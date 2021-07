Se conocen los candidatos a los premios Emmy 2021

Los guerreros de planetas lejanos con superpoderes, algunos con una peligrosa actitud contra la humanidad, se metieron en la categoría de mejor drama para la 73 edición de los premios Emmy, que premian a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.



The Boys y The Mandalorian pelearán por el reconocimiento en ese apartado, junto a Bridgerton, The Crown, The Handmaid's Tale, Pose, This is Us y la aterradora Lovecraft Country, esta última considerada como un viaje a un Estados Unidos lleno de racismo y monstruos de otros mundos.

Una selección equilibrada con algunas sorpresas y viejos conocidos, fue lo que dejó este martes el anuncio de los postulados a estos galardones, que se llevarán a cabo el próximo 19 de septiembre en Nueva York. Este año HBO consiguió en total 130 postulaciones y Netflix 129.



En la competencia a mejor actriz de serie dramática están Emma Corrin y Olivia Colman por The Crown; Uzo Aduba por In Treatment; Elisabeth Moss por The Handmaid's Tale; Jurnee Smollett por Lovecraft Country y MJ Rodríguez por Pose.



Mientras que el caso de mejor actor para ese género, la pelea será entre Matthew Rhys (Perry Mason); Jonathan Majors (Lovecraft Country); Josh O'Connor (The Crown); Regé-Jean Page (Bridgerton); BIlly Porter (Pose) y Sterling K. Brown (This is Us).



Una de las categorías que había generado mucha expectativa fue la de las miniseries, ya que el 2021 fue un año en que brillaron las historias de pocos episodios, pero de gran peso narrativo. Las candidatas a los Emmy fueron: I May Destroy You; Mare of Easttown, Gambito de dama, Wandavision y The Uderground Railroad; un apartado muy amplio en temática.

Tobias Menzies en una escena de The Crown, en el papel del Duque de Edimburgo. Foto: Netflix

Este año la pelea va ser muy fuerte entre The Crown (de Netflix) y The Mandalorian (Disney Plus), ya que ambas lideraron con 24 nominaciones cada una.



En los terrenos de la comedia reaparecieron series como Black-ish, junto a Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks; The Flight Attendant, Ted Lasso, Pen 15 y El método Kominsky.

Mientras que Aidy Bryant entró en el grupo de mejor actriz de comedia por su trabajo en Shrill, seguida de Kaley Cuoco, por The Fligh Attendant; Jean Smart, por Hack; Tracee Ellis Ross, por Black-Ish y la veterana Allison Janney por Mom.



En cuanto a los actores que hicieron reír y votar a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Estados Unidos, este año fueron seleccionados Anthony Anderson (Black-ish); Michael Douglas (El método Kominsky), al igual que William H. Macy por Shameless; Jason Sudeikis, por la comedia de fútbol Ted Lasso y Kenan Thompson, por Kenan.



Otro duelo imperdible de la gala será el de mejor actriz principal de una miniserie, ya que enfrentará a Michaela Coel por el drama I May Destroy You; Cynthia Erivo por Genius: Aretha; Elizabeth Olsen por Wandavision; Anya Taylor-Joy por Gambito de dama y Kate Winslet por Mare of Easttown, cuyas interpretaciones causaron gran impacto. Se espera que las miniseries, la realeza y los guerreros se roben el show.

Lista de principal de nominados al Emmy 2021

Mejor serie dramática

Bridgerton.

The Crown.

The Handmaid’s Tale.

Lovecraft Country.

The Mandalorian.

Pose.

This is Us.

The Boys.



Mejor actor en serie dramática

Jonathan Majors – Lovecraft Country.

Josh O’Connor – The Crown.

Regé-Jean Page – Bridgerton.

BIlly Porter – Pose.

Matthew Rhys – Perry Mason.

Sterling K. Brown – This is Us.



Mejor actriz en serie dramática

Uzo Aduba – In Treatment.

Emma Corin – The Crown.

Elisabeth Moss- The Handmaid’s Tale.

Mj Rodriguez – Pose.

Jurene Smollet – Lovecraft Country.

Olivia Colman – The Crown.



Mejor actor de reparto en serie dramática

Michael K. Williams, Lovecraft Country.

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale.

Max Minghella, The Handmaid’s Tale.

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale.

John Lithgow, Perry Mason.

Tobias Menzies, The Crown.

Giancarlo Esposito, The Mandalorian.

Chris Sullivan, This Is Us.



Mejor actriz de reparto en serie dramática

Gillian Anderson- The Crown.

Helena Bonham Carter- The Crown.

Emerald Fennell- The Crown.

Ann Dowd- The Handmaid’s Tale.

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale.

Samira Wiley- The Handmaid’s Tale.

Madeline Brewer-The Handmaid’s Tale.

Aunjanue Ellis- Lovecraft Country.



