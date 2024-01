Premios Emmy 2024: el beso entre los actores de 'The Bear' en el cierre de la gala

Cuando la edición 75 de los premios Emmy llegaba a su final y se acababa de anunciar a The Bear como la mejor serie cómica, la emoción desbordó a dos de sus actores principales.

Fue el penúltimo premio de la velada a lo mejor de la televisión estadounidense y el cast completo de la serie que sigue a Carmy, un chef de alta cocina, que acaba en un restaurante familiar de sánduches al que intenta sacar adelante con un grupo de novatos en la cocina.



La serie, que se llevó los premios más importantes en el apartado de comedia incluidos la dirección y mejor actor para Jeremy Allen White, se alzó con el Emmy a la mejor producción.

En medio de los abrazos de todo el repartor en el escenario, el actor Ebon Moss-Bachrach -que ganó el galardón al mejor actor de reparto en serie de comedia- besó apasionadamente a su compañero de reparto, el chef canadiense Matty Matheson, que luego dio un particular discurso de agradecimiento.

¡ Sin duda una noche con mucho amor! 😳😂 #TheBear



¡Revive los #EmmyTNT mañana por la pantalla de TNT! pic.twitter.com/WKtDIFpulM — TNT™ América Latina (@TNTLA) January 16, 2024

The Bear r fue considerada como una de las mejores series del año pasado. En su trama h una movida audaz en su segunda temporada, cuando el chef Carmy (Jeremy Allen White) cerró el restaurante de sándwiches The Beef y lo reemplazó con un restaurante de lujo, The Bear. Ese arriesgado giro se desarrolló a lo largo de toda la dinámica temporada, que redujo la intensidad en la cocina pero, en cambio, penetró más profundamente en las vidas y el pasado de los personajes.

Se encuentra disponible en Disney + y Apple TV+.

Más noticias