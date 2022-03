La 75 edición de los premios de la Academia del Cine Británico (Bafta) se realizó este domingo en el Royal Albert Hall de la capital londinense, de forma presencial tras la edición virtual del año pasado.

Poco a poco fueron acabándose las incógnitas sobre los ganadores entre una reñida ceremonia con películas llenas de nominaciones, cuyos productores soñaban con un triunfo no menor al que tuvo Nomaland el año pasado.

Dune, la cinta de ciencia ficción de Denis Villeneuve, esperaba ser la gran triunfadora de la noche y comienza la velada con once nominaciones, entre ellas la de mejor película, que será la máscara dorada más codiciada de la noche.



En la lista de nominaciones, le seguía The Power of the Dog, ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática, con siete candidaturas, y Belfast, sobre la infancia de Kenneth Branagh en la Irlanda del Norte de los 60, con seis nominaciones.

Los ganadores del Bafta 2022

Finalmente, el codiciado premio a la mejor película la obtuvo The Power of the Dog, de Jane Campión, como muchos otros ganadores, este trabajo cinematrográfico venía de triunfar también en los Golden Globes.



La directora neozelandesa también se llevó el premio a mejor dirección, convirtiéndose en la tercera mujer de la historia en ganar este galardón tras Chloé Zhao, en 2021 por Nomadland, y Kathryn Bigelow, por The Hurt Locker, en 2010.



Champion no asistió a la gala y fue Benedict Cumberbatch, protagonista de la película, quien recibió la máscara dorada. El londinense leyó un discurso escrito por la cineasta: "Gracias por recoger este premio por mí, aunque en realidad es parte de todos porque, como bien sabes, recibí mucha ayuda de parte de vosotros, los actores de la película. Muchas gracias también a Netflix por todo el apoyo".

Esta vez, Will Smith ganó el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en King Richard. Smith, que había sido nominado por primera vez en los premios de la Academia del Cine Británico, suma este Bafta al Globo de Oro que ganó hace unas semanas y toma ventaja en la carrera por el Óscar, para el que también está nominado en la categoría de mejor actor principal.

El cine español esperaba un galardón, ya que Pedro Almodóvar, con Madres paralelas, opta al premio a mejor película de habla no inglesa, lo que supondría el cuarto Bafta para sus vitrinas y el primero desde 2011 con La piel que habito.

El triunfo de 'Encanto' en los Bafta

Encanto, la película de Disney inspirada por la cultura colombiana, obtuvo el galardón a mejor película animada, honor que ya se llevó en los pasados Globos de Oro y en el que también compite, junto con otras dos nominaciones, en los próximos premios Óscar.



La película se impuso, en la única categoría en la que estaba nominada, a Flee, Luca, y The Mitchells vs the Machines. La productora Yvett Merino y el guionista de la película, Jared Bush, subieron al escenario a recoger el premio de manos de Daisy Edgar-Jones y Sebastian San.



(Puede interesarle: ¿Por qué no se habla de Bruno no alcanzó la nominación al Óscar?).



"Gracias Bafta por esto, era un sueño crear una película así desde que era pequeña. Juntar en una historia a personas con diferentes personalidades, diferentes colores de piel. Cuyas voces son escuchadas", dijo Merino sobre el film que se inspira en la obra de Gabriel García Márquez Cien años de soledad.



Encanto llegará a los próximos Óscar del 28 de marzo, con tres nominaciones: mejor película de animación, mejor canción y mejor banda sonora.

Lista completa de ganadores en los Bafta

Mejor película: El poder del perro -The Power of The Dog



Mejor dirección: Jane Champión (The Power of The Dog)



Mejor actor: Will Smith (King Richard)



Mejor actriz: Joanna Scanlan (After Love)

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur (CODA)

​

Mejor actriz de reparto: Ariana Debose (West Side Story)

​

Mejor intérprete revelación: Lashana Lynch (No Time to Die)

​

Mejor guion original: Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)

​

Mejor guion adaptado: Sian Heder (CODA)

Mejor película británica: Belfast

​

Mejor película de habla no inglesa: Drive My Car (Japón)



Mejor documental: Summer of Soul

​

Mejor película de animación: Encanto

​

Mejor cotrometraje británico: The Black Cop

Mejor cotometraje de animación: Do Not Feed the Pigeons

​

Mejor director, guionista o productor británico novel: Jeymes Samuel (The Harder They Fall)

​

Música original: Hans Zimmer (Dune)

​

Sonido: Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green y Ron Bartlett (Dune)



Fotografía: Greig Fraser (Dune)

Diseño de vestuario: Jenny Beavan (Cruella)

​

Efectos visuales: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles y Gerd Nefzer (Dune)

​

Maquillaje y peluquería: Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh (The Eyes of Tammy Faye)

​

Montaje: Tom Cross y Elliot Graham (No Time to Die)

​

Diseño de producción: Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos, por (Dune)

​

Mejor casting: Cindy Tolan (West Side Story).

Efe