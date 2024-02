Premios Bafta 2024: la lista con todos los ganadores por categorías del certamen

Los premios Bafta, otorgados por la academia británica a lo mejor del cine, siguieron la senda de otras premiaciones al darle a la cinta Oppenheimer y su elenco numerosos galardones.



Tanto Cillian Murphy, como Robert Downey Jr., protagonistas de esta cinta se llevaron los premios a mejor actor y mejor actor de reparto, sumados al premio a mejor película, en una ceremonia que tuvo lugar este 18 de febrero, en Londres. En total, la cinta dirigida por Christopher Nolan (mejor director), obtuvo siete galardones en esta premiación, consagrándose como la gran ganadora de la noche.

Otras películas multipremiadas fueron Poor Things, que alcanzó cinco premios, entre estos el de Emma Stone (mejor actriz); Zone of Interest, que ganó tres estatuillas, y The Holdovers, que alcanzó dos trofeos.

Esta es la lista completa de ganadores de los Bafta 2024

Facebook Twitter Linkedin

Cillian Murphy,actor Foto: Andy Rain. EFE. EPA

Mejor película: Oppenheimer



Mejor actriz: Emma Stone - Poor Things

​

Mejor actor: Cillian Murphy - Oppenheimer

​

Estrella en ascenso: Mia McKenna-Bruce

Mejor director: Oppenheimer - Christopher Nolan



(Puede interesarle: Rebellion, la miniserie escondida de Netflix, para maratonear).



Mejor maquillaje y peinado: Poor Things

​

Mejor diseño de vestuario: Poor Things

​

Mejor película británica: Zone of Interest

​

Mejor corto animado británico: Crab Day

​

Mejor corto británico: Jellyfish and Lobster

Facebook Twitter Linkedin

Emma Stone obtuvo el Bafta 2024 a la mejor actriz por Poor Things. Foto: Andy Rain. EFE. EPA

(Puede leer: ¿Ya vio el nuevo adelanto de Intensamente 2? Ya tiene fecha de estreno).



Contribución destacada de un británico al cine: June Givanni



Diseño de producción: Poor Things

​

Sonido: Zone of Interest

​

Mejor banda sonora: Oppenheimer



(Además: Avatar: la leyenda de Aang, aplaudida por la crítica, desde antes de su estreno).



Mejor documental: 20 Days In Mariupol

​

Mejo​r actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

​

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr - Oppenheimer

​

Mejor guion adaptado: American Fiction



​Cinematografía: Oppenheimer



Edición: Oppenheimer

Facebook Twitter Linkedin

Robert Downey Jr obtuvo el Bafta 2024 al mejor actor de reparto, por Oppenheimer. Foto: Adrian Dennis. AFP

Mejor casting: The Holdovers



Mejor película en lengua no inglesa: Zone of Interest



Mejor debut de guionista/ productor/ director británico: Earth Mama​



Mejor película animada: The Boy and the Heron



Mejores efectos visuales: Poor Things



Mejor guion original: Anatomy of a Fall

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET

EL TIEMPO