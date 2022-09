El Microsoft Theatre de Los Ángeles se llenó de estrellas, pero de series, películas para televisión y producciones del streaming, en el marco de la gala de los premios Emmy que reconoció las mejores propuestas en esos formatos. Con música de la comedia Friends y hasta de La tribu Brady y hasta el tema de La ley y el orden y Stranger Things, se le quiso hacer un homenaje a la televisión y a su evolución en los premios Emmy de 2022. Kenan Thompson se encargó de ser el maestro de ceremonias.



Esta gala tuvo sorpresas, premios casi predecibles y un poco de drama.

Pero el gran premio de la velada, la mejor serie dramática se lo quedó Succession, que tenía 25 nominaciones al Emmy, la más nominada de la gala. Jesse Armstrong, su creador, comentó que todo responde a un esfuerzo de equipo.



La serie se enfoca en la historia de una familia retorcida que lo tiene todo, y aun así la ambición es el gran motor. Aunque parece haber un odio constante hacia el patriarca de la familia, que incluye traiciones, maltratos y violencia entre sus miembros,

Otros ganadores

The White Lotus se llevó a casa el premio a mejor miniserie de drama, mientras que en los terrenos de la comedia, la mejor fue, de nuevo, Ted Lasso esta serie tuvo 20 nominaciones en los Emmy.



La categoría de mejor actriz de una serie de comedia estaba muy fuerte este año, pero la veterana actriz Jean Smart, por su trabajo en Hacks, que tiene dos temporadas. Y el trabajo en la silla de dirección tuvo su reconocimiento la realizadora MJ Delaney, por Ted Lasso.

El realizador Hwang Dong-hyuk hizo historia al ganar el premio a mejor director por la serie coreana El juego del calamar y por mejor actor dramático para Lee Jung jae, de esa misma producción. "Espero que haya más series internacionales en los Emmy", dijo emocionado. Luego Zendaya causó revuelo como protagonista en la serie Euphoria y se ganó el Emmy en la noche. Ella era una de las favoritas.



El director de la serie (izquierda) en una escena de la producción. Foto: Netflix

Jason Sudeikis volvió a ganar en la categoría como mejor actor de comedia por su trabajo en Ted Lasso. El menor guion de comedia se quedó en manos de Quinta Brunson de la producción Abbot Elementary.

Zendaya interpreta a Rue, una adolescente en rehabilitación. Foto: HBO Max

Geena Davis, con una carrera de 40 años y un trabajo como activista para mejores y profundos personajes femeninos en el cine y la televisión.Por eso fue reconocida por ese trabajo dentro de la industria por los premios Emmy.

The White Lotus y Dopesick se enfrentaron en un duelo en la categoría de mejor actriz de reparto en una miniserie o película, pero ganó la primera con Jennifer Coolidge, quien no tuvo tiempo para agradecer su primer Emmy. The White Lotus también se quedó con el de mejor dirección con Mike White, que se quedó también por mejor guion. En mejor actriz para una miniserie o película para televisión la vencedora fue para Amanda Seyfreid por el drama The Dropout.

El Emmy a mejor actor de reparto Brett Goldstein, por la comedia deportiva Ted Lasso. Goldstein ya había ganado ese reconocimiento el año pasado.



La mejor actriz de reparto por una serie de comedia fue Sheryl Lee Ralph, que profundamente emocionada agarró con fuerza el premio. El primero en una carrera de más de 40 años en la industria. "Esto significa creer, no se le ocurra jamas rendirse". fue parte de su discurso, de la intérprete de Abbot Elementary.

Sofía Vergara fue quien presentó uno de los apartados: el de mejor actor de reparto en una serie de drama,que ganó Mathhew MacFyden, por Succession. Igualmente, fue el seleccionado en la competencia por mejor guion. Mientras que la actriz Julia Garner ganó en la misma categoría por Ozark.

Murray Barlett se quedó con la estatua que le daba el título de mejor actor de reparto por su trabajo en la miniserie The White Lotus, una sátira Retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical, pero su estadía va revelando sus conflictos más profundos.

"Todo empieza con un sueño que sobrepasa las caídas y así que cada nominado se ha caído en alguno momento, pero se ha puesto de pie", dijo Oprah Winfrey antes de pasar al premio a mejor actor por una miniserie o película para televisión. El premio quedó en manos de Michael Keaton, por su trabajo en Dopesick, en un papel en el que lucha contra las mentiras de la industria farmaceutica.

Saturday Night Live se quedó con el reconocimiento a mejor programa de comedia . Para luego dar paso a Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin de Only Murders in the Building, que entregaron el premio a mejor espacio de variedades a Tonight with John Oliver. Mientras que el mejor programa de competición fue Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.

