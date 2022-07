La joven actriz de 25 años, Zendaya, vuelve a hacer historia en las nominaciones de los premios Emmy. La estrella de la serie Euphoria se llevó el récord de ser la productora más joven tras conocerse la nominación de la serie de la cual ella fue la productora ejecutiva.

Este no es el primer récord que completa en los Emmy. En el 2020 se llevó el título de la actriz más joven en ganarse la categoría de Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática.



Y en esta versión también está nominada por segunda vez en esta categoría y vuelve a hacer historia; completando dos récords en una sola entrega de los premios.



En las últimas dos entregas, la serie Euphoria ha recibido varias nominaciones al Emmy, llevándose las categorías de Maquillaje Contemporáneo Sobresaliente (no protésico) y Música y Letras Originales Sobresalientes.



La actriz reaccionó a estas nominaciones y compartió un mensaje en sus redes sociales: “Hacer este show con este elenco y equipo de las personas más increíblemente talentosas de las que tengo el privilegio de aprender todos los días ha sido lo más destacado de mi vida”, escribió en su Instagram.



“Estoy muy orgullosa de trabajar a su lado y ¡Felicidades! No tengo palabras para expresar el amor y la gratitud que siento en este momento, todo lo que puedo hacer es decir ¡gracias con todo mi corazón! Gracias a todos los que se conectaron con nuestro programa, es un honor compartirlo con ustedes”, concluyó.