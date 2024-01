¿Habrá sorpresas en la gala de los premios Emmy?

La 75 edición de los Emmy se celebra finalmente hoy, cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood, con la última temporada de Succession como máxima favorita por sus 27 nominaciones y con viento a favor para que HBO vuelva a ser la plataforma más laureada.

Cabe recordar que la ceremonia que dio a conocer a los candidatos a estos reconocimentos se llevó a cabo solo menos de 48 horas antes de que comenzara la huelga del sindicato de actores, que se oficializo el 3 de octubre de 2023.



Tras la normalización de las actividades en Hollywood, los premios Emmy regresan ahora y esperan estar más fortalecidos. El evento se realizará en el teatro Peacock L.A., a las 8 p. m. Una hora antes comenzará la programación especial enfocada en la alfombra roja de los Emmy (en Latinoamérica se emite por TNT y el canal E! hace un especial desde la 6 p. m. en la antesala).

Este año desfilarán figuras como Kieran Culkin, Brian Cox, Elisabeth Moss, Bella Ramsey, Bill Hader, Jason Sudeikis, Jeremy Allen Whiteo, Quinta Brunson, entre muchos otros. El presentador será el actor Anthony Anderson, quien fue nominado durante siete años consecutivos por la serie Black-ish.



¿Quién es la favorita a mejor serie de drama? La cuarta y última temporada del fenómeno Succession (27 nominaciones), la primera entrega de The Last of Us (24) y la sátira con crítica social The White Lotus (23) acumulan el mayor número de las nominaciones y todas compiten en ese apartado.

Logan Roy (Brian Cox), en el centro) de Succession. Foto: HBO

Una batalla que se prevé bastante disputada, pero en otras categorías como las de mejor actor y actriz dramática, tienen a Succession en el primer puesto. Sea como sea, la victoria estaría asegurada para el servicio de streaming HBO, ahora conocido también como Max, porque las tres series con más candidaturas son de su cosecha.

La plataforma se mantiene así intratable en los Emmy, liderando el ranking de nominaciones en 17 de los últimos 20 años. Reñida competencia en la mejor serie cómica del curso De hecho, Apple TV+ compite con la tercera temporada deTed Lasso y su contendienteThe Bear y a su protagonista, Jeremy Allen White, en el papel del cocinero Carmy Berzatto. En cuanto a la mejor serie limitada (miniserie) del curso, todo apunta a que Netflix se llevará una alegría: la mediática Beef y comparte terna de finalistas con Dahmer.



¿Hay alguna estrella hispana nominada? El chileno Pedro Pascal se postula a mejor actor en serie de drama por su papel de Joel en The Last of Us, un galardón que ya se le ha esfumado en lo que va de temporada de premios pero que tiene posibilidades reales de conseguir en esta ocasión.

Serie Poker Face con Nathasa Lyoone. Foto: Universal+

Además, el intérprete también está nominado a mejor actor invitado en un especial de comedia por su divertida aparición en el programa Saturday Night Live, de la cadena NBC. Natural de California (EE. UU.) pero de raíces mexicanas y puertorriqueñas, la joven Jenna Ortega es finalista en la categoría de mejor actriz en serie de comedia por Merlina.

Imagen de la serie 'Merlina'. Foto: Netflix

El panorama será más que interesante también para conoc er la suerte de otras producciones como The Crown, The Diplomat, Swarm, Abbott Elementary, Love & Death y Poker Face, entre otras, que también brillaron en esta temporada.



EFE