Premios Bafta 2024: conozca la lista de nominados y dónde ver la ceremonia

La temporada de premios no para. Ahora, los British Academy of Film and Television Arts, más conocidos como premios Bafta, anunciaron quienes son los nominados para su edición número 77, la cual se celebrará el próximo domingo 18 de febrero.

(Le recomendamos: 'Oppenheimer' supera a 'Barbie': gana a mejor película en los Critics Choice Awards).

Estos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, reconocen la excelencia en las industrias cinematográfica, televisiva y de videojuegos.



La ceremonia será en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres, y tendrá como presentador el actor David Tennant, conocido por su papel protagónico en Doctor Who.

Facebook Twitter Linkedin

Ariana DeBose, ganadora a mejor actriz de reparto, en los Bafta 2022. Foto: Ben Stansall. AFP

Ahora bien, la ceremonia será emitida en BBC One en Reino Unido y estará disponible para su visualización en línea a través de BBC iPlayer, para ciertas regiones en el mundo. Además, se ofrecerá una transmisión en vivo en las cuentas oficiales de Bafta en las plataformas de Instagram, Twitter y Facebook.



A continuación los nominados en las categorías más esperadas del año:

Mejor película



- Anatomía de una caída.

- Los que se quedan.

- Los asesinos de la luna.

- Oppenheimer.

- Pobres criaturas.

Mejor película británica



-Desconocidos.

-How to Have Sex.

-Napoleón.

-Pobres criaturas.

-Amor en Rye Lane.

-Saltburn.

-Scrapper.

-Wonka.

-La zona de interés.

Mejor película de habla no inglesa

- 20 Days In Mariupol.

- Anatomía de una caída.

- Vidas pasadas.

- La sociedad de la nieve.

- La zona de interés.

Mejor documental

- 20 Days In Mariupol.

- American Symphony.

- Beyond Utopia.

- La vida de Michael J. Fox.

- Wham!

(Además: 'Oppenheimer' lidera las nominaciones de los Premios SAG, del sindicato de actores).

Mejor guion original

- Anatomía de una caída.

- Barbie.

- Los que se quedan.

- Maestro.

- Vidas pasadas.

Mejor guion adaptado

- Desconocidos.

- American Fiction.

- Oppenheimer.

- Pobres criaturas.

- La zona de interés.

Mejor película de animación

- El niño y la garza.

- Chicken Run: Amanecer de los nuggets.

- Elemental.

- Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Mejor actriz protagonista

- Carey Mulligan, Maestro.

- Emma Stone, Pobres criaturas.

- Fantasia Barrino, El color púrpura.

- Margot Robbie, Barbie.

- Sandra Hüller, Anatomía de una caída.

- Vivian Oparah, Amor en Rye Lane.

Mejor actor protagonista



- Bradley Cooper, Maestro.

- Cillian Murphy, Oppenheimer.

- Colman Domingo, Rustin.

- Barry Keoghan, Saltburn.

- Paul Giamatti, Los que se quedan.

- Teo Yoo, Vidas pasadas.

Mejor actriz de reparto

- Claire Foy, Desconocidos.

- Danielle Brooks, El color púrpura.

- Da'Vine Joy Randolph, Los que se quedan.

- Emily Blunt, Oppenheimer.

- Rosamund Pike, Saltburn.

- Sandra Hüller, La zona de interés.

Mejor actor de reparto

- Dominic Sessa, Los que se quedan.

- Jacob Elordi, Saltburn.

- Paul Mescal, Desconocidos.

- Robert De Niro, Los asesinos de la luna.

- Robert Downey Jr, Oppenheimer.

- Ryan Gosling, Barbie.

(Siga leyendo: Dos cintas españolas, una mexicana y una chilena, entre las precandidatas a los Óscar).

Mejor banda sonora



- Los asesinos de la luna.

- Oppenheimer.

- Saltburn.

- Pobres criaturas.

- Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Premio BAFTA EE a la estrella en ascenso



- Jacob Elordi.

- Ayo Edebiri.

-Phoebe Dynevor.

- Mia McKenna-Bruce.

- Sophie Wilde.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO