Premios Emmy 2024: ¿hay una rivalidad entre Pedro Pascal y Kieran Culkin?

¡Es broma o es en serio? Muchos se preguntan si lo que sucede entre Pedro Pascal y Kieran Culkin va más allá de la tomadura de pelo mediática y si existe una verdadera rivalidad entre los dos actores. En la noche de entrega de los Emmy volvió a suceder.

En la pasada edición de los Golden Globes, el actor de la exitosa Succession venció al protagonista de The Last of Us en la categoría de mejor actor de serie de drama: en su discurso de agradecimiento, Culkin mencionó de forma, para algunos despectiva, a Pedro Pascal.



"Ya había aceptado que no iba a ganar este premio, así que es un lindo momento, chúpala, Pedro, lo siento", dijo Kieran mientras Pedro lo observaba con risita nerviosa.

Durante la entrega de los Emmy, en la noche del lunes 15 de enero, Pascal anunció a los ganadores del apartado de mejor actor de reparto de una serie. El actor chileno apareció en el escenario con un cabestrillo en el brazo derecho: "Todos me han preguntado esta noche qué me sucedió en el brazo, en realidad es mi hombro, y creo que esta es una noche perfecta para contarles a todos que Kieran Culkin me dio una terrible golpiza", dijo. Kieran lo miraba con seriedad, al tiempo que Pascal se reía desde el escenario.

Las bromas entre famosos se han dado desde tiempo atrás: el presentador Jimmy Kimmel sostiene un rifirrafe con Matt Damon desde hace más una década, o el mismo Matt que bromea constantemente con Ben Affleck, o Ryan Reynolds y Hugh Jackman que, siendo los mejores amigos, se toman del pelo en sus redes sociales.



Sobre la rivalidad (al parecer amistosa) entre Pascal y Culkin ninguno de los actores ha hablado por fuera de las premiaciones. Ambos están de nuevo nominados en la 30 edición de los premios del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG). Pascal como Joel en 'The Last of Us y Kieran Culkin por Succession. Habrá que verlos.