Mejor actor invitado en serie dramática

Courtney B. Vance- Lovecraft Country.

Charles Dance- The Crown.

Don Cheadle- The Falcon and the Winter Soldier.

Timothy Olyphant, The Mandalorian.

Carl Weathers- The Mandalorian.



Mejor actriz invitada en serie dramática

Alexis Bledel- The Handmaid’s Tale.

Mckenna Grace- The Handmaid’s Tale.

Claire Foy-The Crown.

Phylicia Rashad- This Is Us.

Sophie Okonedo- Ratched.



Mejor serie de comedia

Black-ish.

Cobra Kai.

Emily in Paris.

Hacks.

The Flight Attendant.

El método Kominsky.

Ted Lasso.

Pen15.



Mejor actor principal en serie de comedia

Anthony Anderson – Black-ish

Michael Douglas – The Kominsky Method

William H. Macy – Shameless

Jason Sudeikis- Ted Lasso

Kenan Thompson – Kenan



Mejor actriz principal en serie de comedia

Aidy Bryant – Shrill

Kaley Cuco – The Flight Attendant

Allison Janney – Mom

Jean Smart – Hacks

Tracee Ellis Ross – Black-ish



Mejor actor de reparto en serie de comedia

Bowen Yang – Saturday Night Live.

Kenan Thompson – Saturday Night Live.

Brett Goldstein – Ted Lasso.

Brendan Hunt – Ted Lasso.

Nick Mohammed – Ted Lasso.

Jeremy Swift – Ted Lasso.

Paul Reiser – El método Kominsky.

Carl Clemons-Hopkins – Hacks.



Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Kate McKinnon – Saturday Night Live.

Cecily Strong – Saturday Night Live.

Aidy Bryant – Saturday Night Live.

Rosie Perez – The Flight Attendant.

Hannah Einbinder – Hacks.

Hannah Waddingham – Ted Lasso.

Juno Temple – Ted Lasso.



Mejor actor invitado en serie de comedia

Chris Rock- Saturday Night Live.

Dave Chappelle- Saturday Night Live.

Daniel Kaluuya- Saturday Night Live.

Dan Levy- Saturday Night Live.

Morgan Freeman- El método Kominsky.



Mejor actriz invitada en serie de comedia

Maya Rudolph- Saturday Night Live.

Kristen Wiig- Saturday Night Live.

Issa Rae- A Black Lady Sketch Show.

Jane Adams- Hacks.

Bernadette Peters- Zoey’s Extraordinary Playlist.

Yvette Nicole Brown- A Black Lady Sketch Show.



Mejor serie limitada o mniserie

AI May Destroy You.

Mare of Easttown.

Gambito de dama

The Underground Railroad.

WandaVision.



Mejor película para televisión

Uncle Frank.

Sylvie’s Love.

Oslo.

Robin Roberts Presents: Mahalia.

Dolly Parton’s Christmas on the Square.



Mejor actor principal en miniserie o película para televisión

Paul Bettany – WandaVision.

Lin-Manuel Miranda – Hamilton.

Hugh Grant – The Undoing.

Ewan McGregor – Halston.

Leslie Odom Jr. –Hamilton.



Mejor actriz principal en miniserie o película para televisión

Elizabeth Olsen – WandaVision.

Kate Winslet – Mare of Easttown.

Michaela Coel – I May Destroy You.

Cynthia Erivo – Genius: Aretha.

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit.



Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Daveed Diigs- Hamilton.

Jonathan Groff- Hamilton.

Anthony Ramos- Hamilton.

Thomas Brodie-Sangster- Gambito de dama.

Evan Peters, Mare of Easttown.

Paapa Essiedu, I May Destroy You.



Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Jean Smart- Mare of Easttown.

Julianne Nicholson. Mare of Easttown.

Kathryn Hahn- WandaVision.

Phillipa Soo- Hamilton.

Renee Elise Goldsberry-Hamilton.

Moses Ingram- Gambito de dama.



Mejor serie de variedad o talk show

Conan.

The Late Show with Stephen Colbert.

The Daily Show with Trevor Noah.

Jimmy Kimmel Live.

Last Week Tonight with John Oliver.



Mejor serie de variedad de sketches

A Black Lady Sketch Show.

Saturday Night Live.



Mejor reality de competencia

Top Chef.

Nailed it!

RuPaul’s Drag Race.

The Voice.

The Amazing Race



Mejor anfitrión de reality

RuPaul- RuPaul’s Drag Race.

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski and Jonathan Van Ness- Queer Eye

Nicole Byer- Nailed It!

Padma Lakshmi, Tom Colicchio, and Gail Simmons-Top Chef

Mark Cuban, Barbara Corcoran, Lori Greiner, Robert Herjavec, Daymond John, and Kevin O’Leary- Shark Tank.

