web

​

El Cubo: Historias Tridimensionales - RTVC Play

Entusados – Pontificia Universidad Javeriana, Uniagustiniana y Uniminuto.

Hasta el último momento - Valencia Producciones FX, Smart Films.

8M - 8 Mujeres en Pandemia - Redes de La Corporación Canal Universitario Nacional ZOOM, Cuarentenact y LP Los productores.

Virales – Iman Music y Cabeza Rodante Producciones.



Mejor Influencer con Contenido Audiovisual Digital

El Mindo

Francesa Miranda

Los montañeros



Mejor Producción Favorita del Público



Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

La Pulla de El Espectador – La Pulla.

La Reina del Flow 2 – Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

MasterChef Celebrity – RCN Televisión.

Monólogo sin propinas 2021 – Telemedellín y Punto Link.



Mejor Talento Favorito del Público



Carlos Torres - La Reina del Flow 2 – Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Frank Martínez - Monólogo sin propinas 2021 – Telemedellín y Punto Link.

Josse Narváez – Guerreros – Canal 1.

Katherine Vélez – Café con aroma de mujer – Canal RCN.

Nicole Santamaría - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.



Mejor Programa Infantil



Amarillo y Violeta – 3Dados Media y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Basic - Signos Studio y Señal Colombia.

La Voz Kids – Un formato de ITV para Caracol Televisión.

Profes Melos – Secretaría de Educación Gobernación de Antioquia y Teleantioquia.

Zander - Tres Tercios y Señal Colombia.





Mejor producción audiovisual juvenil



Animalxs – Dieciséis 9 Films para Capital, Sistema de Comunicación Pública y Canal Eureka.

Crear tiene ingenio C T + I – Teleantioquia.

Diverti2 – Telecafé

Qué es lo que somos – Gobernación Valle del Cauca y Teleapacífico.





Mejor Programa Reality o Concurso



Arrieros somos – Telecafé

A varios manos - La familia y La Post para Capital, Sistema de Comunicación Pública.

Expedición Condor de los Andes 4ta Temporada – Unión Temporal El Dorado y Señal Colombia.

Factor X- Canal RCN.

La Voz Senior – Un formato de ITV para Caracol Televisión.



Mejor Producción Audiovisual de Humor



JP Experience – Riaño Producciones, Mico Media Group.

Los de la Culpa 2nda Temporada – Canal de Youtube Los de la Culpa.

Monólogos sin propina 2021 – Telemedellín y Punto Link.

Profesor Súper O Idiomático en la era de la tecnología T5 – Martin de Francisco SAS y Señal Colombia.

Sí fue Gol de Yepes – Telecaribe



Mejor producción audiovisual musical



Contra el olvido T2 - Señal Colombia y Asociación de Música Sinfónica.

El Garaje – Telemedellín.

Entre canciones – Telecafé.

Serenata – Teleantioquia.

Sesiones RTVC – Velouria Media para RTVC Play



Categoría especiales

Mejor Producción Audiovisual de Animación



Amarillo y Violeta – 3Dados Media y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Dos pajaritos - Can Can Club, Palermo Estudio y Señal Colombia.

Las aventuras de Tata y Coco – Bombillo Amarillo y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Thermalia - Venturia Animation Studios y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Zander - Tres Tercios y Señal Colombia.



Mejor Director o Directora de Música

Andrés Alzate – Nuestra Tierra – Teleantioquia.

Josefina Severino y Nicolás Uribe - Café con aroma de mujer – Canal RCN.

Nicolás Uribe - La Reina del Flow 2 - Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Oscar Olaya Maldonado – Basic - Signos Studio y Señal Colombia.

Yuri Buenaventura – De dónde vengo yo 2 – Telepacífico y Nestor Oliveros.



Mejor Director o Directora de Arte



Álvaro Córdoba - Natalia – TC10 Producciones y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Isabel Herrera - Tiempo De Vuelta, Capitulo Charles Chaplin – Teleantioquia.

Juan Olmos Polo – Arenas – Opción Vídeo Digital y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Marcela Gómez Montoya – Turbia - Contravía Films e Inercia Películas para Telepacífico.

Rosario Lozano - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.



Mejor Fotógrafo



Alejandro Pollyng - Giovanny Rendón- El Taller – Teleantioquia y la Cifra Impar.

Diego Jiménez, Juan Carlos Martínez y Freddy Castro - La Reina del Flow 2 – Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Iván Amaya Bahamón - Arenas - Opción Vídeo Digital y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Luis Otero - Malayerba – Pantaya, Sony Pictures Television International y Dynamo Capital para STARZPLAY.

Sergio García - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.



Mejor Editor



Edison Morales – El Taller – Teleantioquia y La Cifra Impar.

Gabriel González Balli - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Jerson Aguilar y Carlos Serna - La Reina del Flow 2 – Teleset y Sony Pictures Television para Caracol Televisión.

Laura Hernández, Juan Abello, Ameth Costa, Joyson Suarez y Miguel Mendoza- Mano Dura – Internacional de Medios para Telecaribe.

Silvia Ayala – La Nieta Elegida – Canal RCN.



Mejor Talento Infantil de la Industria Audiovisual Nacional



Alanna de la Rosa - Emma Reyes, La huella de la infancia – Señal Colombia, Consorcio Quinto Color y CM&.

Francesa Miranda

Hanny Vizcaíno – Enfermeras – Canal RCN.

Jesus Alejandro Gutiérrez - Arenas - Opción Vídeo Digital y el Sistema de Medios Públicos MINTIC.

Luis Rafael Solano – El Hijo del Cacique – Caracol Televisión.



Mejor contenido audiovisual de marca/Branded Content



211 años más jóvenes – Canal Institucional.

Estamos acá para ti – Teleantioquia.

Una cancha llamada Colombia – Fundación Arte para el Cambio, Prebel y Win Sports.



Categoría de entretenimiento

Bravissimo, nominado como mejor producción de entretenimiento. Foto: Archivo Particular

Mejor Producción de Entretenimiento



Bravíssimo- City TV.

El Podcast – Canal Trece.

La Tele Letal – Red Más TV.

Tenemos que hablar – Nuestra Tele Internacional

Te Recomiendo – Teleantioquia.



Mejor Presentador(a) de Programas de Entretenimiento



Andrea Serna – Desafio The Box – Caracol Televisión.

Claudia Bahamón – MasterChef Celebrity – Canal RCN.

Laura María Galindo - RTVC Noticias – Señal Colombia.

Marcelo Cezán – Bravissimo – City TV.

Santiago Rendón – Crear tiene ingenio C T + I – Teleantioquia.



