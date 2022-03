La 75 edición de los premios de la Academia del Cine Británico (Bafta) comenzó este domingo en el Royal Albert Hall de la capital londinense, de forma presencial tras la edición virtual del año pasado.

Dune, la cinta de ciencia ficción de Denis Villeneuve, espera ser la gran triunfadora de la noche y comienza la velada con once nominaciones, entre ellas la de mejor película, que será la máscara dorada más codiciada de la noche.



En la lista de nominaciones, le sigue The Power of the Dog, ganadora del Globo de Oro a mejor película dramática, con siete candidaturas, y Belfast, sobre la infancia de Kenneth Branagh en la Irlanda del Norte de los 60, con seis nominaciones.

Estas son algunos de los films que intentarán suceder el éxito de Nomadland, la película de Chloé Zhao que en 2021 se hizo con cuatro máscaras, entre ellas la de mejor película y mejor directora.



El cine español puede salir galardonado del Royal Albert Hall ya que Pedro Almodóvar, con Madres paralelas, opta al premio a mejor película de habla no inglesa, lo que supondría el cuarto Bafta para sus vitrinas y el primero desde 2011 con La piel que habito.

Encanto, la película de Disney inspirada por la cultura colombiana, opta a ser la mejor película animada, honor que ya se llevó en los pasados Globos de Oro y en el que también compite, junto con otras dos nominaciones, en los próximos premios Óscar.

