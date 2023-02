El próximo 15 de marzo Netflix estrenará en Colombia el documental ‘Hasta el fondo: la historia de Pornhub’. El largometraje, dirigido por Suzanne Hilinger y producido por Jigsaw Productions, mostrará la historia de una de las plataformas más famosas de entretenimiento para adultos y las controversias que han girado alrededor de la producción y publicación de su contenido.

El documental de 90 minutos explorará, por un lado, cómo Pornhub desde su creación en 2007 cambió la forma en la que los vídeos sexuales se distribuían y consumían. Según el informe anual de Pornhub, publicado en 2020, 130 millones de personas visitan la página cada día en todo el mundo.

“La plataforma le permitió a los creadores de contenido erótico llegar a una audiencia masiva mientra que la compañía ganaba millones de dólares”, describe Netflix en la sinopsis del documental.

Por otro lado, Netflix agregó en la descripción que también hablarán de los momentos en los que “denunciaron a la plataforma por tráfico sexual y por publicación de vídeos sexuales sin consentimiento”. Asimismo, el largometraje incluirá entrevistas de organizaciones en contra de la trata de personas que han luchado por la justicia de las víctimas.

¿Cuáles han sido las controversias por las que ha pasado la plataforma?

Entre 2017 y 2018 la Internet Watch Foundation (IWF), organización que busca minimizar el contenido de abuso sexual en línea, encontró 118 casos de de abuso sexual infantil en la plataforma.

Luego, en diciembre de 2020, el periodista de The New York Times, Nicholas Kristof, publicó un artículo en el que afirmaba que Pornhub estaba lleno de vídeos de tráfico sexual, no consensuados, que fueron monetizados por la plataforma.

La respuesta de la plataforma fue eliminar más de 10 millones de vídeos que habían sido publicados por usuarios no verificados. Pornhub también anunció cambios en el contenido que se publicaba en la página. Por ejemplo, solo los usuarios verificados podrían publicar contenido y este no se podría descargar.

“Este documental requiere que lidiemos con lo que significa la sexualidad y el consentimiento cuando las plataformas de Internet de miles de millones de dólares prosperan con el contenido generado por los usuarios”, explicó la directora del largometraje.

ANGIE TATIANA RODRÍGUEZ BERNAL

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO