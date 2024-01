Pedro Pascal, Jenna Ortega y todos los actores que presentarán los Premios Emmy

A tan solo unos días de la gala de los Premios Emmy, la cual se celebrará este 15 de enero de 2024, la organización anunció quienes serán parte de los presentadores de las categorías durante la ceremonia.



Cabe recordar que la 75 entrega de los premios se transmitirán en vivo por TNT y HBO max el próximo lunes 15 de enero a las 8:00 p.m. desde el Peacock Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

La mayoría de quienes estarán frente al micrófono, leyendo el sobre de nominados y ganadores, fueron nominados en una o más categorías de la edición. Por ejemplo, uno de los más esperados será el actor chileno Pedro Pascal, reconocido por sus protagónicos en The Last Of Us y Mandalorian.

Pedro Pascal fue nominado en los Premios Emmy. Foto: Michael Tran / AFP

A esto se le suma Jenna Ortega, protagonista de Merlina, quien junto a Quinta Brunson, de Abbot Elementary, e incluso Juno Temple y Brett Goldstein, de Ted Lasso.

La actriz Jenna Ortega se encuentra en uno de los picos más importantes de su carrera. Foto: Instagram @jennaortega

"La diversa alineación de talentos representa series de televisión aclamadas por la crítica y programas nominados al Emmy en muchas plataformas y géneros de visualización", explicó la academia de televisión en un comunicado.

Los nominados que presentarán también incluyen:



- Taraji P. Henson (Abbott Elementary).

- Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary).

- Hannah Waddingham (Ted Lasso, Krapopolis).

- Rob McElhenney (Bienvenido a Wrexham).

- Jason Bateman (Ozark).

- Dame Joan Collins (American Horror Story).

- Jon Cryer (Extended Family).

- Charlie Day (It's Always Sunny in Philadelphia).

- Jodie Foster (True Detective).

- Marla Gibbs (Anatomía de Grey).

- Jon Hamm (Fargo, Grimsburg).

- Glenn Howerton (Siempre hay sol en Filadelfia).

- Ken Jeong (Puedo ver tu voz).

- Joel McHale (Animal Control).

- Holland Taylor (The Morning Show).

- Taylor Tomlinson (After Midnight).

La cobertura de los premios comenzará una hora antes con el fin de transmitir la alfombra roja. Además, finalizada la transmisión, el evento podrá volver a disfrutarse por HBO Max durante 6 meses, para que la audiencia pueda revivir los mejores momentos de la noche.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

