Precuela de 'Juego de Tronos' ya tiene fecha de estreno en HBO

Después de la aclamada 'La casa del dragón', que se espera que regrese con su segunda temporada a principios del verano de 2024, los fanáticos de Juego de Tronos tienen otro motivo para emocionarse.



La última confirmación del universo de George R. R. Martin viene en forma de una nueva precuela titulada 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'.

El anuncio fue hecho por David Zaslav, el jefe de Warner Bros. Discovery, mientras compartía detalles sobre el futuro del universo de Juego de Tronos.



Esta serie, basada en el libro de Martin titulado El caballero de los Siete Reinos, se establece como una precuela independiente que explorará los eventos ocurridos un siglo antes de los sucesos de la serie original.

HBO’s Game of Thrones prequel, ‘A KNIGHT OF THE SEVEN KINGDOMS: THE HEDGE KNIGHT’ is expected to premiere late 2025. pic.twitter.com/alFmMeGbrw — westerosies (@westerosies) February 23, 2024

La nueva serie se encuentra actualmente en una etapa temprana de desarrollo, aún en preproducción, lo que significa que la filmación aún no ha comenzado.



Los medios estadounidenses han adelantado que el estreno de 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight' está programado para finales del año 2025, siguiendo la tendencia cada vez más común de una planificación prolongada en la producción de series de televisión de alta calidad.

George R. R. Martin, el autor visionario detrás de la saga literaria que inspiró el fenómeno televisivo, está directamente involucrado en esta nueva aventura junto a Ira Parker, conocido por su trabajo en exitosas series como The Nevers y La casa del dragón.



Ambos están encargados de escribir y producir la adaptación televisiva de Los cuentos de Dunk y Egg, una historia que ofrece una mirada intrigante al pasado de Poniente.

Los protagonistas de esta precuela son dos figuras extraordinarias pero improbables: Duncan, un joven caballero valiente y noble, y su compañero de viaje, Aegon V Targaryen, un escudero diminuto pero con un destino grandioso. La narrativa promete sumergir a los espectadores en un viaje épico a través de un mundo lleno de misterio, intriga y peligro.

Con esta confirmación, los aficionados de Juego de Tronos pueden esperar ansiosos el próximo capítulo en la rica historia del universo creado por Martin. 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight' promete ser un emocionante regreso al mundo de Poniente, ofreciendo nuevas perspectivas y emocionantes aventuras que cautivarán a los espectadores de todo el mundo.

