Estos son los ganadores de los Premios Emmy más inusuales de la TV

La ceremonia de la 72 versión de los premios Emmy, que premian a lo mejor de la TV en Estados Unidos pasará a la historia como los galardones que no tuvieron alfombra roja y que apostaron con tecnología a mantener el distanciamiento social y los cuidados por culpa de la pandemia que azota a mundo.

Todo un reto técnico y logístico fue llevar la transmisión televisiva del show, que este año fue presentado por Jmmy Kimmel, quien estuvo acompañado solo por algunos invitados al Staples Center de Los Ángeles. Los ganadores recibieron en sus casas la estatuilla.



La gala fue sencilla y tuvo un aire informal, lejos del glamur de otras épocas, pero se sintió la ausencia de esa emoción de los fanáticos que antes acompañaban a los artistas a su llegada al lugar de la ceremonia.

Jennifer Aniston y Jimmy Kimmel en un momento de la ceremonia. Foto: EFE

Equipos de grabación profesionales que fueron instalados en los lugares donde se encontraban los nominados. Fue una gala de pantallas, de pocos aplausos y con Kimmel tratando de darle ritmo al asunto.



Catherine O’Hara, de la serie 'Schitt’s Creek', recibió el premio a mejor actriz de comedia. Mientras que en la categoría de mejor actor de ese mismo género el premio se lo llevó Eugene Levy también por ‘Schitt’s Creek’, una serie que creó junto a su hijo Daniel.



Asimismo se llevó la de mejor dirección de comedia y actor de reparto, mientras que Annie Murphy, ganó el de actriz invitada. Realmente fue una de las producciones que protagonizó la noche de los Emmy, pues se llevó el de mejor comedia.



“Es irónico que el papel más complejo de mi carrera ganó el de mejor comedia”, dijo el actor un poco en tono de broma. Luego tuvo que aplaudir a Daniel, que se quedó con el de mejor guion de comedia con la misma serie.



Eugene y Daniel Levy fueron los protagonistas de la gala por los premos que recibió su comedia 'Schitt’s Creek'. Foto: EFE

Por otro lado, John Oliver recibió su premio en una caja que lo sacó al escuchar el nombre de su programa de variedades 'Last Week Tonight with John Oliver'. Mientras que Regina King se llevó el de mejor actriz para una miniserie por 'Watchmen', que también se llevó el de mejor miniserie



Al igual que Mark Ruffalo dio uno de los discursos más largos de la gala cuando recibió su Emmy como actor de la miniserie 'I Know this Much is True'. Al igual que la gala, en la que 'Succession' se quedó con el premio de mejor serie de los Emmy.

Lista de ganadores del Emmy en las categorías principales

Mejor actriz de comedia

Catherine O’Hara ('Schitt’s Creek')



Mejor actor de comedia

Eugene Levy ('Schitt’s Creek')



Mejor guion comedia

Daniel Levy ('Schitt’s Creek')



Mejor actriz secundaria en comedia

Annie Murphy ('Schitt’s Creek')



Mejor actor secundario en comedia

Dan Levy ('Schitt’s Creek')



Mejor comedia

'Schitt’s Creek'



Mejor actor de una miniserie

Mark Ruffalo I Know this much is True



Programas de variedades y talk-show:

'Last Week Tonight with John Oliver'



Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Regina King ('Watchmen')



Mejor dirección miniserie o telefilme

María Schrader ('Poco ortodoxa')



Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Yahya Abdul-Mateen II ('Watchmen')



Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Uzo Aduba ('Mrs. America')



Mejor miniserie:

Watchmen (HBO)



Mejor reality

'RuPaul’s Drag Race'



Mejor actor principal en serie dramática

Jeremy Strong ('Succession')



Mejor actriz principal en serie dramática:

Zendaya ('Euphoria')



Mejor actor de reparto en serie dramática:

Billy Crudup ('The Morning Show')



Mejor actriz de reparto en una serie dramática:

Julia Garner ('Ozark')



Película de televisión

Bad Education (HBO)



Mejor serie animada

Rick And Morty



Mejor serie

Succession (HBO)



