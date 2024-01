Premios Globo de Oro 2024: conozca dónde ver las series y películas más nominadas

La 81ª edición de los premios Globo de Oro, evento emblemático en el mundo del entretenimiento, está a punto de celebrarse este próximo domingo 7 de enero.

La esperada gala se llevará a cabo en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, y será transmitida por TNT y HBO Max a partir de las 8 p. m. Una hora antes, los espectadores podrán disfrutar de la antesala del evento, incluyendo entrevistas en la famosa alfombra roja.

Este año, las nominaciones reflejan un compromiso renovado con la diversidad, siguiendo críticas previas sobre una perspectiva limitada en la selección de premiados. La diversidad de votantes ha dado lugar a un abanico variado de nominaciones, que incluyen desde éxitos comerciales hasta obras de realizadores visionarios.

A continuación, un repaso por las películas y series más destacadas y dónde verlas.

Películas destacadas





Barbie

'Barbie' se ha convertido en un fenómeno indiscutible del 2023, con Margot Robbie y Ryan Gosling liderando un elenco estelar.



Greta Gerwig, la directora, ha sido alabada por su innovador enfoque en este relato, que desafía los estereotipos de género y explora temas de empoderamiento femenino. 'Barbie' ha recibido nueve nominaciones, incluyendo mejor película de comedia y mejor actriz.

Disponible en HBO Max.

Oppenheimer

'Oppenheimer' es una obra maestra de Christopher Nolan que explora la vida de Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy.



Nolan, en declaraciones a 'Variety', expresó su sorpresa por el éxito de taquilla de este drama histórico. La película ha sido nominada en ocho categorías, incluyendo mejor película dramática y mejor director.

Aún no disponible en 'streaming' pero sí para compra y alquiler en Apple TV+ y Google Películas.

"Ahora me he convertido en la muerte. El destructor de mundos".



Los asesinos de la luna

'Los asesinos de la luna', ambientada en la década de 1920, aborda los asesinatos en serie de los miembros de la nación Osage, con Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en roles protagónicos.



Gladstone, en una entrevista con Vogue España, resaltó el respeto de Scorsese por la historia real. La película ha sido nominada a siete premios, incluyendo mejor película dramática.

Distribuida por Apple TV+, todavía no está disponible en 'streaming', aunque sí para compra y alquiler digital.

Pobres criaturas

'Pobres criaturas' es el último trabajo del director griego Yargos Lanthimos. La película, basada en la novela de Alasdair Gray, ha sido alabada por su narrativa y ha recibido siete nominaciones, incluyendo mejor película comedia/musical.

Se estrenará en cines el 25 de enero.

Series notables



Succession

'Succession' ha liderado las nominaciones con su impactante drama familiar. La serie, que concluyó su cuarta temporada, ha sido un éxito tanto en los Globos de Oro como en los Emmy.

Disponible en HBO Max.

El Oso

'El Oso' ha sido una de las revelaciones del año. Su balance entre humor y drama ha sido aclamado, llevándola a obtener cinco nominaciones, incluyendo mejor comedia/musical.

Disponible en Star+.

141. El Oso. T2 (2023)



Only Murders in the Building

'Only Murders in the Building' ha cosechado elogios por su enfoque en el género de crimen verdadero. La serie ha sido nominada en cinco categorías, destacando las actuaciones de Selena Gomez y Steve Martin.

Disponible en Star+.

Este año, los Globos de Oro prometen ser un evento memorable, no solo por su reconocimiento a la diversidad y calidad en el cine y la televisión, sino también por su capacidad para capturar la esencia de historias que van más allá del entretenimiento, tocando temas profundos y relevantes en la sociedad actual.

